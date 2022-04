Gesundheitskommission behandelt Petition von Pflegepersonal

Pandemie Aargauer Pflegepersonal wollte 25 Millionen vom Kanton: Kommission ist gegen Covid-Entschädigung Pflegefachkräfte sollen für die geleistete Mehrarbeit und die Belastung während der Pandemie entschädigt werden. Diese Forderung von Eveline Hofer haben mehr als 3000 Personen unterstützt. Doch es fehlt eine rechtliche Grundlage für eine solche Entschädigung. Noemi Lea Landolt 08.04.2022, 18.18 Uhr

Am 16. Dezember 2021 hat Intensivpflegerin Eveline Hofer dem damaligen Grossratspräsidenten Pascal Furer die Petition übergeben. Sandra Ardizzone

Spontanes Einspringen, intensive Schichten, wenig Erholung. Es gibt kaum Berufsgruppen, die während der Pandemie so gefordert waren, wie die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen. Eine von ihnen ist Eveline Hofer, Intensivpflegerin am Kantonsspital Aarau. Sie macht sich Sorgen um die Zukunft ihres Berufsstandes. Sie will, dass sie und ihre Kolleginnen und Kollegen für die geleistete Mehrarbeit und die aussergewöhnliche Belastung vom Kanton entschädigt werden.