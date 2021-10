Pandemie 134 Kontrollen seit Beginn der Zertifikatspflicht: Bei jedem dritten Betrieb im Aargau gab es etwas zu bemängeln 45 von 134 kontrollierten Betrieben im Kanton Aargau haben die Covid-Schutzmassnahmen nicht eingehalten. Die Kantonspolizei geht Hinweisen auf Verstösse nach und hat auch die sozialen Medien im Blick. Damit dürfte der Inhaber des «Cinema 8» in Schöftland ins Visier der Kontrolleure geraten. Dort haben am Wochenende Anhängerinnen und Anhänger der «Mass-Voll»-Bewegung ohne Maske posiert. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.00 Uhr

Eine Gruppe der Bewegung «Mass-Voll» posiert am 1. Oktober im «Cinema 8» in Schöftland. Telegram

Das Bild zeigt 37 junge Frauen und Männer. Sie sitzen nebeneinander auf einer Treppe im «Cinema 8» in Schöftland. Eine Maske trägt niemand. Ob zuvor eine Zertifikatskontrolle stattgefunden hat, ist unklar, aber es ist unwahrscheinlich. Der Geschäftsführer der Cinema 8 AG, Rolf Häfeli, hat entschieden, auf die Zertifikatspflicht zu verzichten. Entsprechend sind sämtliche Innenräume seit Mitte September geschlossen. Ausgenommen sind einzig die Toiletten, welche Besucherinnen und Besucher mit Maske benutzen dürfen.

Das Bild, welches am Freitagabend im Telegram-Kanal der massnahmenkritischen «Mass-Voll»-Bewegung veröffentlicht wurde, zeige «mutmasslich einen Verstoss gegen die Zertifikatspflicht», hielt die Kantonspolizei Aargau am Sonntag auf Anfrage der AZ fest. Ob die Polizei aufgrund des Bildes Kontakt mit dem Geschäftsführer des «Cinema 8» aufnehmen wird, konnte der Kapo-Sprecher am Sonntag nicht sagen. Das werde man am Montag besprechen müssen.

Wo kontrolliert wird, fällt unter das Amtsgeheimnis

Als die AZ am Montag nachfragt, teilt die Medienstelle der Kapo mit: «Wir können keine Auskunft über einzelne Betriebe geben – dies würde gegen das Amtsgeheimnis verstossen.» Seit Einführung der Zertifikatspflicht erfolgten im Kanton Aargau aber wiederum «flächendeckende Kontrollen – so auch in Kinos und andere Freizeitbetrieben», schreibt die Kapo.

Das Gesundheitsdepartement meldet die Anzahl Kontrollen immer am Mittwoch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG). In den letzten drei Wochen hätten die Kapo und das kantonale Team «Schutzkonzepte» 134 öffentlich zugängliche Betriebe bezüglich Einhaltung der Schutzmassnahmen geprüft, teilt das Gesundheitsdepartement auf Anfrage mit.

Die meisten Mängel waren schnell behoben

Bei 45 Betrieben – also jedem dritten kontrollierten Betrieb – stellten die Kontrolleure Mängel fest. «Im überwiegenden Teil» habe es sich um kleinere Mängel gehandelt, «deren Behebung wenig Aufwand verursacht», so das Gesundheitsdepartement.

Die Kantonspolizei führt nicht nur Stichkontrollen durch. Wo Verdachtsmomente bestünden, sei es durch eigene Feststellungen, aufgrund von Drittmeldungen oder Beiträgen auf sozialen Medien erfolgten jeweils «sehr zeitnah Nachkontrollen», schreibt die Kapo-Medienstelle. Diese Antwort impliziert zumindest, dass auch die Cinema 8 AG ins Visier der Kontrolleure geraten ist.

«Cinema-8»-Geschäftsführer Rolf Häfeli war wie bereits am Sonntag für die AZ nicht erreichbar. Auch eine Anfrage an «Mass-Voll» blieb unbeantwortet. Damit ist weiterhin unklar, wie genau das Bild entstanden ist. Dass die abgebildete Situation einen Verstoss gegen die Covid-19-Verordnung darstellt, liegt jedoch auf der Hand.

Für Veranstaltungen ohne Zertifikat liegt die Obergrenze bei 30 Personen

Für Veranstaltungen in Innenräumen ohne Covid-Zertifikatspflicht gelten besondere Anforderungen. Es dürfen maximal 30 Personen teilnehmen und es muss sich um einen Verein oder eine andere beständige Gruppe handeln, deren Mitglieder dem Organisator bekannt sind. Zusätzlich muss der Abstand nach Möglichkeit eingehalten werden und es gilt Maskenpflicht. Gegen alle diese Punkte verstossen die «Mass-Voll»-Anhängerinnen und Anhänger auf dem Bild.

Verstösse werden mit einer Ordnungsbusse bestraft. Eine solche Busse kann ausgestellt werden für die Teilnahme an unzulässigen Veranstaltungen, bei Nichteinhalten der Masken- oder Zertifikatspflicht. Die Höhe der Busse beträgt je nach Delikt zwischen 50 und 200 Franken.