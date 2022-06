Interview Greg Nieuwenhuys: Wie der neue Mammut-Boss die Outdoor-Firma umbaut und die Frühgeburt seiner Zwillinge sein Leben verändert hat Es ist der erste öffentliche Auftritt des neuen Mitbesitzers von Mammut. Verwaltungsratspräsident Greg Nieuwenhuys spricht über den Umbau seines Outdoor-Unternehmens, aber auch darüber, wie die Frühgeburt seiner Zwillinge sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.00 Uhr

Mammut-Boss Greg Nieuwenhuys will Mammut verstärkt wieder auf seinen Kern fokussieren: das Klettern und den Klettersport. Valentin Hehli

Wer am Hauptsitz von Mammut die Eingangshalle betritt, sieht sofort: Da ist ein Unternehmen im Umbau. Wo einst der Flagship-Store war, hell beleuchtete Wanderschuhe, Funktionsbekleidung und Rucksäcke, ist momentan nur eine noch spärlich eingerichtete Lounge. Viel leerer Raum, niemand ist zu sehen.

Dann eine Stimme, wenig später kreuzen wir mit Greg Nieuwenhuys das kleine Hausmuseum im oberen Teil des Hauptsitzes. Er ist Verwaltungsratspräsident, seit dem Abgang von Ex-Mammut-CEO Oliver Pabst interimistisch auch Geschäftsführer und quasi der Abgesandte des neuen Besitzers, dem englischen Finanzinvestor Telemos.

Es scheint sich einiges zu verändern bei Mammut. Das beginnt gleich beim Eingangsbereich.

Ja, unser Shop ist weg, wir haben ihn nach hinten im Gebäude zum Outletstore verlegt. Dafür werden wir in der Eingangshalle bald einen Boulderblock für unsere Mitarbeitenden stehen haben.

Vieles hat sich zuvor schon auf personeller Ebene verändert. Oliver Pabst ist im Spätsommer 2021 abgetreten, obwohl er nach der Übernahme im Frühling davon sprach, Mammut gemeinsam mit Telemos in die Zukunft führen zu wollen.

Ich habe Oliver schon früher kennen gelernt, war bei Telemos von Anfang an als Berater involviert, als sie sich die Frage stellten, ob Mammut Thema für eine Übernahme sein könnte. Wir haben das Unternehmen vor dem Angebot auf Herz und Nieren geprüft und hatten viel mit dem Management zu tun. Fakt ist, Mammut ist eine wahnsinnig starke Marke, gleichzeitig setzte man kaum jemals mehr als 250 Millionen Franken pro Jahr um. Wenn man das mit anderen Marken wie Arcteryx, Patagonia oder Northface vergleicht, ist das relativ wenig. Diese Brands arbeiten wirtschaftlicher.

Sie hatten also von Anbeginn Bedenken bezüglich der Führung?

Die Frage, warum es Mammut nicht gelungen ist, genug profitabel zu arbeiten, stand von Anfang an im Raum. Trotzdem wollten wir anfänglich den Umschwung unter der alten Führung mit Oliver Pabst machen.

Was hat zum Umdenken geführt?

Oliver hat viel Gutes gemacht für das Unternehmen. Gleichzeitig war für uns klar, dass Mammut mehr Fokus braucht. Unser Angebot mit Kleidung, Ausrüstung und Schuhen ist sehr breit. Wir haben eine Alpinschule, bringen regelmässig eigene Innovationen auf den Markt und sind global in Japan, China, ganz Europa und Nordamerika tätig. Aber wir machten nur 250 Millionen Umsatz.

Kurz gesagt: viel Aufwand, wenig Umsatz.

Genau. Ich bin der Ansicht, dass wir zurück zum Wesentlichen müssen, zum Kern der Marke, den Bergen. Die ganzen Urbaneering-Bestrebungen, also Outdoorkleidung urbanisieren zu wollen, kann nicht unser Hauptziel sein. Das ist nicht der Kern von Mammut. Mammut ist primär eine ikonische, europäische Bergsportmarke.

Also zurück zum Extremsport, zum Bergsteigen?

Nicht nur, ich verstehe Bergsport breiter. Das Marketing kann zwar auch extrem sein, aber letztlich geht es auch um all die Menschen, die in die Berge gehen, weil es ihnen Spass macht – auch ohne extreme Ambitionen. Das wollen wir wieder betonen. Diese Botschaft wurde in den letzten zehn Jahren zu wenig klar kommuniziert.

Wie meinen Sie das?

Adam Ondra klettert neu für Mammut. Zvg

Erst hat Mammut das Seilgeschäft verkauft. Dann kamen goldene Jacken und solche Dinge. Das löste unmittelbar eine allergische Reaktion auf dem Markt aus. «Ah, das ist nicht Mammut», das hörte man oft. Wir fokussieren deshalb wieder mehr auf unsere Kerngebiete wie beispielsweise das Klettern. Deshalb haben wir als starkes Zeichen Adam Ondra, einen der besten Bergsteiger der Welt, unter Vertrag genommen. Damit zementieren wir unsere Spitzenposition im Klettersport. Wir kommen von den Seilen her, das sind unsere Wurzeln.

Und Pabst war nicht bereit, diesen Weg mitzugehen, von seiner Idee des Urbaneerings abzuweichen?

Ich würde das eher so formulieren: Wir hatten oft die gleichen Ideen, aber in einigen Bereichen auch unterschiedliche Ansichten. Schnell haben wir gemerkt, dass wir nicht die nötige Übereinstimmung hatten, um über mehrere Jahre hinweg 100 Prozent zu geben, und haben daher gemeinsam beschlossen, dass sich Oliver zurückziehen wird.

Die Kosten von Mammut waren zu hoch, die Marge zu tief.

Ja, da ist etwas Wahres dran. Mammut hat in den letzten Jahren zu wenig Geld verdient. Gewinne sind zwar nicht alles, aber sie zeigen, ob ein Unternehmen gut darin ist, Business zu machen. Und das ist es, was wir anstreben. Das impliziert auch teils harte Entscheidungen und einen Kulturwechsel.

Haben Sie deshalb eigentlich die komplette Führungsriege um Pabst ausgetauscht?

Einige wollten gehen, bei anderen hatten wir Zweifel. Und ein paar haben auch schon vor Mammut mit Oliver zusammengearbeitet, ja. Aber letztlich wollten wir eine Veränderung, einen Kulturwechsel. Wir haben uns diverser aufgestellt. Das alte Team bestand fast ausschliesslich aus deutschen Managern, die meisten in einem gleichen Alter. Das wollten wir ändern.

Zur Person Greg Nieuwenhuys, Verwaltungsratspräsident von Mammut Der Vater Holländer, die Mutter Französin und geboren in Kanada, hat Greg Nieuwenhuys seine Liebe zu den Bergen bei seiner Grossmutter in Annecy entdeckt. Mit 17 Jahren bestieg er erstmals den Mont Blanc mit einem Onkel. Er war der erste Holländer, der einen 8000er mit den Ski runterfuhr. Und nach seinem Studium in angewandter Physik und ersten Berufserfahrungen als Strategieberater kam er 2009 ins Outdoorbusiness. Er war mitunter CEO des holländischen Outdoorhändlers Bever und der in England beheimateten Outdoorkette Outdoor & Cycle Concepts. Nieuwenhuys ist verheiratet, Vater von fünf Kindern und lebt mit seiner Familie in England.

Trotzdem sitzen mit Ausnahme von Ursula Ollmaier nur Männer in der neuen Geschäftsleitung.

Das stimmt. Gleichzeitig ist sie die erste Frau in der 160-jährigen Geschichte des Unternehmens, die Teil der Geschäftsleitung ist. Und sie arbeitete schon hier, bevor Telemos kam. Wir haben also nicht nur extern Leute geholt, sondern auch intern Mitarbeitende befördert. Aber zurück zur Frauenthematik: Ich hoffe, es werden bald mehr sein. Diverser sind wir aber vor allem auch bezüglich der Herkunft unserer neuen Geschäftsleitung: Österreich, Norwegen, Deutschland, Schweiz und Holland sind vertreten.

Ist der Umbau jetzt geschafft?

Ich mag das Wort nicht, aber wir haben wichtige Schritte gemacht. Einige Personalien sind noch ausstehend. Wir werden noch diese Woche einen neun Produktverantwortlichen vorstellen. Und wir suchen noch einen neuen Marketingleiter. Dann wäre der wichtigste Teil im Personalbereich geschafft. Aber wir haben auch eine Phase der digitalen Transformation eingeläutet, wir investieren Millionen in IT und Technologie. Und wir haben angefangen, unser Geschäft zu fokussieren.

Wie?

Wir haben einige Läden geschlossen, vor allem im Norden von Deutschland. Läden, die nicht wirklich Gewinn machten oder den Brand Mammut nicht so repräsentierten, dass sie einen Wow-Effekt ausgelöst hätten. Wir haben das Sortiment reduziert und angepasst. Gerade beim Urbaneering haben wir zurückgefahren. Auch einige Innovationsprojekte haben wir eingestellt, weil sie uns nur weiter vom Kern der Marke weggeführt hätten.

Das Bergsteigen soll bei Mammut wieder ins Zentrum rücken. zvg

Das ist viel auf einmal. Eine gewaltige Transformation und zugleich ein Kulturwechsel. Haben Sie die Belegschaft weiterhin an Bord?

In jedem Unternehmen gibt es Leute, die gehen. Aber das hielt sich stark im Rahmen. Wir machen übrigens zweimal pro Jahr eine Umfrage unter den Mitarbeitenden. Die Zufriedenheit hat schon nach einem halben Jahr zugenommen und hat sich noch einmal verbessert dieses Jahr. Wir sind also auf einem guten Weg. Es hat sicher geholfen, dass ich anfänglich sehr, sehr viele Gespräche geführt habe. Nicht nur mit dem Management, sondern mit allen. Um zu spüren, was die Leute wollen.

Die Veränderung ist nicht abgeschlossen, es geht ähnlich rasant weiter. Neue Software hier, neue Technologie dort.

Das hat seine Logik: Die Welt verändert sich und wir müssen uns mit ihr verändern. Das wird niemals aufhören. Aber ja, wir haben eine Phase grosser Instabilität hinter uns und die ist vorbei. Zugleich liegt noch immer viel Potenzial vor uns. Es hatte immer schon sehr viele, sehr gute Leute bei Mammut. Aber sie brauchen Orientierung und die soll ihnen das neue Führungsteam geben.

Wie hat sich das Wirken der neuen Führung eigentlich auf die Geschäftszahlen ausgewirkt?

Wie Sie wissen, ist Telemos ein privater Investor, der entsprechend zurückhaltend ist, wenn es darum geht, Zahlen zu kommunizieren. Was ich sagen kann: Der Umsatz lag 2021 knapp unter dem von 2019 (Anm. d. Red.: rund 270 Millionen Franken) nach dem Absacker 2020 (rund 220 Millionen). Wir verzeichneten ein hohes, zweistelliges Wachstum. Zugleich sind die Kosten stark angestiegen, obwohl wir schon etliche Sparmassnahmen ergriffen.

Für Greg Nieuwenhuys ist klar: Mammut muss unbedingt profitabler werden. Valentin Hehli/MAN

Woran lag das?

An der Lieferkettenkrise. Mammut ist in vielen Bereichen überdurchschnittlich. Ganz sicher bei den Produkten, nicht unbedingt bei den Lieferketten. Das hat sich in den letzten Monaten ziemlich drastisch gezeigt. Man hat dem in der Vergangenheit zu wenig Priorität beigemessen, weil man vor allem auf Produkte und Marketing fokussierte.

Was muss Mammut ändern?

Die Abläufe in der Produktion müssen effizienter werden. Deshalb haben wir in digitale Tools investiert, in Software. Und wir haben angefangen, uns bei unseren Lieferanten regional zu diversifizieren und zugleich mit weniger Lieferanten zusammenzuarbeiten.

Wie?

Wir waren ziemlich stark von einigen grossen Lieferanten abhängig und hatten eine lange Liste von vielen kleineren Lieferanten. Doch wir hatten eine starke Konzentration in Vietnam. Deshalb haben wir nun wieder vermehrt damit begonnen, mit Lieferanten aus Europa zu arbeiten. Wir sind breiter aufgestellt und konnten zugleich Komplexität reduzieren. Vieles ist so deutlich schneller geworden und wir wissen immer, wo unsere Güter sind.

In Europa sind die Löhne höher, also auch die Kosten. Werden auch die Mammut-Produkte teurer?

Heiko Schäfer übernimmt als Mammut-CEO im September. Zvg

Wir mussten die Preise schon erhöhen. Grund dafür war aber in erster Linie die allgemeine Inflation und nicht die Tatsache, dass wir nun in gewissen Bereichen wieder vermehrt aus Europa beziehen. Die Anpassung war notwendig und wir werden weiter viel rausholen können bei den Lieferketten. Aber genau in dem Bereich ist unser neuer CEO, Heiko Schäfer, der Anfang September beginnt, ein Spezialist. Das ist eines seiner Expertisefelder.

Er war bei Hugo Boss. Fernab der Outdoorbranche.

Aber er hat lange Jahre bei Adidas und damit in der Sportartikelindustrie gearbeitet. Zudem fährt er Ski, läuft und liebt die Berge. Auch wenn er vielleicht nicht ganz so extrem ist wie ich.

Erzählen Sie bitte.

Ich habe 100-Meilen-Ultramarathon bestritten, bin um den Montblanc gerannt oder als erster Holländer mit den Ski einen 8000er heruntergefahren. Ich bin ein Freak.

Und Sie sind Holländer, stammen also aus dem Flachland.

Ganz so einfach ist es nicht. Mein Vater ist Holländer, das stimmt. Aber meine Mutter ist Französin, geboren wurde ich in Kanada, dann wuchs ich in Atlanta, USA, auf, ehe ich mit der Familie nach Holland kam. Und unterdessen lebe ich mit meiner Familie in England. Die Liebe zu den Bergen habe ich bei meiner Grossmutter entdeckt.

Wo genau?

In Annecy, am Fuss des Mont Blanc. Ich schaute schon als kleiner Junge aus dem Fenster und wollte ganz nach oben, auf die Gipfel, die zogen mich magisch an.

Das Mont-Blanc-Massiv: Mit 17 Jahren hat Greg Nieuwenhuys den höchsten Berg Europas bestiegen. zvg

Wie alt waren Sie, als Sie Ihren ersten Gipfel erklommen?

Ich war sechs oder sieben Jahre alt, als ich erstmals bei einem Gipfelkreuz ankam. Ein kleiner Berg. Aber mit 17 bestieg ich mit einem Onkel erstmals den Mont Blanc. An der Uni in Delft lernte ich Leute mit den gleichen Interessen kennen. Wir begannen mit Skitouren, es wurde immer extremer, bis wir dann den Cho Oyu, den sechsthöchsten Berg der Welt, mit Ski runtergefahren sind.

Extremer wurden Sie nicht?

Ich bestreite immer noch Skitourenrennen, habe vor wenigen Wochen die Patrouille des Glaciers gemacht. Aber ich bin Unternehmer und vor allem Vater von fünf Kindern, da nimmt man automatisch weniger Risiken. Ich freue mich extrem, mich schon bald auf meine Rolle als Verwaltungsratspräsident konzentrieren zu können und weniger reisen zu müssen.

Wie oft fliegen Sie derzeit?

Viel zu viel, aus einer ökologischen Warte. Meist bin ich von Dienstag bis Donnerstag in der Schweiz. Ansonsten so oft wie möglich in England. Es ist ein Privileg, seine Kinder aufwachsen zu sehen. Und keine Selbstverständlichkeit.

Warum betonen Sie das?

Unsere Jüngsten, die dreijährigen Zwillinge, kamen zu früh auf die Welt. Der Kleinere war bei der Geburt kein Kilo schwer. Sie lagen beide während zweieinhalb Monate auf der Intensivstation. Danach kamen sie mit Sauerstoffversorgung nach Hause, mussten aber weitere 15-mal ins Spital, zum Teil mit der Ambulanz. Und meine Frau litt nach der Geburt an extremen Schmerzen, hatte zwei gelähmte Arme.

Greg Nieuwenhuys bangte wochenlang um seine Zwillinge, während seine Frau extreme Schmerzen durchlitt. Valentin Hehli

Und Sie?

Ich arbeitete anfänglich noch. Ging dann erst ins Spital, dann zu den Kindern nach Hause, bis mir klar wurde, dass ich in diesem Augenblick einfach 100 Prozent für meine Familie da sein muss. Ich habe deshalb eine 18-monatige Pause eingelegt. Nach dieser begann das Abenteuer Mammut.

Wie alt sind Ihre Kinder denn?

Zwölf, zehn, acht und eigentlich gingen wir davon aus, dass es dabei bleibt, aber dann hatten wir noch Zwillinge, die jetzt drei sind. Sie sind auch der Grund, warum ich aus dem Alltagsgeschäft raus und mich auf die Rolle als Verwaltungsratspräsident konzentrieren will. Ich liebe Mammut und ich liebe es, zu arbeiten, manchmal kann ich auch ein bisschen obsessiv werden. Aber es ist ein Privileg, dass ich Zeit mit meinen Kindern verbringen kann, wenn sie noch klein sind. Diese Zeit kann man nicht zurückbekommen. Und ich möchte nicht die ganze Zeit zwischen England und hier hin- und herfliegen.

Haben Sie noch andere VR-Mandate?

Nein, zuletzt war mein Fokus ganz auf Mammut. Ich wurde von anderen Leuten angegangen, aber ich wollte voll für Mammut da sein. Ich habe alles hierfür gegeben.

