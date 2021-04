Outdoor Goldene Mammut-Daunenjacken? CEO Oliver Pabst: «Wir haben manchmal ein bisschen übertrieben» Die Traditionsmarke «Mammut» wird an eine englische Investmentfirma verkauft. In deren Portfolio befinden sich auch zwei Erotik-Handelsplattformen. Wie passt das zusammen? CEO Oliver Pabst nimmt Stellung. Sébastian Lavoyer 27.04.2021, 05.00 Uhr

Mammut-CEO Oliver Pabst posiert am Firmensitz in Seon vor Mammut-Seilen. Er sagt: «Bei uns ist das Wort Fashion verboten. Wir sind ein Outdoor-Unternehmen, kein Modehaus.» Chris Iseli

Oliver Pabst kommt sportlich daher. Outdoor-Schuhe, Jeans und eine schwarze Softshell-Jacke trägt der CEO von Mammut. Es sind hektische Tage für den Deutschen, trotzdem nimmt er sich am Tag der Bekanntgabe des Mammut-Verkaufs Zeit für ein Gespräch am Hauptsitz in Seon.



Warum musste Mammut verkauft werden?

Oliver Pabst: Ich würde die Frage anders stellen: Warum wurde Mammut verkauft? Die Antwort darauf ist simpel: Weil sich unser Mutterhaus, die Conzzeta, im Dezember 2019 entschied, auf den Geschäftsbereich Bystronic zu fokussieren (Blechbearbeitung, Anmerkung der Redaktion). Mammut war nun die letzte Beteiligung, die Conzzeta verkauft hat.

An eine englische Investmentfirma.

Ja, Telemos Capital hat den Hauptsitz in London. Aber die Firma hat starke Beziehungen zur Schweiz.

Erklären Sie bitte.

Telemos-Chairman Philippe Jacobs wuchs hier in der Schweiz auf. Er kennt also nicht nur Land und Leute, sondern er weiss ganz genau, wer und was Mammut ist.

Gab es neben Telemos Capital andere Interessenten?

Wir haben im Verlauf des Verkaufsprozesses mit über 40 potenziellen Investoren gesprochen. Unser Mutterhaus hat uns dabei stark unterstützt, weil man den besten Investoren für das Unternehmen Mammut suchte und nicht einfach an den Meistbietenden verkaufen wollte. Dafür sind wir dankbar.

Ist der Deal schon unter Dach und Fach?

Er ist unterschrieben. Jetzt steht noch die Genehmigung der Behörden aus. Wir rechnen damit, dass wir bis Ende Juni auch von dieser Seite grünes Licht haben.

Und was ändert sich dann?

Es ist noch zu früh, um da etwas zu sagen. Wir werden die Zeit bis zum definitiven Vertragsabschluss nutzen und weitere intensive Gespräche führen, um festzulegen, wohin genau die Reise gehen wird.

Der Hauptsitz von Mammut in Seon. Chris Iseli

Was bedeutet das für den Standort Seon, für die Mitarbeitenden hier in der Schweiz?

Hier schlägt das Herz von Mammut, hier werden Innovationen angestossen, Designs gemacht, es wird geforscht und entwickelt. Wir haben von den Investoren ein klares Bekenntnis zur Schweiz, zu Seon und zu unserem Team. Wir werden von den künftigen Investitionen profitieren, da bin ich sicher.

Ich nehme an, das war eine der zentralen Bedingungen für den Verkauf.

Absolut. Es war für Conzzeta ein sehr zentraler Punkt und dafür möchte ich mich beim Verwaltungsrat noch einmal ausdrücklich bedanken. Man hört heraus, dass es nicht einfach um einen möglichst hohen Verkaufspreis ging.

Was hat Telemos für Mammut bezahlt?

Sie verstehen, dass ich zum Verkaufpreis keine Angaben machen kann. Conzzeta wird wie gewohnt mit dem Abschluss der Transaktion mehr kommunizieren. Aber es war ein in jeder Hinsicht angemessener Preis.

Oliver Pabst weiss, dass goldene und silberne Daunenjacken des Guten zu viel waren. Chris Iseli

Mammut hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Hat das den Preis gedrückt?

Darüber will ich nicht spekulieren. Fakt ist, dass Mammut in den Jahren zuvor stark gewachsen ist. Wir haben den Fokus klar auf unseren Premium-Anspruch, Investments in die Digitalisierung und die Internationalisierung gelegt. Alles basierend auf unserem starken Engagement im Bereich Nachhaltigkeit.

Sie wollten Mammut zu einem Lifestyle-Brand umformen. Sind Sie damit gescheitert?

Das wurde oft ein bisschen falsch verstanden. Es ging mir darum, Mammut zu einem zeitgemässen Unternehmen mit entsprechender Handschrift zu formen.

In Erinnerung bleibt das Experiment mit silbernen und goldenen Daunenjacken.

Wenn man ein Unternehmen verändert, lotet man Grenzen aus. Genau wie das unsere Athleten in den Bergen machen. Wir wollten modern sein, haben vieles durchgerüttelt und dabei manchmal auch ein bisschen übertrieben. Aber wissen Sie, bei uns ist das Wort Fashion verboten. Wir sind ein modernes Outdoor-Unternehmen, kein Modehaus.

Sie traten vor fünf Jahren an, das Unternehmen zu modernisieren. Wo stehen Sie?

Auf der Verkaufsseite haben wir uns enorm entwickelt. E-Commerce existierte quasi nicht, als ich antrat. Heute ist Mammut hochwertiger, innovativer und viel moderner in der Handschrift. Überall, wo es Berührungspunkte mit den Konsumenten gibt, sind wir richtig gut aufgestellt. Potenzial gibt es aber immer noch.

Wo denn?

Vor allem auf der anderen Seite der Wertschöpfung, also bei den Berührungspunkten mit Lieferanten und Handelspartnern. Ganz allgemein müssen wir noch mehr um Messbarkeit bemüht sein und so datenbasierte Entscheide ermöglichen.

Welche Herausforderungen sehen Sie auf Mammut zukommen?

Sieht beim Online-Verkauf von Outdoor- und Erotikprodukten durchaus Parallelen: Mammut-CEO Oliver Pabst. Chris Iseli

Es gibt heute eigentlich zwei grosse Herausforderungen: die Digitalisierung und der Klimawandel. Unser Ziel ist es, Menschen in die Natur zu bringen. Das bedingt, dass die Natur bewahrt bleibt. Deshalb haben wir unsere Investitionen in die Nachhaltigkeit in den letzten zwei Jahren noch einmal deutlich erhöht.

Telemos ist auch an den Erotik-Handelsplattformen Lovehoney und Amorana beteiligt. Gibt es Parallelen beim Verkauf von Vibratoren und Outdoor-Produkten?

Ja, die gibt es. Beiderorts steht der Konsument und sein Einkaufserlebnis im Zentrum. Im E-Commerce können sich zwar die Produkte unterscheiden, aber die Ansprüche der Kunden bleiben ähnlich. Es braucht einen hervorragenden Service, schnelle Reaktionszeiten. Und darüber hinaus ist Telemos Capital ja auch im Gesundheitsbereich aktiv und baut auch dort stark auf digitale Vertriebskanäle. Wir können gegenseitig voneinander lernen, da bin ich überzeugt.

Geht es nicht nur um Rendite?

Nein, Telemos versteht sich als Investor, der Unternehmen eng begleitet. Sie stützen sich dabei auf starke Familienwerte, unternehmerische Investmenterfahrung und einen langfristigen partnerschaftlichen Ansatz. Es geht darum, gemeinsam etwas zu schaffen.