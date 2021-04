Osterfreude Nachwuchs im Hause Giezendanner: Der Aargauer Nationalrat ist erneut Vater geworden Die Familie des Aargauer Unternehmers und Nationalrats Benjamin Giezendanner ist um eine Tochter grösser geworden. 03.04.2021, 13.46 Uhr

Familienvater Benjamin Giezendanner mit Frau Jasmin und Tochter Sophia an seinem ersten Tag als Nationalrat.

Archivbild 2019: Sandra Ardizzone

(phh) Bereits seit Dienstag dürfen sich Giezendanners über Zuwachs in der Familie freuen. Mit den Worten «Du machst unser Leben so viel reicher», teilte der Nationalrat in den sozialen Medien mit, dass er am 30. März erneut Vater einer Tochter wurde. Nachdem er und seine Frau Jasmine bereits Eltern zweier Töchter sind, werden auf die kleine Charline zuhause zwei grosse Schwestern warten, um gemeinsam die Welt zu entdecken.