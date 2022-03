Auf diese Acts darf man sich am Argovia Fäscht 2022 freuen

Openair Die ersten Acts sind bekannt: Die No Angels treten am Argovia Fäscht auf Nach zwei Jahren Unterbruch erstrahlt das Argovia Fäscht diesen Sommer in einem neuen, längeren Kleid und mit einem spektakulären Lineup. Urs Hofstetter und Oliver Wagner, ArgoviaToday Aktualisiert 22.03.2022, 09.27 Uhr

Das Argovia Fäscht ist zurück! Nach einer drei Jahre dauernden Zwangspause wegen der Coronapandemie gibt das Argovia Fäscht Anfang Juni 2022 ein rauschendes, dreitägiges Comeback. Hier die ersten Bands, die schon bekannt gegeben wurden:

No Angels

Aus fünf wurden in den letzten 20 Jahren vier Bandmitglieder. Keystone/Andreas Renz

Die No Angels gingen aus der ersten Staffel der deutschen Castingshow «Popstars» hervor und hatten mit «Daylight in your eyes» in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen Nummer-1-Hit. Jetzt sind sie zurück! Sie treten am Pfingstsamstag, den 4. Juni, am Argovia Fäscht auf.

No Angels - Daylight In Your Eyes. YouTube

Im Jahr 2000 waren es noch fünf No Angels. Heute sind sie zu viert unterwegs. Nadja, Lucy, Sandy und Jessica sind zurück – nach fast zehn Jahren Pause. Obwohl schon oft gesagt wurde, dass es nie mehr ein Comeback geben wird, ist es anders gekommen. Vier von fünf No Angels haben sich im letzten Jahr wieder zusammengetan und touren gemeinsam – auch auf das Birrfeld. So Lucy:

«Eigentlich wollten wir gar kein Comeback geben, sondern einfach das 20-Jahr-Jubiläum der No Angels feiern. Und dann kam’s irgendwie anders und wir sind froh darum.»

«20» ist das sechste Studioalbum der No Angels. Es erschien am 4. Juni 2021 – also genau ein Jahr vor dem Argovia Fäscht. Als Album zum 20-jährigen Jubiläum der Band enthält «20» sowohl Neuauflagen alter Songs der No Angels aus den Jahren 2001 bis 2003, als auch vier neue Songs. Auch das aktuelle Album schaffte es erneut auf Platz 1 der deutschen Albumcharts.

Adrian Stern

Adrian Stern. Keystone

Neben Silbermond oder Clueso ist mit Adi Stern auch der Aargau vertreten. «Chum mir haued ab» - diese Aufforderung kennt seit 2010 (fast) jedes Kind und jeder Erwachsene in der Deutschschweiz. Mit der Fernweh-Hymne «Amerika» und dem platin-veredelten Album «Herz» schaffte Adrian Stern den grossen Durchbruch. Für den sympathischen Badener ist das Argovia Fäscht ein Heimspiel: Das Publikum im Birrfeld wird in den Genuss des bereits vierten Auftritts von Adrian Stern kommen.

Silbermond

Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloss wird nach 2006 auch am Argovia Fäscht 2022 wieder den tausenden Fans im Birrfeld einheizen. Georgios Kefalas

Seit 20 Jahren ist die Band um die charismatische Frontfrau und Sängerin Stefanie Kloss unter dem Namen Silbermond unterwegs. In dieser Zeit hat der deutsche Vierer unzählige Preise abgeräumt und mit Songs wie «Symphonie», «Das Beste» oder «Leichtes Gepäck» die Herzen von Millionen Fans im gesamten deutschsprachigen Raum erobert - ebenso wie die Besucher des Argovia Fäschts 2006. Damals zeigten Silbermond mit einem fantastischen Auftritt im Birrfeld, weshalb sie zu Recht Headliner des Festivals waren. Ob Stefanie Kloss 16 Jahre danach noch immer Bock auf Stagediving und Crowdsurfing hat?

Passend dazu: Die besten Argovia-Fäscht-Bilder aus dem Jahr 2019

Die besten Bilder vom letzten Argovia Fäscht, das 2019 stattfand. Stimmwunder James Arthur verzaubert das Publikum auf dem Birrfeld. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Stimmwunder James Arthur verzaubert das Publikum auf dem Birrfeld. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Stimmwunder James Arthur verzaubert das Publikum auf dem Birrfeld. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Stimmwunder James Arthur verzaubert das Publikum auf dem Birrfeld. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Stimmwunder James Arthur verzaubert das Publikum auf dem Birrfeld. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Stimmwunder James Arthur verzaubert das Publikum auf dem Birrfeld. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Stimmwunder James Arthur verzaubert das Publikum auf dem Birrfeld. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Stimmwunder James Arthur verzaubert das Publikum auf dem Birrfeld. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Stimmwunder James Arthur verzaubert das Publikum auf dem Birrfeld. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Stimmwunder James Arthur verzaubert das Publikum auf dem Birrfeld. Dominic Kobelt Argovia Fäscht 2019 Stimmwunder James Arthur verzaubert das Publikum auf dem Birrfeld. Dominic Kobelt Argovia Fäscht 2019 Stimmwunder James Arthur verzaubert das Publikum auf dem Birrfeld. Dominic Kobelt Argovia Fäscht 2019 Stimmwunder James Arthur verzaubert das Publikum auf dem Birrfeld. Dominic Kobelt Argovia Fäscht 2019 Stimmwunder James Arthur verzaubert das Publikum auf dem Birrfeld. Dominic Kobelt Argovia Fäscht 2019 Stimmwunder James Arthur verzaubert das Publikum auf dem Birrfeld. Dominic Kobelt Argovia Fäscht 2019 Stimmwunder James Arthur verzaubert das Publikum auf dem Birrfeld. Dominic Kobelt Argovia Fäscht 2019 Stimmwunder James Arthur verzaubert das Publikum auf dem Birrfeld. Dominic Kobelt Argovia Fäscht 2019 Stimmwunder James Arthur verzaubert das Publikum auf dem Birrfeld. Dominic Kobelt Argovia Fäscht 2019 Lo & Leduc begeistern die Massen bei Sonnenuntergang. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Lo & Leduc begeistern die Massen bei Sonnenuntergang. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Lo & Leduc begeistern die Massen bei Sonnenuntergang. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Lo & Leduc begeistern die Massen bei Sonnenuntergang. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Lo & Leduc begeistern die Massen bei Sonnenuntergang. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Lo & Leduc begeistern die Massen bei Sonnenuntergang. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Lo & Leduc begeistern die Massen bei Sonnenuntergang. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Lo & Leduc begeistern die Massen bei Sonnenuntergang. Dominic Kobelt Argovia Fäscht 2019 Lo & Leduc begeistern die Massen bei Sonnenuntergang. Dominic Kobelt Argovia Fäscht 2019 Lo & Leduc begeistern die Massen bei Sonnenuntergang. Dominic Kobelt Argovia Fäscht 2019 Lo & Leduc begeistern die Massen bei Sonnenuntergang. Dominic Kobelt Argovia Fäscht 2019 Lo & Leduc begeistern die Massen bei Sonnenuntergang. Dominic Kobelt Argovia Fäscht 2019 Lo & Leduc begeistern die Massen bei Sonnenuntergang. Dominic Kobelt Argovia Fäscht 2019 Lo & Leduc begeistern die Massen bei Sonnenuntergang. Dominic Kobelt Argovia Fäscht 2019 Lo & Leduc begeistern die Massen bei Sonnenuntergang. Dominic Kobelt Argovia Fäscht 2019 Lo & Leduc begeistern die Massen bei Sonnenuntergang. Dominic Kobelt Argovia Fäscht 2019 Lo & Leduc begeistern die Massen bei Sonnenuntergang. Dominic Kobelt Argovia Fäscht 2019 Bastian Baker bei seinem Auftritt an der #partyvomjahr. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Glückliche Gesichter auf dem Birrfeld. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Tolle Songs, tolle Stimme: Bastian Baker in Hochform. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Beim Auftritt von Bastian Baker ging heftig die Post ab. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Ausgelassene Partystimmung auf dem Birrfeld. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Bastian Baker mit Mitmusiker und Plüschtier. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Gross und Klein feiern und tanzen mit. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Bastian Baker hat die Menge im Griff. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Tolle Kulisse für Bastian Bakers Auftritt. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Bastian Baker auf Tuchfühlung mit den Fans. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Heizt das Publikum an: Bastian Baker. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Weitere Bilder von Bastian Bakers Auftritt am Argovia Fäscht. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Weitere Bilder von Bastian Bakers Auftritt am Argovia Fäscht. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Weitere Bilder von Bastian Bakers Auftritt am Argovia Fäscht. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Weitere Bilder von Bastian Bakers Auftritt am Argovia Fäscht. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Weitere Bilder von Bastian Bakers Auftritt am Argovia Fäscht. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Der Auftritt von Baschi zog die riesige Menge mit sich. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Auf dem Birrfeld längst der Lokalheld: Baschi. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Baschi lässt den Hut fliegen. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Was für eine Kulisse für Baschis Auftritt auf dem Birrfeld. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Der Mundart-Sänger lässt sich von der Menge feiern. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 40'000 Besucher tanzen und feiern zu Baschis Songs. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Im Element: Baschi an der #partyvomjahr. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Baschi mit einem Töffli auf der Bühne. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Der Auftritt von Baschi zog alle mit sich. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Baschi zählt bereits seinen siebten Auftritt auf dem Birrfeld. André Albrecht Argovia Fäscht 2019 Argovia Fäscht 2019 Argovia Fäscht 2019, Samstag: Bereits Am Nachmittag standen Tausende vor den Kassen an. Andre Albrecht Argovia Fäscht 2019 Argovia Fäscht 2019, Samstag: Bereits beim ersten Act mit Loco Escrito liessen sich Tausende von Fans mitreissen. Andre Albrecht Argovia Fäscht 2019 Argovia Fäscht 2019, Samstag: Bereits beim ersten Act mit Loco Escrito liessen sich Tausende von Fans mitreissen. Andre Albrecht Argovia Fäscht 2019 Bereits Am Nachmittag standen Tausende vor den Kassen an. Andre Albrecht Argovia Fäscht 2019 Bereits beim ersten Act mit Loco Escrito liessen sich Tausende von Fans mitreissen. Andre Albrecht Argovia Fäscht 2019 Bereits beim ersten Act mit Loco Escrito liessen sich Tausende von Fans mitreissen. Andre Albrecht Die Fans warten auf Loco Escrito. Dominic Kobelt Wunderschönes Sommerwetter macht Lust auf die ersten Konzerte. Dominic Kobelt Das ideale Wetter für eine Fahrt auf dem Riesenrad. Dominic Kobelt Das Festgelände füllt sich erst langsam. Dominic Kobelt Das Beizlifäscht ist eröffnet: The Pirates von der Caipi Island sind parat. Andre Albrecht Es gab auch bereits Live-Musik zu hören, hier von Levi Music. Andre Albrecht Hier gilt, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur falsche Kleidung. Andre Albrecht Sehen und gesehen werden: Auch das ist das Beizlifäscht. Radio Argovia/Maurice Roth Immer beliebt ist der Autoscooter. Andre Albrecht Auch dieses Jahr gibt es die leuchtenden Red Bull Becher am Red Bull Stand Radio Argovia Das Riesenrad by night. Radio Argovia Blick vom Riesenrad, wo es am Beizlifäscht ein kleines Speed-Dating gab, organisiert von Radio Argovia Radio Argovia Die ersten Gäste des Beizlifäschts nutzen noch das Riesenrad vor dem Regen. Andre Albrecht Kaum gingen die Kassen auf, kamen Gross und Klein. Andre Albrecht Auch die Spielbuden sind wieder beliebt. Andre Albrecht Es folgen weitere Bilder vom Beizlifäscht. Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Um 18 Uhr öffnete das Beizlifäscht seine Tore. Radio Argovia Freitagmorgen: Die Ruhe vor dem Sturm auf dem Birrfeld. Radio Argovia Dieser Bulle auf dem Festgelände kann bestiegen werden. Radio Argovia/Corinne Schärer Auf der grossen Argovia Fäscht Bühne werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Radio Argovia / Corinne Schärer Auf der grossen Bühne werden die Lichter- und Soundanlagen für unsere Argovia Fäscht Acts vorbereitet. Radio Argovia / Corinne Schärer Auch die letzten Stände nehmen langsam ihren Platz auf dem Festgelände ein Radio Argovia / Corinne Schärer Auch für unsere Gäste, welche mit dem Fahrrad anreisen, ist gesorgt Radio Argovia / Corinne Schärer An der Tikibar wird fleissig an der Dekoration gearbeitet. Radio Argovia / Corinne Schärer Die erste Testfahrt mit Lichteffekt hat das Riesenrad hinter sich. Radio Argovia / Corinne Schärer Das Argovia Fäscht ist sowohl am Freitag für das Beizlifäscht, wie auch am Samstag mit der ÖV super einfach zu erreichen. Radio Argovia / Corinne Schärer Vom Premium Tower hat man eine tolle Aussicht auf die Bühne. Radio Argovia Loco Escrito trifft sich mit mehreren Fans, die bei Radio Argovia einen gemütlichen Grillabend mit ihm gewonnen haben. Radio Argovia Gleich rechts neben der Argovia-Fäscht-Bühne gibt es gemütliche Liegen, um sich ein bisschen zu entspannen und neue Energie zu tanken. Radio Argovia Auch in den Party-Zelten wird am Mittwoch auf Hochtouren gearbeitet. Radio Argovia Die ersten Zelte sind beschriftet - etwa die Wäbibar. Radio Argovia Und so sieht der fertige Somersby-Garten im VIP-Bereich aus. Radio Argovia Die ersten Dekorationen sind am Mittwochmorgen an den Ständen angebracht worden. Radio Argovia Hier werden die VIP-Gäste ein leckeres Bierchen geniessen können. Radio Argovia Die ersten Toi Tois stehen am Mittwoch auch schon auf dem Festgelände. Radio Argovia Vor der Bühne werden die Barriers – die Absperrgitter oder Wellenbrecher – montiert. Radio Argovia Nicole Meier, Radio-Argovia-Projektleiterin Events, packt selbst mit an und bemalt die Bühne. Radio Argovia Am Mittwochmorgen gehen die Aufbauarbeiten auf dem Birrfeld weiter. Radio Argovia Das Riesenrad am Dienstag auf dem Birrfeld. Radio Argovia Auto-Scooter: Ein Must-Have am Argovia Fäscht: Die «Butschibahn». Die ersten Fahrten können bereits am Freitag am Beizlifäscht gemacht werden. Radio Argovia/Corinne Schärer Die «Argovia Fäscht»-Bühne auf dem Birrfeld. Radio Argovia Der Eingangsbereich zum Argovia Fäscht. Radio Argovia Der Premium-Tower. Radio Argovia Die VIP-Bühne Radio Argovia Foodstände. Radio Argovia Die ersten Stände stehen am Dienstag auch schon auf dem Birrfeld. Radio Argovia Sehr wichtig: die richtige Verpflegung. Radio Argovia Die «Argovia Fäscht»-Bühne auf dem Birrfeld steht seit Dienstag. Radio Argovia Wenn während des Festivals die Sonne scheint, wird dieser Stand überrannt werden. Gut – vermutlich auch, wenn es regnet. Radio Argovia Die Bühne steht schon fast. Radio Argovia Schatten spende Zelte stehen seit Dienstag auf dem Birrfeld. Radio Argovia Das Parkett steht schon. Radio Argovia Das Festgelände auf dem Birrfeld nimmt langsam Form an. Radio Argovia Auf diese Bar sind wir besonders gespannt... Radio Argovia

Purple Disco Machine

Mit «Hynpotized» gelang dem deutschen DJ vor zwei Jahren der ganz grosse Wurf: Weltweites Radioairplay und über 100'000'000 Aufrufe auf YouTube. Dino Piontek, wie der 2-fache Familienvater mit bürgerlichem Namen heisst, passt mit seinen House- und Disco-Tunes bestens ans Argovia Fäscht.

Clueso

Udo Lindenberg, Barbara Schöneberger, Die Fantastischen Vier, Wolfgang Niedecken, Andreas Bourani - die Liste der grossen Künstlerinnen und Künstler, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit Clueso zusammen gearbeitet haben, ist lang. Am Argovia Fäscht wird der begnadete Singer/Songwriter und Rapper Clueso dir und allen anderen tausenden Fans vor der Bühne einen unvergesslichen Konzertmoment bereiten.

YouTube

Das ist noch längst nicht alles

Das hier war der erste Streich, der zweite folgt... nicht sogleich, aber am Mittwoch. Alle weiteren wichtigen Infos rund um das Argovia Fäscht 2022 finden Sie hier.

Der Bericht von Tele M1-«Aktuell» zum Thema. Tele M1