Online-Shopping Nach Weihnachten ist vor der Retourenflut: So lief das Festtagsgeschäft bei den Onlinehändlern – und das erwartet sie jetzt Der Weihnachtshandel lief ähnlich gut oder leicht besser als im Rekordjahr 2020, das sagen die grossen Onlinehändler im Kanton Aargau. Die Retourenflut dürfte wenigstens bei Digitec Galaxus im Januar 2022 ein Rekordausmass annehmen. Ein Blick hinter die Hochregale.

So sieht es an einem Black Friday im automatischen Hochregallager von Digitec Galaxus in Wohlen aus. An diesem Tag beginnt der Weihnachtshandel offiziell und für Digitec Galaxus war es bis und mit Weihnachten auch der umsatzstärkste. Das Bild entstand 2019. Severin Bigler

Der Onlinehandel boomt, gerade auch im Logistik-Kanton Aargau. Zahlreiche Unternehmen haben hier ihre zentralen Logistikzenter, darunter auch zwei der bedeutendsten Onlinehändler, Digitec Galaxus und Brack.ch. Doch nachdem 2020 alle Rekorde gebrochen hat, lässt sich dieses Jahr kein einheitliches Bild zeichnen. «Wir sind mit dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft zufrieden, liegen aber unter den Bestellmengen von 2020», sagt etwa Alex Hämmerli, Mediensprecher von Digitec Galaxus.

Zum einen, weil die Weihnachtszeit vor einem Jahr noch viel stärker von Corona-Einschränkungen geprägt war als diese. «Viele hatten sich deshalb für den Einkauf im Internet statt an der Bahnhofstrasse entschieden», so Hämmerli. Ein Teil davon ist 2021 aber wieder durch die Bahnhofstrasse flaniert, da man weniger gezwungen war, seine Geschenke im virtuellen Raum zu suchen. Der zweite gewichtige Grund ist laut Hämmerli, dass «viele begehrte Produkte sind ob der internationalen Liefer- und Produktionsengpässe zurzeit ausverkauft» seien.

Lego und dann lange nichts – das wurde bei Digitec Galaxus am meisten gesucht

Immer wieder weit oben auf der Wunschliste stehen Game-Konsolen, allen voran Playstation und Xbox. Da unterscheidet sich dieses Jahr nicht gross von anderen. Anders aber ist, dass das Angebot nicht mit der Nachfrage mithalten kann. Jede frische Lieferung sei bei Digitec Galaxus jeweils wieder innert weniger Stunden wieder vergriffen gewesen. Weiterhin verfügbar war dagegen die Nintendo Switch, die sich ebenfalls grosser Beliebtheit erfreut (in der Deutschschweiz auf Platz 8 der bei Digitec Galaxus am meisten gesuchten Begriffe, direkt hinter der PS5).

Playstation 5 von Sony Zvg / zvg

Ganz oben stehen da andere. Lego und Lego Technic, direkt gefolgt von Playmobil – die Klassiker und der Weihnachtsgeschenken quasi. Merchandising-Produkte der Streaming-Serien Pokémon und Paw Patrol erfreuten sich auch ausserordentlicher Beliebtheit. Genauso wie unter dem Weihnachtsbaum auch die Produkte mit dem angebissenen Apfel in zahlreicher Ausgestaltung zu finden sein werden.

Je kürzer die Tage, desto kauffreudiger die Userinnen und User. Das ist der Grund, warum die Online-Händler gegen Ende Jahr immer ihr Personal aufstocken (siehe Box). Der offizielle Beginn des Weihnachtshandels ist Ende November. Der Black Friday läutet die Weihnachts-Kaufeuphorie jeweils fulminant ein. Für Digitec Galaxus war es zugleich der umsatzstärkste Tag bis und mit Weihnachten. Die Bedeutung des Weihnachtshandels zeigt sich daran, dass viele in diesem einen Monat bis Weihnachten doppelt so viel Umsatz generieren wie in einem normalen Monat.

Weihnachtshandel Hochzeit der Logistik Im Logistikzentrum von Brack.ch in Willisau seien derzeit über 500 Leute am Arbeiten, so Mediensprecher Daniel Rei. Davon sind über 150 temporäre Mitarbeitende. Rei sagt: «Wir haben vor Corona bereits zum Jahresendgeschäft mit temporären Kräften aufgestockt. Seit dem partiellen Lockdown letzten Frühling verstärken uns Temporäre permanent, um die gestiegenen Volumina zu stemmen.» Bei Digitec Galaxus arbeiten zwar mit 1060 Personen minim weniger Leute in der Logistik als im Vorjahr (etwas über 1100), dafür haben deutlich mehr eine Festanstellung (von etwas über 500 auf fast 750 Mitarbeitende angestiegen). «Der Arbeitsmarkt für Logistik-Spezialisten ist ausgetrocknet», sagt Mevlana Memeti, die in der Schweiz Logistikerinnen und Logistiker für Digitec Galaxus rekrutiert. Zugleich hat der Onlinehändler in seinem Logistikzentrum in Wohlen Anfang November seine vierte Verpackungsmaschine in Betrieb genommen. Dank dieser war es Digitec Galaxus möglich, täglich bis zu 34'000 Pakete abzupacken. Ohne Stopfmaterial. Wenn alle Stricke reissen, dann beordert der Online-Riese übrigens auch Mitarbeitende aus anderen Abteilungen und Standorten zum Aushelfen nach Wohlen ab. Zum Beispiel Software-Ingenieure aus Zürich oder Shop-Mitarbeitende aus Kriens bei Luzern.

Noch nicht abschliessend Bilanz über den Weihnachtshandel ziehen möchte Daniel Rei, Mediensprecher von Brack.ch. Allerdings sei man bis jetzt leicht über Vorjahr am Performen. Das letzte Wochenende vor Weihnachten inklusive dem Montag danach seien bisher die umsatzstärksten Tage gewesen, an denen zugleich die meisten Bestellungen eingegangen sind.

Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass Brack.ch wie die meisten Onlinehändler sehr stark auf Geschwindigkeit setzt. Schnelle Lieferung ist laut Rei «besonders wichtig» für seinen Arbeitgeber. Rei sagt:

«Wir kämpfen mit Artikeln, die verspätet eintreffen oder erst im neuen Jahr angeliefert werden.»

Am intensivsten spüre man coronabedingte Produktionsausfälle, Rohstoff- und Containerknappheit bei den Elektronikartikeln. Wobei es kaum eine Warengruppe gebe, die nicht betroffen sei von den Unwägbarkeiten in der internationalen Logistik. Das geht soweit, «dass ein Monitormodell eines Herstellers hier ab unserem Logistikzentrum lieferbar ist, ein anderes vom selben Hersteller jedoch in Asien feststeckt», wie Rei erzählt.

Jetzt beginnt die Retourenflut, Digitec Galaxus rechnet mit Rekorden

Und wenn die Kerzen ausgeblasen, die Geschenke verteilt und die Guetzli gegessen sind, beginnt die Retourenflut. Nie schuften die Umtauschabteilungen der Onlinehändler mehr als während des Jahreswechsels und zum Jahresbeginn. Brack teilt mit, dass die Retouren im Dezember und im Januar überdurchschnittlich waren vor einem Jahr, zudem im Dezember höher als im Januar. Was auch daran liegen dürfte, dass die Umtauschfrist bei Brack.ch 14 Tage beträgt, auch wenn sie bei originalverpackten Bestellungen unter Umständen wesentlich verlängert wird.

Bei Digitec Galaxus sei die Zahl der Retouren im Januar jeweils am höchsten. Für den ersten Monat 2022 rechnen sie allerdings mit einer nie dagewesenen Flut an Rückgaben. Das liegt nicht daran, dass Verwandte, Bekannte und Familie plötzlich weniger gut wissen, was sich ihre Liebsten wünschen. Der Onlinehändler hat aufgrund der Lieferverzögerungen bei vielen Produkten, die Rückgabefrist Mitte November bis Jahresende von 30 auf bis zu 100 Tage erhöht. So hatten auch die frühen Weihnachtsgeschenkejägerinnen und -jäger Garantie, dass ihre Beute im Notfall noch im neuen Jahr umgetauscht werden können.

