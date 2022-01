Omikron: In Aarau fahren auch Firmenchefs Busse

Omikron-Welle Wegen Personalausfall: Beim Busbetrieb Aarau sitzen jetzt auch Firmen-Chefs als Chauffeure am Steuer Was soll ein Betrieb des öffentlichen Verkehrs tun, wenn in der Omikron-Welle zu viele Mitarbeitende krank sind? Im Aargau ist der ÖV derzeit zwar grossmehrheitlich im grünen Bereich, doch der Busbetrieb Aarau (BBA) hat praktisch keine Personalreserven mehr. Mathias Küng Jetzt kommentieren 13.01.2022, 16.16 Uhr

Es könnte sein, dass man als Fahrgast in einem BBA-Bus wegen omikronbedingter Personalknappheit derzeit von einem Mitglied der Geschäftsleitung gefahren wird. Hier ein Fahrzeug im Busbahnhof Aarau. Michael Küng

«Wir haben jetzt in einer Woche mehr Krankheitsfälle als vorher in zwei Jahren», sagt Peter Baertschiger, Geschäftsführer des Busbetriebs Aarau (BBA). In absoluten Zahlen seien es nicht so viele, doch es brauche wenig, um ans Limit zu kommen. «Trotzdem wollen wir so lange wie möglich den publizierten Fahrplan aufrechterhalten. Aber wenn plötzlich drei weitere Fahrer fehlen sollten, könnten einzelne Kurse ausfallen», sagt Baertschiger.

Peter Baertschiger, wie er Anfang März 2020 ein Corona-Infoplakat in einem Bus montiert. Nadja Rohner

Bei BBA wurde am Mittwochabend diskutiert, ob man dem Bundesamt für Verkehr und den Kanton Aargau und Solothurn für übernächste Woche eine vorübergehende Fahrplanausdünnung melden soll. Warum so weit voraus? Es dauere einige Tage, bis der Onlinefahrplan angepasst ist, sagt der Geschäftsführer. Zudem müsse man das dann den Fahrgästen kommunizieren, online, im Bus und möglichst mit Plakaten an den Haltestellen.

Baertschiger: «Wir entschieden uns gegen eine Ausdünnung, strecken uns noch mehr nach der Decke und hoffen, dass wir diese Woche darum herumkommen. Teilzeitmitarbeitende stocken auf, andere machen Überzeit. Zum Glück gibt es aktuell weniger Ferienabwesenheiten, die Quarantäneverkürzung hilft uns ebenfalls. Doch selbst Mitglieder der Geschäftsleitung und Fahrdienstleiter mit entsprechendem Billett sitzen jetzt hinter dem Steuer eines Busses.» Das könne man indessen zeitlich nur sehr beschränkt durchziehen. Ihnen bleibe nichts anderes übrig, als die Lage täglich neu zu beurteilen.

RVBW, RBL, Aargau Verkehr und Postauto derzeit im grünen Bereich

Bei anderen Betrieben des öffentlichen Verkehrs im Aargau, den Regionalen Verkehrsbetrieben Baden Wettingen (RVBW), Aargau Verkehr (AVA), Postauto Nordschweiz (wozu der Aargau gehört) und Regionalbus Lenzburg (RBL) ist die Situation aktuell entspannt. Eine vorübergehende Fahrplanausdünnung steht aktuell nicht zur Debatte. So sagt RVBW-Marketingchefin Marija Di Cerbo: «Bei uns muss wegen der Pandemie aktuell niemand mehr arbeiten.» Und AVA-Kommunikationschef Michael Briner sagt: «Wir haben einige zusätzliche Fälle, welche wir aber über unsere normalen Rückfallebenen auffangen.»

Postauto Schweiz macht laut Sprecherin Valérie Gerl ein tägliches Reporting über Coronafälle bei Mitarbeitenden: «Damit können wir rasch nach Lösungen suchen, wenn dies in einer Region nötig wäre. Im Moment haben wir in Aarau nur einzelne Ausfälle aufgrund von Corona und können den Fahrplan aufrechterhalten.»

RBL: Eine Krankmeldung mehr vor Weihnachten und man hätte ausdünnen müssen

Bei Regionalbus Lenzburg (RBL) erlebte man vor Weihnachten schwierige Tage, als gleich zwölf Mitarbeitende wegen Corona fehlten. Damals wurden Teilzeitfahrende stärker eingesetzt, andere stockten das Pensum auf, mehrere Fahrer brachen gar freiwillig die Ferien ab, andere verschoben Freitage, Büromitarbeitende mit Billett fuhren Bus. Geschäftsführer René Bossard: «Es war toll, wie alle mithalfen. Wäre aber auch nur eine weitere Krankmeldung dazu gekommen, hätten wir trotzdem den Fahrplan ausdünnen müssen.» Aktuell sei die Lage aber wieder entspannt.

Carchauffeure müsste man instruieren, dafür fehle das Personal

Könnte man notfalls Carchauffeure einsetzen, da Carunternehmen coronabedingt viel weniger Aufträge haben? Er antwortet zurückhaltend: «Die Fahrenden müssen die Strecken kennen, die Haltestellen, das Bordcomputersystem, den Billettverkauf, unsere Betriebsabläufe. Das müsste ihnen jemand sorgfältig zeigen und mit ihnen fahren können, sie mehrere Tage anlernen oder instruieren. Aber in so einer Situation hätten wir genau dafür keine Leute.» So bleibt auch Bossard nur, die Situation von Tag zu Tag zu beurteilen und zu hoffen, dass RBL den Fahrplan auch weiterhin nicht ausdünnen muss.

