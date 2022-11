Sicherheitsbedenken: Oftringer Strassenbeleuchtung brennt länger

Der Gemeinderat Oftringen hat im Hinblick auf eine drohende Strom- und Gas-Mangellage ab Winterhalbjahr 2022/2023 Massnahmen unter anderem an der Gemeindeinfrastruktur beschlossen und am 5. Oktober die Bevölkerung informiert. Er nimmt nun Anpassungen an seinem Entscheid vor.

ZT Online 16.11.2022, 15.46 Uhr