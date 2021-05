Oftringen Saftige Busse nach grossem Polizeieinsatz – Rentnerin: «Diese Rechnung ist für mich unverhältnismässig» Nach einem heftigen Streit in einem Oftringer Quartier rücken Polizei, Ambulanz und Feuerwehr aus. Dabei finden sie in einem Zimmer historische Waffen. Diese werden konfisziert und das Besitzerpaar kassiert eine heftige Rechnung von der Gemeinde. 14.05.2021, 11.55 Uhr

Saftige Busse für den Oftringer Waffennarr – der Beitrag von Tele M1. Tele M1

Grosse Aufregung herrschte in einem Quartier in Oftringen, als die Polizei am 25. April mit einem Grossaufgebot ausgerückt war. Nach einer tätlichen Auseinandersetzung konfiszierte sie eine «erhebliche Waffensammlung».