Oftringen Neues Restaurant im ehemaligen Postgebäude soll zum Familienmagnet werden Das Fantasia Center von nebenan verlagert sein Restaurant in das ehemalige Oftringer Postgebäude. Janine Müller, ZT Jetzt kommentieren 11.01.2023, 09.21 Uhr

Im ehemaligen Postgebäude in Oftringen zieht die Fantasia Lounge ein. Janine Müller

Seit die Post im Tychboden untergebracht ist, stand das Gebäude an der Oberfeldstrasse 47 leer. Im August hat Sladjana Mirkovic, Inhaberin des Fantasia Centers nebenan, die Immobilie gemeinsam mit ihrer Familie erworben. Dies, nachdem sie fast drei Jahre mit der Post in Kontakt war. Aktuell liegen auf der Oftringer Gemeindeverwaltung die Pläne für die Zukunft der ehemaligen Postfiliale auf.

Mirkovic will das bisherige Restaurant im Fantasia Center ins Postgebäude auslagern. «Im heutigen Restaurant haben wir zu wenig Platz», begründet die Aarburgerin den Entscheid. «Zu uns kommen viele Familien. Leider fehlt uns aktuell aber eine Kinderecke.» Weiter müsse sie im Moment die Gemüseabteilung des Ladens nach draussen verlagern. Mit dem Umzug des Restaurants ins Postgebäude könne sie beide Probleme lösen. Im Laden gibt es mehr Platz für Gemüse und Früchte und im Restaurant ist eine Kinderspielecke eingeplant.

Die Terrasse wird saisonal geöffnet

Das Postgebäude soll – sobald die Baubewilligung vorliegt – für 600’000 Franken umgebaut werden. Vorgesehen sind nebst der Kinderspielecke eine Küche, ein grosser Saal mit Bar, ein Fumoir sowie ein weiterer Saal, der als Lounge konzipiert ist. Die Terrasse wird saisonal geöffnet. Hier will die Eigentümerin lediglich die Platten ersetzen.

Dem Baugesuch ist auch ein Betriebskonzept für die «Fantasia Lounge» beigelegt. Das Restaurant soll in erster Linie gemütlich sein. Am Mittag ist ein «All you can eat»-Buffet vorgesehen, am Abend werden Menüs gekocht. Möglich sind auch Kurzbesuche auf einen Kaffee mit Kuchen. Das Mobiliar soll aus Naturmaterialien sein und zum entspannten Apéro und Abendessen nach Feierabend einladen.

Küche aus der Schweiz, dem Balkan und Italien

Angeboten werden soll Küche vom Balkan und aus der Schweiz sowie Pizza, wie Sladjana Mirkovic sagt. Der Ausbau des Restaurants führe auch dazu, dass es mehr Angestellte braucht. Vier 100-Prozent-Stellen sind für den Anfang angedacht, dazu kommen einige Leute auf Abruf. «Wir haben eine grosse bestehende Kundschaft, die wir nun aufstocken wollen», sagt Sladjana Mirkovic.

Zur unsicheren Lage für die Gastronomie nach der Pandemie meint sie: «Wir sind überzeugt, dass unser Restaurant zum Familienmagnet wird.» Ein weiterer Vorteil sei, dass das Restaurant behindertengerecht sein wird. Zum Gebäude gehören auch 81 Parkplätze sowie 15 Veloabstellplätze.

Sladjana Mirkovic wartet nun auf die Baubewilligung. Sie hofft, dass sie im Sommer Eröffnung der «Fantasia Lounge» feiern kann.

Gastro-News aus dem Aargau:

