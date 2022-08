Oftringen Machbarkeitsstudie zeigt: Neues Abfallkraftwerk macht wirtschaftlich Sinn Am Standort der erzo in Oftringen soll im Rahmen des Gesamtprojekts «enphor» ein Abfallkraftwerk entstehen. In der Theorie bekommt das Projekt nun grünes Licht. Janine Müller, ZT Jetzt kommentieren 19.08.2022, 06.48 Uhr

Am Standort der erzo in Oftringen soll ein neues Abfallkraftwerk entstehen. Janine Müller

Eine kürzlich durchgeführte Machbarkeitsstudie zeigt: Das Projekt Abfallkraftwerk in Oftringen – das Herzstück des Gesamtprojekts «enphor» – hat Zukunft. Das gemeinsame Projekt der Entsorgung Region Zofingen erzo und der Renergia Zentralschweiz AG zur energetischen Verwertung von Abfall hat damit die erste Hürde genommen. Die Studie belegt gemäss Medienmitteilung von erzo und Renergia die wirtschaftliche und betriebliche Machbarkeit des Vorhabens am Standort Oftringen.

Hauptmotivation für das Projekt: Abfall ist eine kostbare Ressource, aus der wertvolle Energie gewonnen werden kann. «Um die Energiestrategie 2050+ des Bundes zu unterstützen und zum guten Leben unserer Nachkommen beizutragen, ist es wichtig, Abfall künftig noch effizienter in Wärme und Strom zu verwandeln», heisst es in der gemeinsamen Medienmitteilung.

Investitionen lohnen sich nach einer Laufzeit von 25 Jahren

Das positive Resultat der Machbarkeitsstudie freut erzo-Geschäftsführer Friedrich Studer. «Selbstverständlich habe ich immer an das Projekt geglaubt. Jetzt ist es aber schwarz auf weiss ersichtlich, dass es Zukunft hat und dass der Standort Oftringen Sinn macht», sagt er. Durchgeführt hat die Studie die Firma Rytec. Das Resultat zeigt, dass sich die abgeschätzten Investitionen für ein neues Abfallkraftwerk in Oftringen über eine Laufzeit von 25 Jahren lohnen. «Zum einen liegt das an der schlanken Betriebsorganisation sowie einer wirtschaftlich orientierten Geschäftsführung», heisst es in der Mitteilung. «Zum anderen ist dies auf die Werthaltigkeit von Abfall und Energie zurückzuführen.»

Das Studienresultat hat zur Folge, dass erzo und Renergia aktuell die Gespräche fortführen. Sie prüfen, ob sie im Rahmen eines Vorprojekts im kommenden Jahr detaillierte Zahlen zu Grösse und Kapazität des Abfallkraftwerks und der geplanten Investition ermitteln sollen. Es gehe darum, eine solide Trägerschaft für ein Vorprojekt zu bilden, sagt Studer. Denn dieses verlange bereits grössere Investitionen. Die Trägerschaft soll bis Ende Jahr gebildet sein, der Entscheid für das Vorprojekt soll im ersten Quartal 2023 gefällt werden. Entsprechend würde dieses dann Mitte nächstes Jahr gestartet. «Die grosse Herausforderung ist es, ein Team für die Planung und die Konzeptionierung zusammenzustellen», sagt Studer. In den nächsten Monaten wird weiter die Umweltverträglichkeit des Projekts geprüft.

Der Abfall als wertvolle Ressource

Die beiden Geschäftsführer von erzo und Renergia, Friedrich Studer und Ruedi Kummer, sind sich in der Grundhaltung heute schon einig: «Angesichts der herrschenden Energieknappheit und der zunehmenden politischen Bedeutung eigener Energiereserven scheint es uns wichtig, Abfall als wertvolle Ressource bereit zu halten und entsprechend klug und nachhaltig für die Versorgung der Gesellschaft zu nutzen», lassen sie sich in der Medienmitteilung zitieren. Konkret könne ein neues Abfallkraftwerk am Standort Oftringen die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen der Wiggertaler Gemeinden mit Strom und Wärme aus der und für die Region versorgen. «Das Abfallkraftwerk hat das Potenzial, einen wichtigen Beitrag zur künftigen regionalen Energieversorgungssicherheit zu leisten», sind die beiden überzeugt.

Überzeugt sind sie auch vom Standort Oftringen, der im Herzen der Schweiz liege und daher Möglichkeiten für Synergien und Kooperationen mit regionalen Firmen und Organisationen eröffne. Allerdings dürfe diesbezüglich die Frage der Verkehrsführung rund um den erzo-Standort nicht ausser Acht gelassen werden. «Das aktuelle Verkehrsaufkommen ist heute von vielen kleinen Anlieferungen geprägt», heisst es in der Mitteilung. «Das Betriebskonzept des neuen Abfallkraftwerks soll so weit wie möglich auf Gross-Anlieferungen ausgelegt werden.» Zudem könnten die Hauptverkehrszeiten durch verlängerte und dynamische Öffnungszeiten, gepaart mit einer automatisierten Anlieferung, entlastet werden. Ein entsprechendes Verkehrs- und Logistikkonzept soll in enger Absprache mit den umliegenden Gemeinden erarbeitet werden.

Abfallkraftwerk soll Entsorgungssicherheit garantieren

Für die Projektierung eines neuen Abfallkraftwerks ist die genaue Betrachtung der Abfallmengen zentral. Die Gesamtmenge an Abfall in der Schweiz ist in den letzten Jahren kontinuierlich mit der Bevölkerung und dem Bruttoinlandprodukt gewachsen, trotz des Rückgangs der Abfallmenge pro Kopf. 2021 waren die Schweizer KVA zu 102 Prozent ausgelastet. «Auch die bestehende KVA Oftringen hat seit rund vier Jahren bei der Abfallverbrennung eine Nominalleistung von über 100 Prozent», wie der Mitteilung zu entnehmen ist.

«Unter Berücksichtigung einer angestrebten Kapazitätsreserve von 10 Prozent fehlen in der Schweiz bereits heute rund 400’000 Jahrestonnen an Verbrennungskapazität.» Die Machbarkeitsstudie beschreibe die Herkunft, Art und Verfügbarkeit von Abfällen vertieft und detailliert. Dabei deutet die Prognose der Abfallmengen für 2035 darauf hin, dass in der Region Nordwestschweiz mittelfristig Verbrennungskapazitäten im Umfang einer mittelgrossen KVA fehlen. «Das neue Abfallkraftwerk kann somit einen wichtigen Beitrag zur Entsorgungssicherheit in der Zentral- und Nordwestschweiz leisten», sind die Verantwortlichen überzeugt.

Das ist das Gesamtprojekt «enphor» Das Abfallkraftwerk ist das Herzstück des von erzo lancierten Gesamtprojekts «enphor». enphor steht für die Begriffe Energie, Phosphor und Recycling. Ein mögliches neues Abfallkraftwerk bringt Synergien zum regionalen Klärschlamm-Kompetenzzentrum, das am Standort der erzo entwickelt werden soll. erzo prüft mit der Firma Holcim mehrere Varianten zur Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm sowie die Produktion eines Dünger-Ausgangsstoffs. Diese Anlage benötigt Energie, die idealerweise aus der Verwertung von Abfall gewonnen werden kann. Ein weiteres, mit enphor verknüpftes Projekt planen die regionalen Energieversorger tba energie ag Aarburg, EW Oftringen AG, EW Rothrist AG und StWZ Energie AG. Im unteren Wiggertal besteht ein grosses Absatzpotenzial für Fernwärme sowie eine konstant hohe Nachfrage nach elektrischer Energie, die künftig abgestimmt verteilt werden soll. Die im Juni 2022 veröffentlichten Resultate einer Studie bestätigen die Machbarkeit einer Fernwärmeversorgung im unteren Wiggertal mit Wärme aus dem neuen Abfallkraftwerk. «Mit dem Gesamtprojekt enphor von erzo gestalten die Wiggertaler Gemeinden die Zukunft und legen einen sozialen, ökologischen und ökonomischen Grundstein zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Region», sind die Verantwortlichen überzeugt. Die Projekte eröffnen die Chance, das grösste halböffentliche Projekt in der Region zu verwirklichen und so aktiv ein Zukunftsvorhaben mit hohem Mehrwert zu gestalten. enphor soll zum Impulsgeber für die ganze Region werden. (zt)

