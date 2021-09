Oftringen Junglenker (19) verliert Kontrolle über seinen Audi und kollidiert mit Steinblock – Führerausweis auf Probe entzogen Bei dem Selbstunfall überschlug sich das Fahrzeug. Die Beifahrerin (16) musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. 07.09.2021, 11.25 Uhr

Nach der Kollision überschlug sich das Fahrzeug. Kapo AG

Der Selbstunfall ereignete sich am Montagabend um ca. 19.50 Uhr auf der Kirchstrasse in Oftringen. Von einem Parkplatz her wollte der 19-jährige Fahrer eines Audi in diese Strasse einmünden.