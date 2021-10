Brand Asylheim Oftringen: Täter blitzt vor Obergericht ab

Oftringen Brandstifter blitzt vor Obergericht ab: Er muss für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis, weil er die Asylunterkunft angezündet hat Das Aargauer Obergericht bestätigt ein Urteil des Bezirksgerichts Zofingen: Es verurteilt einen 39-jährigen Kurden wegen Brandstiftung. Er soll den Brand gelegt haben, der das Gebäude im April 2019 komplett zerstörte. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 29.10.2021, 17.05 Uhr

Die Oftringer Asylunterkunft brannte am 5. April 2019 komplett nieder. Ein damaliger Bewohner ist vom Aargauer Obergericht wegen Brandstiftung verurteilt worden. Kapo Aargau

«Ich habe das Feuer nicht gelegt. Ich hätte nie daran gedacht, so etwas zu tun – egal, was die anderen sagen.» Das behauptet Kerem T. (Name geändert) vor dem Aargauer Obergericht. Durch alle Böden hindurch leugnet der 39-jährige Kurde, was ihm vorgeworfen wird: Kerem T. soll am 5. April 2019 die Asylunterkunft in Oftringen angezündet und anschliessend seinen Kollegen Thomas F. (Name geändert) um 900 Franken erpresst haben.

Das Bezirksgericht Zofingen sah dies im Februar als erwiesen an. Es verurteilte Kerem T. wegen qualifizierter Brandstiftung, räuberischer Erpressung und Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren, einer Geldstrafe von 500 Franken und einer Landesverweisung von zehn Jahren. Weil Kerem T. das Urteil nicht akzeptierte, landete der Fall nun vor dem Obergericht. Der Beschuldigte fordert einen kompletten Freispruch.

Der Beschuldigte behauptet, er sei zur Tatzeit nicht vor Ort gewesen

In Handschellen führen eine Kantonspolizistin und ein Kantonspolizist Kerem T. in den Gerichtssaal. Der 39-jährige Kurde macht einen angespannten Eindruck – alleine gegen den Rest der Welt, scheint seine Miene zu sagen. Ähnlich klingt auch seine Aussage: Die Asylunterkunft Oftringen, wo Kerem T. im April 2019 als abgewiesener Asylbewerber wohnte, sei nicht zum Leben geeignet gewesen.

«Ich wurde von anderen Bewohnern mit einem Messer angegriffen», sagt Kerem T. in der Befragung vor dem Obergericht. In den Tagen vor dem Brand habe er nicht mehr in der Unterkunft übernachtet, sondern bei seinem Kollegen Thomas F. Auch beim Brandausbruch am 5. April sei er nicht im Asylheim gewesen, behauptet Kerem T.

Am Tag nach dem Brand setzte er sich nach Holland ab

Diese Darstellung steht im Widerspruch zur Aussage des damals diensthabenden Sicherheitsmannes. Dieser bezeugte, Kerem T. sei zur Tatzeit im Gebäude gewesen. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft sprechen weitere Indizien dafür, dass Kerem T. den Brand gelegt hat: Das Feuer brach in seinem Zimmer aus und verbreitete sich schnell, was auf Brandstiftung hindeutet. Das alte Holzhaus brannte in wenigen Stunden total nieder.

Nach dem Brand war Kerem T. als einziger der 14 Bewohner nicht in der Unterkunft, tags darauf setzte er sich mit dem Zug nach Holland ab. Schnell geriet der abgewiesene Asylbewerber ins Visier der Ermittlungen – er wurde von der holländischen Polizei verhaftet und an die Schweiz ausgeliefert.

Dass Kerem T. von Anfang an im Fokus der Ermittlungen stand, kritisiert sein Verteidiger Mustafa Bayrak vor Obergericht:

«Es gibt Zweifel an seiner Schuld, die nie geprüft wurden.»

Auch Dritte hätten die Unterkunft betreten und den Brand legen können, argumentiert Bayrak. Sein Mandant sei von den Vorwürfen freizusprechen.

Es ist ein Versuch, die teils wirren Aussagen von Kerem T. auf einen Nenner zu bringen. Denn der Beschuldigte verstrickt sich in widersprüchlichen Angaben. Zuerst will er vom Brand nichts gesehen haben, deshalb könne er niemanden beschuldigen. Doch dann bezichtigt er zunächst die anderen Bewohner der Unterkunft und zum Schluss sogar noch seinen Kollegen Thomas F., den Brand gelegt zu haben, um ihm zu schaden. Thomas F. habe eine Beziehung mit ihm gewollt, sagt Kerem T., und sei enttäuscht gewesen, dass er ihn abgewiesen habe.

Zu diesen Äusserungen sagt Staatsanwalt Adrian Brechbühl:

«Der Aussageslalom des Beschuldigten ist absolut unglaubwürdig.»

Vor dem Bezirksgericht habe Kerem T. noch die Aussage verweigert, nun bringe er verschiedene Behauptungen vor, die entweder aktenwidrig oder irrelevant seien. «Die heutige Verhandlung hat keine neuen Erkenntnisse gebracht, vielmehr legt sie neue Widersprüche offen», so Brechbühl. Er schliesst sein Plädoyer mit der Forderung, das Urteil des Bezirksgericht Zofingen zu bestätigen.

Obergericht bestätigt das erstinstanzliche Urteil

Diesem Antrag folgt das Aargauer Obergericht: Nach einer kurzen Beratung bestätigt es das erstinstanzliche Urteil. Die Oberrichterinnen und Oberrichter stützen sich dabei auf die Aussagen des Sicherheitsmannes und anderer Zeugen, die Kerem T. zur Tatzeitpunkt im Asylheim gesehen haben. Somit bleibt es dabei: Der 39-jährige Kurde muss zuerst fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis und wird nachher für zehn Jahre des Landes verwiesen. Ob er das Urteil akzeptiert oder vor Bundesgericht zieht, ist noch offen.