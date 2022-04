Oftringen Betrunkener FDP-Politiker für Unfall mit zwei Verletzten verantwortlich – ist er als Vizeammann noch tragbar? In der Nacht auf Freitag kam ein Autofahrer zwischen Oftringen und Safenwil auf die Gegenfahrbahn und knallte mit einer Mercedes-Fahrerin zusammen. Recherchen zeigen nun, dass es sich beim betrunkenen Autolenker um den Safenwiler FDP-Präsidenten und Vizeammann handelt. ArgoviaToday 23.04.2022, 19.30 Uhr

Tele M1

Statt zuhause in Safenwil endete die Fahrt eines 48-Jährigen am Donnerstagabend bereits in Oftringen. Grund dafür war eine Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Wie die Recherchen von Tele M1 jetzt zeigen, handelt es sich beim Unfallverursacher um Philippe Bally, Präsident der FDP Safenwil.