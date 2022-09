offener Brief «Linke Sprachsymbolik unterbinden»: Junge SVP nimmt neuen Anlauf im Feldzug gegen den Genderstern Trotz klarer Weisung durch den Regierungsrat werden von kantonalen Stellen nach wie vor Sonderzeichen für die gendergerechte Schreibweise verwendet. Die Junge SVP prangert diese an – und wendet sich in einem offenen Brief an Regierungsräte und Gemeindeammänner. Eva Berger 05.09.2022, 17.40 Uhr

Mitarbeitende oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müsste es hier eigentlich heissen. Sebastian Gollnow

Eigentlich wäre der Fall klar: Gender-Sonderzeichen werden von kantonalen Stellen nicht verwendet, auch an den Kantonsschulen haben somit Gendergap, Genderstern oder Doppelpunkt nichts verloren. Das hat der Regierungsrat Anfang Jahr festgehalten, als der Genderstern an der Alten Kanti Aarau aufgetaucht und von der Jungen SVP angeprangert worden ist.

Ende letzten Jahres hat die Regierung die kantonalen Richtlinien zur sprachlichen Gleichbehandlung von Mann und Frau in der Verwaltungssprache angepasst. Seither orientiert man sich im Aargau am Bund, der die bisherige Praxis unterstützt: In der geschlechtergerechten Verwaltungssprache werden ausschliesslich Formen verwendet, die den grammatikalischen und orthografischen Regeln entsprechen.

Das wurde inzwischen in zwei Vorstoss-Antworten erläutert. Zuletzt hat der Grosse Rat im Juni eine Motion aus EDU- und SVP-Kreisen überwiesen (unter gleichzeitiger Abschreibung) welche verlangte, dass der Regierungsrat diese Regeln auch durchsetzt.

Bereits 20 Fälle angeprangert

Der Jungen SVP aber bleiben die Sterne und Doppelpunkte ein Dorn im Auge, denn trotz Weisung der Regierung tauchen sie immer wieder auf. Seit Beginn ihres Feldzugs im Januar sammelt die Partei Verstösse gegen die Regeln und publiziert diese im Internet. 20 derartige Fälle sind bisher zusammengekommen, allerdings sind auch solche aus anderen Kantonen aufgeführt. Im Aargau haben laut Website neben mehreren Kantonsschulen etwa auch die Kantonalbank, das Departement Bau, Verkehr und Umwelt oder die Schule Wettingen gegen die Regeln verstossen.

Zu viel, findet die Junge SVP. Am Montag hat sie einen offenen Brief verschickt mit der Aufforderung an die Verantwortlichen, «sofort zu handeln und diese linke Sprachsymbolik zu unterbinden». Gemeint sind die Regierungsräte Stephan Attiger, Markus Dieth, Jean-Pierre Gallati und Alex Hürzeler. Dazu die Brugger Frau Stadtammann Barbara Horlacher, der Rheinfelder Stadtammann Franco Mazzi, der Wettinger Gemeindeammann Roland Kuster, Alfred Stiner, der Gemeindeammann von Unterentfelden, sowie Darius Scheuzger, der Gesamtschulleiter der Schule Entfelden.

Institutionen sollen keine eigene Sprache installieren

«Wir fordern diese Personen auf, diesem Treiben sofort ein Ende zu bereiten», schreibt die Junge SVP. Staatliche Institutionen stehe es nicht zu, eigenhändig eine politisch motivierte Sprache zu installieren.

Noch hängig ist allerdings der Vorstoss der SP-Fraktion, der bei der gendergerechten Sprache Freiwilligkeit verlangt. Kantonalen Stellen und Schulen soll es erlaubt sein, in einer gendergerechten Sprache Diversität abzubilden. Auch diese Motion lehnt der Regierungsrat mit der Begründung ab, man orientiere sich am Bund und sei mit dessen Vorgehensweise einverstanden. Demnächst debattiert darüber, wieder einmal, der Grosse Rat.