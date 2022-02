Österreichs Bundeskanzler zu Besuch in Zofingen – die Reportage

Reportage «Das muss ich unbedingt zu Hause erzählen»: So lief der Staatsbesuch von Österreichs Bundeskanzler in Zofingen ab Eine abgeriegelte Stadt, eine hocherfreute Frau Stadtammann, aufgeregte Schulklassen und Paketboten, die von der Polizei eskortiert werden – das war der Staatsbesuch in Zofingen. Janine Müller, ZT 1 Kommentar 14.02.2022, 16.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stadteingänge sind mit Gitter verriegelt, Polizeiangehörige kontrollieren in Vollmontur die Passanten. Wer an diesem Montagvormittag in die Zofinger Altstadt will, muss gute Gründe dafür haben – und sich mehrmals ausweisen. Der Thutplatz wird innert Kürze Schauplatz sein für den Staatsbesuch des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer.

Keystone

Ursprünglich war geplant, dass die Bevölkerung während dem Teil mit den militärischen Ehren zugegen sein darf – am Freitagabend wurde dann aber bekannt gegeben, dass der Anlass unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Auf Social Media haben Kritiker der Coronamassnahmen dazu aufgefordert, in Zofingen zugegen zu sein. Tatsächlich muss die Polizei an diesem Vormittag einige Massnahmenkritiker wegweisen. Auch der bekannte Luzerner Nicolas A. Rimoldi versucht, in die Stadt zu gelangen – ohne Erfolg.

Kurz vor 10 Uhr schreitet – begleitet von Bundesweibeln – die Zofinger Frau Stadtammann Christiane Guyer gemeinsam mit dem Bundespräsidenten Ignazio Cassis, dem Aargauer Landammann Alex Hürzeler sowie dem Zofinger Stadtführer Urs Siegrist die Treppe des Rathauses hinunter. Auf dem roten Teppich erwarten sie die Ankunft des österreichischen Bundeskanzlers.

Bundespräsident Cassis begrüsst den österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer mit einer Faust in Zofingen. Keystone Es ist das erste offizielle Treffen der beiden. Beim letzten Gespräch mussten sie aufs Telefon ausweichen, da sich Nehammer in Quarantäne befand. Keystone Ignazio Cassis und Karl Nehammer haben sich zu zweit über die strategische Partnerschaft zwischen der Schweiz und Österreich unterhalten. Keystone Um 10.50 Uhr folgte der offizielle Empfang militärischen Ehren. Keystone Nehammer und Cassis gaben Zofinger Schülerinnen und Schülern Autogramme Keystone Ein Selfie mit dem Bundespräsident. Keystone Nehammer und Cassis betonen die guten Beziehungen zwischen Österreich und der Schweiz. Keystone Auch Justizministerin Karin Keller-Sutter war vor Ort, um über das Rückführungsprogramm zu sprechen. Keystone Die Schweiz und Österreich seien eng miteinander verbunden, betonten Nehammer und Cassis. Diese Beziehung solle in Zukunft noch intensiviert und die Zusammenarbeit gestärkt werden. Keystone An einer Pressekonferenz informierten Bundespräsident und Bundeskanzler gemeinsam. Keystone Sie dankten auch Zofingens Frau Stadtammann Christine Guyer für ihre Gastfreundschaft. Keystone

Urs Siegrist führt durch die Thutstadt

Zwei heranrollende Polizeiauto künden die Ankunft an. Die Limousine, an der die österreichische Fahne flattert, fährt vor, Nehammer steigt aus. Die Begrüssung zwischen Cassis und dem Österreicher fällt herzlich aus. «Herr Bundeskanzler, ganz herzlich willkommen in Zofingen», begrüsst Christiane Guyer den hohen Gast.

Karl Nehammer kommt in Zofingen an. Tele M1/Argovia Today

Dann überlässt sie Stadtführer Urs Siegrist das Wort, der die Delegation zuerst zum Niklaus-Thut-Brunnen führt und dort die Geschichte über den Zofinger Stadthelden erzählt. Der Schultheiss der damals habsburgischen Stadt Zofingen fiel 1386 in der Schlacht von Sempach und wird seit Jahrhunderten verehrt.

Siegrist führt die Delegation zum Sennenhof ins Tapetenzimmer, wo Cassis und Nehammer sich zum Gespräch treffen. Unterdessen laufen auf dem Thutplatz die Vorbereitungen für die militärischen Ehren. Das Katastrophenhilfe Bereitschaftsbataillon marschiert im Gleichschritt auf den Thutplatz, danach folgt die Militärmusik. Wer jetzt auf den Thutplatz will, wird von der Polizei eskortiert. So auch ein Paketbote, der seine Lieferung abgeben will. Anwohnerinnen und Anwohner verfolgen gespannt das Geschehen, schiessen Fotos von ihrem Logenplatz auf den Balkonen oder vom Fenster aus.

Karl Nehammer und Ignazio Cassis im Sennenhof. Keystone

Eine kleine Gruppe befindet sich im nahegelegenen Kirchencafé «Zwüschehalt». «Wir haben einen Logenplatz an der Wärme», sagen sie und lachen. «Eine riesige Aufregung», konstatiert einer. Die Gruppe macht sich einen Spass daraus, ob sie sämtliche Politiker unter der Maske erkennen können. Kaum beachtet fährt auch noch Bundesrätin Karin Keller-Sutter vor und wird vom Zofinger Stadtschreiber Fabian Humbel in Empfang genommen.

Schülerinnen und Schüler machen Selfies mit den Politikern

Geladene Schulklassen marschieren aufgeregt quatschend kurz vor 11 Uhr unter Aufsicht der Polizei auf den Thutplatz und begeben sich hinter die Absperrung. Nebst den Zaungästen sind sie das einzige zugelassene Publikum an diesem Vormittag. «Ich finde es sehr spannend», sagt Zoe von der 3. Sek. «So etwas passiert nicht jeden Tag», ergänzt ihre Kollegin Salome. Besonders gefällt den beiden, wie schön die Stadt herausgeputzt ist. Lange vorbereiten konnten sich die Klassen nicht auf den Anlass, der gleich am ersten Schultag nach den Ferien stattfindet. «Das E-Mail ist in den Ferien gekommen», sagt Klassenlehrer Luca Marti.

«Für die Schülerinnen und Schüler ist es sicher eindrücklich, vor allem das Sicherheitsaufgebot imponiert.»

Er wird mit seiner Klasse im Nachgang das Politische und den historischen Kontext noch besprechen.

Die Militärmusik spielt auf, Keller-Sutter, Guyer und Hürzeler positionieren sich mit ihren Delegationen auf dem Thutplatz. Dann kommen Cassis und Nehammer mit den Bundesweibeln ebenfalls auf den Platz.

Tele M1/Argovia Today

Es folgen die österreichische Nationalhymne und der Schweizer Psalm, anschliessend begeben sich die beiden Staatsoberhäupter zu den Schülerinnen und Schüler. Die Stimmung der beiden ist gelöst, sie scherzen mit den Jugendlichen, geben Autogramme und machen Selfies. Ein solches haben Leandra, 13, und Jasmin, 13, von der 1. Sek mit Karl Nehammer ergattert. «Das war sehr cool!», freuen sich die Mädchen. «Wir haben auch ein Autogramm erhalten.» Und Leandra sagt:

«Das muss ich jetzt unbedingt zu Hause erzählen.»

Keystone

Zofingen erhält grosses Lob für die Gastfreundschaft

Kurz darauf verschwinden die Politiker wieder im Rathaus. Zeit für Christiane Guyer, durchzuschnaufen, obwohl auch sie als Interviewpartnerin sehr gefragt ist. «Es ist enorm durchgetaktet, es hat aber alles so funktioniert, wie es geplant war», freut sie sich. Die Erleichterung ist der Frau Stadtammann anzumerken. Cassis habe die Gastfreundschaft gelobt und sich sehr gefreut, wieder mal in Zofingen zu Gast zu sein. Vor 15 Jahren sei er schon einmal hier gewesen und wollte unbedingt wieder hierherkommen, erzählt Guyer. Karl Nehammer habe sich erfreut gezeigt über die Verbindungen zwischen Zofingen und Österreich.

«Mir gefällt es ausgezeichnet hier», sagt der Österreicher später an der Pressekonferenz im Zofinger Rathaus. Die Geschichte von Zofingen sei besonders. Aber das Schönste an seinem Besuch sei, dass er die Gastfreundschaft und Freude «enorm» spüre. An Zofingen sehe man, wie weit die Verbundenheit zwischen Österreich und der Schweiz zurückreiche.

Zofinger Staatsbesuch: So gefällt Nehammer Zofingen Tele M1/Argovia Today

Cassis bedankt sich bei Christiane Guyer für die gute Organisation in Zofingen. Diese zeigt sich zufrieden und hofft, künftig weitere Gäste begrüssen zu dürfen. Danach verabschieden sich die Staatsoberhäupter zum Zmittag in den Bürgersaal. Und auf dem Thutplatz beginnen die Aufräumarbeiten.

Darum ging es in den Gesprächen Die Gespräche zwischen dem österreichischen Bundeskanzler, Bundespräsident Ignazio Cassis und Bundesrätin Karin Keller-Sutter drehten sich um die Vertiefung der bilateralen Beziehungen, unter anderem durch die Umsetzung der Strategischen Partnerschaft zwischen der Schweiz und Österreich. Ziel dieser Partnerschaft ist, die Zusammenarbeit zu vertiefen, beispielsweise durch den politischen Austausch zum Westbalkan und zur Umsetzung der Agenda 2030, aber auch durch die gegenseitige konsularische Unterstützung in Drittstaaten. Weitere wichtige Inhalte der Gespräche waren die Bekämpfung der Pandemie, die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU, die Zusammenarbeit im Westbalkan und die Lage in Osteuropa. Mit Justizministerin Karin Keller-Sutter wurden auch die Reform der Schengen/Dublin-Systeme sowie die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Migration und Sicherheit thematisiert. Seitens Österreich nahm auch der Landeshauptmann von Vorarlberg, Markus Wallner, an den Gesprächen teil. In der Region um den Bodensee, zu der das österreichische Bundesland Vorarlberg gehört, kommen die grenzüberschreitenden Beziehungen und die Zusammenarbeit der beiden Länder auch im Alltag ganz konkret zum Tragen. Für Bundespräsident Cassis, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), sei die Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg von grösster politischer Bedeutung, heisst es in der Mitteilung an die Medien. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Bodenseeregion, geleitet durch die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK), spielt dabei eine zentrale Rolle. Der Empfang des österreichischen Bundeskanzlers in Zofingen setzt den Startpunkt zu den dieses Jahr in möglichst vielen verschiedenen Ecken der Schweiz vorgesehenen offiziellen Besuchen ausländischer Gäste. Ganz entsprechend dem Credo des Bundespräsidenten, die Vielfalt der Schweiz gegen aussen zu tragen und gleichzeitig die Aussenpolitik schweizweit erlebbar zu machen.

1 Kommentar Markus Geiger vor 6 Minuten Der Ösi-Kanzler ist alles andere als ein Vorzeige-Politiker ("Stichwort: Impfpflich"). Ausser man hat dikatatorische Staaten wie Nordkorea zum Vorbild. Alle Kommentare anzeigen