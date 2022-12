Mit der Limmattalbahn rückt Zürich näher an den Aargau

Öffentlicher Verkehr Zürich rückt näher an den Aargau: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Limmattalbahn Am Freitagnachmittag eröffnet Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga die Limmattalbahn, die Zürich Altstetten mit Killwangen-Spreitenbach verbindet. Was die Bahn dem Aargau bringt, warum sie für den Kanton deutlich günstiger wird und weshalb die Weiterführung umstritten ist: Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Limmattalbahn auf Testfahrt: Sie kommt vom Bahnhof Killwangen her und fährt hier in das Monumentalwerk, um kurz darauf die Spreitenbacher Dorfgrenze zu überqueren. Claudia Laube

Die erste Fahrt für geladene Gäste findet beim Eröffnungsakt am Freitagnachmittag statt. Den ordentlichen Betrieb nimmt die Limmattalbahn am Sonntag, 11. Dezember auf. Ab dann verbindet sie als Linie 20 Zürich Altstetten mit Killwangen-Spreitenbach.

Die neu gebaute Bahnlinie ist 13,4 Kilometer lang, 92 Prozent davon sind separates Trassee. Die Reisezeit von Zürich Altstetten bis nach Killwangen-Spreitenbach dauert 37 Minuten.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Limmattalbahn hat 27 Haltestellen, im Schnitt hält die Bahn alle 515 Meter an. Die maximale Geschwindigkeit der Bahn liegt bei 60 km/h, im sogenannten Mischverkehr, also auf der Strasse, sind es höchstens 50 km/h. Durchschnittlich verkehrt die Bahn mit einer Geschwindigkeit von 22 km/h.

Nach der Inbetriebnahme wird sie im 15 Minuten-Takt zwischen dem Bahnhof Zürich-Altstetten und dem Bahnhof Killwangen-Spreitenbach fahren. Der Takt kann später auf 7,5-Minuten verdichtet werden. Die Limmattalbahn fährt durchgehend während der Betriebszeiten zwischen 5:30 Uhr und 00:30 Uhr. Der Fahrplan wird auf die S-Bahn-Fahrzeiten abgestimmt. Deshalb können Passagiere an den Bahnhöfen rasch umsteigen. Dadurch verkürzen sich die Reisezeiten.

Die Aargau Verkehr AG (AVA), die auch schon die Bremgarten-Dietikon-Bahn sowie die Wynental- und Suhrentalbahn betreibt. Im Auswahlverfahren für den Betreiber setzte sich die Aargau Verkehr AG, gegen die Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG und die Verkehrsbetriebe Zürich VBZ durch.

Züge vom Typ Tramlink, die von Stadler Rail geliefert wurden. Die Trams sind 2,40 Meter breit und 44,1 Meter lang, sie haben eine Kapazität von 262 Passagieren. Für den Betrieb braucht es sechs Züge, die zwei weiteren dienen als Reserve für kurzfristige Ausfälle, geplante Unterhaltsarbeiten und Ausbildungszwecke. Die neuen Züge gehören der Aargau Verkehr AG, sie können auf den Strecken der Limmattalbahn und der Bremgarten-Dietikon-Bahn fahren.

Mit dem Betriebsstart der Limmattalbahn erhält das grösste Einkaufszentrum der Schweiz in Spreitenbach eine eigene Haltestelle. Das Shopping Center hat eine rot lackierte Komposition gesponsert, die ab dem 11. Dezember für anderthalb Jahre zwischen Zürich Altstetten und Killwangen verkehrt.

Der Shoppi-Tivoli-Extrazug an der Einweihung der Limmattalbahn-Haltestelle in Spreitenbach. Henry Muchenberger

«Wir versprechen uns viel von der Limmattalbahn, gerade junge Erwachsene im Raum Zürich haben heute oft kein Auto, für sie kann die neue Linie attraktiv sein», sagte Centerleiter Patrick Stäuble im AZ-Interview. Er sieht auch Vorteile für ältere Leute, die nicht gern mit dem Auto ins «Puff» fahren.

Auf der Strecke zwischen Zürich-Altstetten und Killwangen-Spreitenbach erwartet die Limmattalbahn AG in den ersten Betriebsjahren rund 25000 Fahrgäste pro Tag. Längerfristig gehen die Verantwortlichen sogar von 40000 Fahrgästen täglich aus. Der Kostendeckungsgrad der Limmattalbahn wird auf 60 bis 70 Prozent geschätzt.

Stadtbahnen und Trams haben eine Sonderstellung im Verkehr: Sie haben immer Vortritt, weil sie einen langen Bremsweg haben. Dies gilt auch auf dem Zebrastreifen: Fussgängerinnen und Fussgängern müssen der Stadtbahn den Vortritt gewähren.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Zudem gilt: Vergewissern Sie sich beim Abbiegen mit dem Velo oder dem Auto, dass sich keine Stadtbahn von hinten nähert.

Die Kantone Aargau und Zürich haben für das grenzüberschreitende Grossprojekt eine Aktiengesellschaft gegründet: Die Limmattalbahn AG. Zweck war, die Limmattalbahn zu projektieren und zu bauen. Zürich und der Aargau haben eine Beteiligung von 3 zu 1 am Aktienkapital, was dem Verhältnis der Streckenlänge entspricht.

Der Aargau und Zürich erwarten im Limmattal weiter steigende Bevölkerungs- und Arbeitsplatzzahlen. Verkehrstechnisch ist das Limmattal schon heute ausgelastet. Dies führt zu längeren Fahrzeiten für öffentliche Busse und häufigen Staus im Autoverkehr.

Die Investitionen betrugen gemäss Kostenvoranschlag 755 Millionen Franken. Entsprechend des Streckenanteils übernimmt der Kanton Zürich 50 Prozent der Kosten, der Kanton Aargau 17 Prozent, der Bund 33 Prozent. Doch die Bahn wird deutlich günstiger: Aktuell wird mit Endkosten von 595 Millionen Franken gerechnet, also 160 Millionen weniger als budgetiert. Der Anteil des Kantons Aargau dürfte damit von 128 auf 101 Millionen sinken

Die Gründe für die Unterschreitung des Kredites sind unter anderem, dass die Reserven nicht benötigt wurden. Aber auch Projektänderungen, Vergabeerfolge und nicht benötigte Positionen aufgrund von Optimierungen.

Die Kantone Zürich und Aargau streben einen Anteil von mindestens 60 Prozent beim öffentlichen Verkehr an. Die Limmattalbahn soll einen grossen Teil des künftigen Mehrverkehrs von der Strasse auf die Schiene bringen. Damit sollen Siedlungsgebiete im Limmattal entlastet und eine höheren Lebensqualität in der Region erreicht werden.

Die Planung begann vor zwölf Jahren, die erste Etappe zwischen Zürich Farbhof und Schlieren Geissweid wurde von August 2017 bis August 2019 gebaut.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Baustart für die zweite Etappe bis zum Killwangen-Spreitenbach war im September 2019, inzwischen sind die Bauarbeiten abgeschossen. Am 28. November hat das Bundesamt für Verkehr die Betriebsbewilligung erteilt.

Nein, der Kanton Aargau plant eine Weiterführung bis nach Baden, dabei ist eine Linienführung durch Wettingen und über die Limmat-Hochbrücke zum Bahnhof Baden vorgesehen.

Das ist noch offen, das Projekt ist Teil des Regionalen Gesamtverkehrskonzepts Ostaargau (früher «Oase»). Im Herbst 2020 hat der Grosse Rat die Weiterführung als Zwischenergebnis in den Richtplan aufgenommen. Der nächste Schritt ist die Festsetzung der Linienführung im Richtplan. Insbesondere in Wettingen gibt es Widerstand gegen den geplante Streckenverlauf.

Ja, bei der ersten Abstimmung über die Limmattalbahn sagten in Zürich kantonsweit zwar 64,5 Prozent Ja zum Projekt, der direkt betroffene Bezirk Dietikon stimmte aber mit 54,1 Prozent Nein gegen die Bahn. Im September 2018 lehnte das Zürcher Stimmvolk mit fast 83 Prozent Nein die Volksinitiative «Stoppt die Limmattalbahn» ab. Auch der Bezirk Dietikon sprach sich deutlich für das Projekt aus. Damit konnte auch die zweite Etappe von Schlieren nach Killwangen gebaut werden.

Die Bahn ist gemäss Angaben im Factsheet der Limmattalbahn AG auf die nächsten 100 Jahre ausgelegt.

Es gibt drei Termine. Am Freitag, 9. Dezember: Offizielle Eröffnungsfeier ab 15.30 Uhr für rund 450 geladene Gäste im Depot der Limmattalbahn in Dietikon. Die AZ ist mit mehreren Personen vor Ort und berichtet unter www.aargauerzeitung.ch in einem Liveblog. Am Samstag, 10. Dezember, findet von 12 bis 20 Uhr die Eröffnungsfest für die Bevölkerung im Depot der Limmattalbahn statt. Am Sonntag, 11. Dezember: Inbetriebnahme der Limmattalbahn zum Fahrplanwechsel im Öffentlichen Verkehr.

300 Bewerbungen für die Stellen als «Stadtbahnführer» Die Limmattalbahn AG hat ihren Sitz zwar weiterhin in Dietikon, Aargau Verkehr wird aber die Geschäftsführung übernehmen und ist zudem für den Unterhalt der Infrastruktur zuständig. Aargau Verkehr hat nun 520 Mitarbeitende, die Limmattalbahn hat einen Zuwachs von rund 10 Prozent ausgelöst. Davon sind 32 neue «Stadtbahnführer». «Wir dachten, die Rekrutierung würde schwierig, weil sowohl SBB als auch andere Transportunternehmen Mühe haben, Personal zu finden», sagt Mathias Grünenfelder, stellvertretender CEO von Aargau Verkehr. Doch die Interessenten standen Schlange: Rund 300 Bewerbungen gingen ein. Warum? Grünenfelder hat eine Vermutung: «Vielleicht hängt es nebst dem spannenden Projekt auch damit zusammen, dass rund um den Depot-Standort Dietikon noch bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist. Wer Schichtbetrieb arbeitet, will einen möglichst kurzen Arbeitsweg.» (nro)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen