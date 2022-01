öffentlicher Verkehr So wird die Maskenpflicht in den Bussen im Aargau kontrolliert – und das passiert mit dem Fahrplan, wenn zu viele Mitarbeitende erkranken Im öffentlichen Verkehr gilt wegen Corona eine Maskentragpflicht. Die wird tagsüber gut eingehalten, zu Randzeiten deutlich weniger. Was geschieht in Bussen mit Maskenverweigerern, die sich weigern, bei der nächsten Haltestelle auszusteigen? Mathias Küng Jetzt kommentieren 06.01.2022, 12.00 Uhr

Aufruf in einem RVBW-Bus, die Maske zu tragen. Alex Spichale

Zu Pendlerzeiten ist das Maskentragen kein Problem. In der abendlichen Ausgangszeit sieht man im Bus aber vermehrt Personen ohne Maske. Viele tragen die Maske auch falsch, also so, dass Nase und Mund nicht bedeckt sind. Einzelne nippen an einem Getränk oder telefonieren ausgiebig, in der Meinung, man müsse die lästige Maske dann nicht tragen.

Vor einigen Tagen erlebte der Schreibende gar, dass ein junger Mann im Bus zu rauchen begann. Angesprochen auf das Verbot, drückte er die Zigarette aus, die Maske blieb aber unten. Wie handhaben Busbetriebe, die nicht wie die SBB auf eine eigene Polizei zurückgreifen können, die Maskenpflicht?

Aargau Verkehr montiert zusätzliche Hinweiskleber

Bei der Aargau Verkehr AG werden diese Woche zusätzliche Hinweiskleber an den Türen der Züge und Busse angebracht: «Wir versuchen damit unsere Fahrgäste verstärkt auf die Maskentragpflicht zu sensibilisieren», sagt Sprecher Michael Briner. Es fänden keine expliziten Kontrollen wegen der Maskentragpflicht statt, das Kontrollpersonal sei aber täglich unterwegs.

Ihr speziell ausgebildetes Kontrollpersonal ist zu weiteren Durchsetzungsmassnahmen ermächtigt. Kommt ein Fahrgast der Bitte, die Schutzmaske zu tragen, nicht nach, «wird er aufgefordert, an der nächsten Haltestelle auszusteigen. Tut er dies nicht, erstatten wir unter Aufnahme der Personalien bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige wegen Ungehorsam gegen die Anweisungen des Bahnpersonals», so Briner.

Für Maskenverweigerer, die nicht aussteigen, wird es sehr teuer

Das habe üblicherweise einen Strafbefehl mit Busse wegen Ungehorsams und Verstoss gegen die Covid-Verordnung zufolge. Das kostet die betroffenen dann zwischen 300 und 600 Franken. Ein Beizug der Polizei, welche direkt eine Ordnungsbusse von 100 Franken ausstellen könnte, sei nicht praktikabel, sagt Briner.

Gemäss Alex Dutler, Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft, kommen auf eine betroffene Person bei einem Standardfall eine Busse von 200 und die Strafbefehlsgebühren von 400 Franken zu, zusammen also 600 Franken. Bei der Staatsanwaltschaft sind bereits zwischen 50 und 100 derartige Anzeigen eingegangen. Genauer könne man die Statistik derzeit nicht erheben, sagt Dutler, weil die rechtlichen Grundlagen immer wieder änderten.

Seit Juni 2020 wurden bei Aargau Verkehr rund 60 solcher Anzeigen ausgestellt, also etwa drei solcher Fälle pro Monat. Das Kontrollpersonal könnte Fahrgäste ohne Maske aus den Fahrzeugen entfernen, sagt Briner: «Im Sinne der Verhältnismässigkeit wenden wir dies im Normalfall aber nicht an.

Bei den Busbetrieben Aarau (BBA) wird via Monitore darauf verwiesen. Durchsagen gibt es keine. Müsste man nicht auch akustisch darauf aufmerksam machen, um die Tragdisziplin zu erhöhen? Das wäre bei ihrem älteren System technisch sehr aufwendig, sagt Peter Baertschiger, Geschäftsführer der Busbetrieb Aarau AG (BBA). Die Chauffeurinnen und Chauffeure mag er nicht damit belasten. Zudem gelte die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr seit Juli 2020: «Das wissen nun wirklich alle.»

BBA Aarau: Im schlimmsten Fall müsste man die Polizei aufbieten

Er erhält aber immer wieder Reklamationen von Fahrgästen, wenn sich jemand um die Maskenpflicht foutiert. Die Chauffeure «müssen sich aber aufs Fahren konzentrieren. Unser Kontrollpersonal spricht Leute ohne Maske oder wenn sie diese nicht richtig tragen, an. Oft geht die Maske dann rauf, und ebenso schnell wieder runter, wenn die Kontrolleure weg sind».

Verweigerer werden aufgefordert, den Bus zu verlassen. Er habe aber nicht genug Mitarbeitende, um deswegen die Kontrollen zu verstärken. Im schlimmsten Fall müsste man bei Maskenverweigerern die Polizei aufbieten. Das kam bisher bei BBA aber noch nicht vor.

Regionalbus Lenzburg: Chauffeure können Durchsagen individuell abrufen

Etwas anders handhabt es die Regionalbus Lenzburg AG (RBL). Die Maskendisziplin sei grundsätzlich sehr gut, sagt Geschäftsführer René Bossard – was die anderen angefragten Betriebe bestätigen). RBL lässt automatisierte Durchsagen laufen, Chauffeure können diese bei Bedarf auch individuell auslösen.

Wenn es die Zeit erlaube, spreche auch mal ein Chauffeur einen Fahrgast an: «Meist ist die Maske dann sofort oben.» Muss ein Maskenverweigerer, der keine Dispens vorweisen kann, zum Verlassen des Busses aufgefordert werden und tut das nicht, bleibt nur, die Regionalpolizei aufzubieten. Bisher gab es erst einzelne solche Fälle.

RVBW: Hängekartons, Bildschirmwerbung und Durchsagen

Ein Plakat zur Maskenpflicht in einem RVBW-Bus. ZVG

Bei den Regionalen Verkehrsbetrieben Baden-Wettingen (RVBW) wird mittels Hängekartons in den Bussen, Bildschirmwerbung und Durchsage informiert. «Die Durchsage kann gezielt vom Fahrdienst abgespielt werden, wenn dies erforderlich ist», sagt Marketingchefin Marija Di Cerbo.

Ihr Kunden- und Kontrolldienst sei regelmässig und zu unterschiedlichen Zeiten unterwegs. Di Cerbo: «Dieses Team weist die Fahrgäste, die keine Maske tragen, darauf hin, dies zu tun. Falls nicht, werden diese Fahrgäste gebeten den Bus zu verlassen. Aus unserer Sicht wird die Maskenpflicht bei den RVBW gut eingehalten.»

Was tun die Betriebe, wenn zu viele Mitarbeitende krank sind?

Trotz Omikron haben die Busbetriebe Aarau derzeit genug Leute. Sollte es plötzlich viele Krankheitsfälle geben, würde man in einer ersten Stufe in der Rushhour auf Linien mit 7,5- auf den 15-Minuten-Takt wechseln, in einer zweiten Stufe werktags den Samstagsfahrplan anwenden. Baertschiger: «Das sind aber erst Szenarien, und sie bleiben es hoffentlich auch.»

Vor Weihnachten fehlten beim Regionalbus Lenzburg coronabedingt 12 der 80 Chauffeurinnen und Chauffeure. Bossard: «Hätte noch einer mehr gefehlt, wären einzelne Kurse ausgefallen. Aktuell sind wir aber gut aufgestellt.» Gut aufgestellt sind derzeit auch die Regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen. Bei Aargau Verkehr ist momentan von 180 Mitarbeitenden bei den Bussen einer in Quarantäne, die Krankheitsfälle seien auf normalem Level.

So wirbt Regionalbus Lenzburg (wie der Bund und Postauto) um Rücksichtnahme und für die Einhaltung der Maskenpflicht. ZVG

Essen und Trinken im Bus verbieten?

Soll man Essen und Trinken im Bus oder in der Bahn verbieten, wie dies in Frankreich gemacht wird? Die Verantwortlichen der angefragten Betriebe winken ab. Das Problem sei im Bus deutlich kleiner als in der Bahn, wo es um längere Strecken geht. Zudem würde sich bei einem Verbot die Frage stellen, wie man das durchsetzt. Die RVBW beispielsweise haben dazu aber eine Sensibilisierungskampagne lanciert.

Übrigens finden jetzt da und dort zu Randzeiten mehr Kontrollen statt als bisher, weil da die Maskenpflicht dann weniger eingehalten wird als tagsüber.

