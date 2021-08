Pendler brauchen Geduld: Einschränkungen zwischen Brugg und Baden bis am Abend

Die Pendlerzüge auf der Strecke zwischen Brugg und Baden hatten es bereits am Montagmorgen schwer. Zwischenzeitlich gab die SBB Entwarnung. Am Mittag dann die erneute Meldung: Bis am Abend ist weiterhin mit Verspätungen und Zugsausfällen zu rechnen.