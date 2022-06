SBB: Kampf um Direktverbindung Baden-Bern geht weiter

öffentlicher Verkehr Direktverbindung nach Bern: So stemmt sich Marianne Binder gegen Abwertung der Regionen Baden und Brugg Die Badener Nationalrätin wehrt sich «gegen einen Ausbau mit Abbau» für die bevölkerungsmässig und wirtschaftlich grösste Aargauer Region. Sie will die Bahndirektverbindung Baden - Brugg - Aarau - Bern unbedingt erhalten, notfalls auf Kosten zusätzlicher Umsteigeverbindungen. Mathias Küng Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Müssen Badenerinnen und Brugger, die nach Bern wollen, ab Ausbauschritt 2035 immer in Aarau oder Olten umsteigen? Sandra Ardizzone / BAD

Als via az vor über zwei Jahren bekannt wurde, dass Baden (und damit auch Brugg) mit dem Bahnausbauschritt 2035 zwar deutlich mehr Verbindungen bekommen, dafür die einzige, stündliche Direktverbindung nach Bern verlieren werde, war das Unverständnis in der Region gross.

Marianne Binder-Keller, Nationalrätin Die Mitte, will Baden seine Direktverbindung nach Bern erhalten. Alex Spichale / BAD

Mit einem Vorstoss wehrte sich die Badener Nationalrätin Marianne Binder (Die Mitte) gegen diese Aussicht. In der Grossen Kammer obsiegte aber in der Frühlingssession Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga. Sie hatte dargelegt, dass diese Region mit dem Ausbauschritt 2035 deutlich mehr Verbindungen bekomme, etwa den Viertelstundentakt von Baden nach Zürich und Aarau. Die Direktverbindung Baden - Bern habe dann aber keinen Platz im Fahrplan. Sommaruga fügte mahnend an: «Bei einer Beibehaltung der Direktverbindung zwischen Baden und Bern könnten die vorgesehenen zusätzlichen Züge im Aargau nicht eingeführt werden.»

Binder unterlag im Frühling haarscharf mit 86 : 85 Stimmen. Ausgerechnet hier konnte SVP-Nationalrat Thomas Burgherr seine Stimme nicht abgeben. Er habe möglicherweise den Abstimmungsknopf zu wenig fest gedrückt, gab er danach zu Protokoll. Er hätte Ja gestimmt. Bei Stimmengleichheit hätte Nationalratspräsidentin Irène Kälin den Ausschlag geben können. Wie sie gestimmt hätte, verriet sie nicht, ihre Antwort, «ich bin eine bahnaffine Aargauerin», liess gleichwohl tief blicken.

Binder hatte damals Direktverbindungen garantieren lassen wollen, als Minimalforderung Baden-Zürich, Baden-Zürich Flughafen, Baden-Basel «und vor allem die direkte Verbindung in die Hauptstadt Bern, welche nicht mehr eingeplant ist».

Im Zweifelsfall lieber die Direktverbindung für Baden/Brugg erhalten

Nach der knappen Niederlage in Bern will sie nun nicht klein beigeben. Zahlreiche Reaktionen aus der Region ermunterten sie dazu, weiterzukämpfen, sagt sie. Zum Sessionsende hat sie darum einen neuen Vorstoss «gegen die Abstufung des Stellenwertes der Regionen Baden und Brugg bei der Fahrplangestaltung im Ausbauschritt 2035» eingereicht, und wirbt «gegen einen Ausbau mit Abbau».

Sie will den Bundesrat beauftragen lassen, auf seinen Entscheid zurückzukommen und in diesem neuen Rahmen «die» Grundlage zu schaffen, damit die heute bestehende stündliche Direktverbindung Baden-Brugg-Bern im STEP-Ausbauschritt 2035 erhalten bleibt». Damit verlangt sie im neuen Vorstoss weniger als im vorherigen.

Binder: Kappung der einzigen Direktverbindung widerspricht Bedürfnissen

Binder verweist darauf, dass der Bundesrat eine massive Aufstockung der indirekten Verbindungen der Bahnhöfe Baden, resp. Brugg nach Bern plane, allerdings «bei gleichzeitiger Kappung der einzigen direkten». Dass damit gemäss Bundesrat die beiden Regionen aufgewertet würden, widerspreche klar den Bedürfnissen und Einschätzungen derselben.

Binder: «Man ist weder in der Region Baden noch in der Region Brugg primär an zusätzlichen Verbindungen interessiert, sondern zwingend an der bewährten direkten. Direkte Verkehrsverbindungen spielen eine ungleich gewichtigere Rolle als die Kadenz der Fahrten. Die stündige Reisezeit in Olten oder Aarau zu unterbrechen, führt zu Umsteigestress, zu ständigen Verspätungen und zu Effizienzverlust für alle Passagiere.»

Burkart: auch internationale Konzerne brauchen Topverbindungen

Die Region Baden mit ihren 140 000 Einwohnern und der Beschäftigtenzahl von 60’000 Menschen belegt gemäss CS-Ranking 2021 Platz 5 der 110 Wirtschaftsregionen der Schweiz. Die Region Brugg, unter anderem mit der Fachhochschule Nordwestschweiz, belegt Rang 21. Im Widerspruch zur Bedeutung dieser Regionen will der Bundesrat die Direktverbindungen per Zug von bzw. nach Bern kappen. So doppelt Ständerat Thierry Burkart (FDP) in einer ebenfalls zum Sessionsende eingereichten Anfrage an den Bundesrat nach.

Er verweist auf die bundesrätliche Antwort in der Frühlingssession (vgl. oben) auf Binders damaligen Vorstoss. Da habe der Bundesrat auch ausgeführt, dass, sollte die Direktverbindung von Baden bzw. Brugg nach Bern beibehalten werden, die vorgesehenen zusätzlichen Züge im Kanton Aargau nicht eingeführt werden könnten. Diese Argumentation verkenne allerdings, so Burkart, «dass sowohl die Region Baden wie auch die Region Brugg selbstverständlich an zusätzlichen Verbindungen interessiert sind, sich allerdings in Abwägung primär für die bewährten komfortablen direkten Verbindungen aussprechen würden».

Kappung der Direktverbindung stellt Abwertung der Regionen dar

Denn die Kappung der Direktverbindung nach Bern verkenne deren Bedeutung und stelle eine Abwertung der Lebens- und Wirtschaftsregionen Baden und Brugg im nationalen und kantonalen ÖV-Netzkonzept dar. Direkte Verkehrsverbindungen spielten eine ungleich gewichtigere Rolle als Qualitätsmerkmal einer Verkehrsanbindung als die Kadenz der Fahrten.

Für Burkart und Binder ist klar, wer die Leidtragenden einer Unterbrechung der Zugreise in Olten oder Aarau auf dem Weg nach Bern wären: «Es sind unter anderem Familien mit Kindern, gehbehinderte Menschen sowie Pendlerinnen und Pendler, die ihre Arbeitszeit im Zug optimal nutzen könnten.» Er will deshalb vom Bundesrat wissen, ob er bereit sei, «auf die Angebotsverdichtung zwischen Baden bzw. Brugg und Bern ohne Direktverbindung zu verzichten und stattdessen beim Halbstundentakt eine Direktverbindung pro Stunde beizubehalten».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen