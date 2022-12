Region Zofingen: Diese Änderungen bringt der SBB-Fahrplan 2023

Öffentlicher Verkehr Diese Änderungen bringt der neue Fahrplan in der Region Zofingen Am 11. Dezember ist Fahrplanwechsel. Highlight ist die Neuerschliessung des Ortsteils Riken mit der neuen Buslinie 612. Die Abfahrten im Zugsverkehr ändern sich teilweise im Minutenbereich. Joshua Rubin, ZT 08.12.2022, 16.19 Uhr

Ab Ende Dezember fahren wieder deutlich mehr Züge im Trottenhubel Murgenthal durch. Joshua Rubin

Am Sonntag, 11. Dezember, erfolgt europaweit der Wechsel auf das Fahrplanjahr 2022/2023. So gibt es auch in der Region Zofingen kleine Änderungen.

Die S29 Zofingen-Turgi fährt neu in Zofingen zur Minute xx:39 statt bisher xx.40 Richtung Olten ab. Die bisherige Abfahrzeit in Aarburg-Oftringen bleibt bestehen (xx:44). In der Gegenrichtung sind keine Änderungen vorgesehen.

Bis Juni 2023 wird der Bahnhof Murgenthal ausgebaut. Bis am 20. Dezember bleibt weiterhin das Gleis 1 gesperrt, alle Züge verkehren ab Gleis 2. Ab dem 21. Dezember verkehren wieder alle Züge nach dem regulären Fahrplan und halten in Murgenthal an den üblichen Gleisen (Gleis 1 Richtung Olten, Gleis 2 Richtung Langenthal).

Die bisherige Buslinie drei Glashütten–Murgenthal–Rothrist wird neu als Linie 612 geführt. Sie bedient den Ortsteil Riken der Gemeinde Murgenthal mit den Haltestellen Riken Neustadt und Riken Schulhaus. Die Haltestelle Moosmatt in Fahrtrichtung Glashütten wird an die Bergstrasse (Höhe des Alterszentrums Moosmatt) verschoben. Aufgrund der längeren Fahrzeit entstehen Veränderungen im Minutenbereich: Die Busse fahren jeweils eine bis zwei Minuten früher als regulär in Glashütten Kirche ab und erreichen Rothrist Bahnhof jeweils eine oder zwei Minuten später. Die Anschlüsse in Rothrist auf die Buslinie drei nach Zofingen sind gewährleistet. In umgekehrter Richtung fahren die Busse in Rothrist Bahnhof bis zu drei Minuten früher als regulär ab und erreichen Glashütten Kirche bis zu drei Minuten später. Die SBB empfiehlt, vor Fahrtantritt den Online-Fahrplan zu konsultieren.

Weitere Informationen zu schweizweiten Veränderungen finden Sie auf der Webseite der SBB.