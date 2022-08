Darum kriegt der Aargau leider nicht eine Viertelmilliarde mehr

OECD-Mindestbesteuerung Kriegt der Aargau jetzt 20 bis 25 oder gar 250 Millionen Franken mehr Firmensteuern? Eine Studie zu den erwarteten Mehreinnahmen für die Schweiz und die Kantone aufgrund der OECD-Mindestbesteuerung lässt aufhorchen. Demnach winken dem Aargau viel mehr Einnahmen als er selbst erwartet. Unterschätzt er das Potenzial? Mathias Küng Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

In der Studie werden Unternehmen mit einem Gewinn ab 10 Millionen Franken einbezogen. Symbolbild: Boris Zerwann

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) führt neue Regeln gegen Steuervermeidung ein. Gewinne von niedrig besteuerten ausländischen Tochtergesellschaften sollen im Land der Muttergesellschaft höher besteuert werden, sofern der Mindestbesteuerungssatz von 15 Prozent unterschritten wird. Dies betrifft international tätige Unternehmen mit einem Umsatz über 750 Millionen Euro. Der Bund will diese Regelung per 2024 einführen.

Auch die Aargauer Regierung macht enorm Tempo, um diese Regelung per 2024 einzuführen. In ihrer Vorlage dazu, die bereits dem Grossen Rat vorliegt, schätzt sie die jährlichen Mehreinnahmen für Kanton und Gemeinden auf 20 bis 25 Millionen Franken.

Diese Woche publizierte die SP Schweiz eine Studie des Beratungsbüros BASS, in dem dieses gesamtschweizerisch von Einnahmen von rund 1,6 Milliarden Franken ausgeht (wir berichteten). Anders als der Bund hat BASS die erwarteten Mehreinnahmen auf die Kantone hinuntergebrochen. Demnach soll der Aargau rund 250 Millionen Franken bekommen, zehnmal mehr als der Kanton selbst schätzt. Was stimmt jetzt?

«Nicht alle Firmen mit 10 Millionen Gewinn haben 750 Millionen Euro Umsatz»

Diese 250 Millionen Franken entsprächen rund 50 Prozent der aktuellen Firmensteuern von 500 Millionen Franken von Kanton und Gemeinden, schickt der kantonale Steueramtsvorsteher Daniel Schudel voraus. In der Studie werden Unternehmen mit einem Gewinn ab 10 Millionen Franken einbezogen (mangels verfügbarer Daten zum Kriterium des Umsatzes von 750 Millionen Euro). Miteinberücksichtigt werden dabei die Auswirkungen von Patentbox und zusätzlichen Abzügen für Forschung und Entwicklung (F+E, die im Aargau sehr hoch sind).

Nicht alle Firmen mit 10 Millionen Franken Ertrag machen aber einen Umsatz von über 750 Millionen Euro, gibt Schudel zu bedenken. Und weiter, dass der Aargau sehr viele KMU und eine ganz andere Unternehmensstruktur hat als etwa die Kantone Zug oder Basel mit vielen grossen international tätigen Firmen.

Er glaubt, dass in der Studie die Auswirkungen von Patentbox und zusätzlichen Abzügen für F+E deutlich überschätzt werden, während diejenigen der tiefen ordentlichen Besteuerung wohl unterschätzt würden. Die Studie erwähne zudem, dass das Berechnungsmodell mit grosser Unschärfe verbunden sei. Insbesondere könne die massgebende OECD- Bemessungsgrundlage deutlich von der schweizerischen Bemessungsgrundlage abweichen, so Schudel weiter. Dies sei im Modell nicht berücksichtigt worden.

Dieser Effekt könne aber zu grossen Veränderungen bei der Höhe des effektiven Steuersatzes führen und beeinflusse damit auch wesentlich die Höhe der resultierenden Ergänzungssteuern.

«Mehreinnahmen um den Faktor 10 zu hoch geschätzt»

Zeitpunkt nur wenige verlässliche Daten zur Verfügung stehen und die Einzelheiten zur Bestimmung des OECD- Mindeststeuersatzes noch unklar sind, könne man die Mehreinnahmen aus der Schweizerischen Ergänzungssteuern nur schwer quantifizieren. Schudels Fazit: «Die von der Studie des Beratungsbüros BSS berechneten Mehreinnahmen von 250 Millionen Franken sind aus Sicht des Steueramtes des Kantons Aargau um den Faktor 10 zu hoch.»

Während die Studie die Auswirkungen der Patentbox und zusätzlichen Abzügen für Forschung+Entwicklung (die im Aargau sehr hoch sind) zumindest für den Kanton Aargau deutlich überschätzt, werden die Folgen der vergleichsweise tiefen ordentliche Besteuerung in der grossen Mehrheit der übrigen Kantone vermutlich deutlich unterschätzt, so Schudel weiter. Das Kantonale Steueramt bleibt also dabei, es schätzt das Potenzial der Mehreinnahmen für den Kanton Aargau auf rund 20 Millionen Franken.

