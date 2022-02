Occasionautos Mehr Autos pro Haushalt, grössere Händlerdichte: Der Aargau ist ein Autokanton – aber warum sind Occasionen hier teurer als anderswo? In einer Studie kommt Autoscout24 zum Schluss, dass Occasionsfahrzeuge im Aargau im Kantonsvergleich am viertteuersten sind. Das erstaunt. Aber was ist der Grund? Der Occasionsboom? Die zentrale Lage? Wir haben nachgefragt. Sébastian Lavoyer 20.02.2022, 05.00 Uhr

Unter den 15 meist inserierten Occasionsfahrzeugen auf Autoscout24 rangiert der VW Golf ganz oben. Allerdings nur knapp vor dem Mercedes C-Klasse. Alex Spichale / AGR WIR

Es sind Zahlen, die einigermassen überraschen. Durchschnittlich rund 45'500 Franken kostete ein Occasionsfahrzeug im Aargau laut einer Ende Januar veröffentlichten Preisanalyse von Autoscout24. Nur in drei Kantonen (1. Rang Appenzell Innerrhoden; 2. Rang Nidwalden; 3. Rang Neuenburg) waren die Durchschnittspreise noch höher. Aber wie ist das möglich im Autokanton Aargau?

«Die Zahlen sind mit Vorsicht zu geniessen», warnt Roger Kunz. Er ist Verwaltungsratspräsident der Auto Kunz AG in Wohlen, einem der grössten Occasionshändler des Kantons und zugleich Präsident des Verbandes Freier Autohandel Schweiz. Der Wettbewerb in und um Zürich sei in der Regel intensiver als in ländlicheren Gegenden, wo es weniger Autos gibt, sagt Kunz.

1,32 Autos pro Haushalt im Aargau – 1,16 im Landesschnitt

Vielleicht ist im Aargau auch einfach die Nachfrage ein bisschen grösser als anderswo. Auf jeden Fall liegt der Motorisierungsgrad pro Haushalt hier mit 1,32 Autos pro Haushalt höher als im Landesschnitt (1,16 Autos). Aber die Zahlen von Autoscout deuten auch auf ein üppiges Angebot von Occasionen hin. Ausser in Zürich (12'259) wurden in keinem anderen Kanton so viele Gebrauchtwagen über die Autoscout-Plattform ausgeschrieben wie im Aargau (6469).

Wie aber kommt es nun, dass der Durchschnittspreis mehr als 10'000 Franken über jenem der im Kanton Appenzell Ausserrhoden inserierten Fahrzeuge lag? Das hat zum einen mit dem Studien-Design zu tun. Für die Berechnung der Durchschnittspreise wurden die 15 am meisten inserierten Occasionsfahrzeuge (13 davon gehören zu den drei deutschen Konzernen Volkswagen, Daimler und BMW Group) berücksichtigt. Die Qualität der deutschen Hersteller ist hierzulande noch immer gefragt.

Die Unterschiede, so Autoscout24 auf Anfrage, kämen insbesondere aufgrund der Breite des Angebotes sowie unterschiedlicher Ausstattungsniveaus, Laufleistungen und Altersgruppen zustande.

Mehr SUV, mehr Limousinen und eine grosse Nachfrage nach älteren Autos

Das Angebot war im Aargau zum Beispiel viel breiter als in Appenzell Ausserrhoden, das den tiefsten Durchschnittspreis aller Kantone auswies. . Dort wurden nur gerade 103 Occasionsfahrzeuge angeboten, im Aargau wie oben erwähnt fast 6500.

SUV und Limousinen waren im Aargau deutlich mehr gefragt als in anderen Kantonen. Alex Spichale / AGR

Im Aargau wurden nicht nur viel mehr, sondern auch andere Fahrzeugkategorien angeboten. So wurden hier zum Beispiel deutlich mehr SUV inseriert als in Appenzell Ausserrhoden (27 Prozent aller Fahrzeuge im Vergleich zu 21 Prozent). Noch grösser waren die Unterschiede bei den Limousinen, die im Aargau 23 Prozent aller Angebote ausmachten im Vergleich zu 12 Prozent in Ausserrhoden.

SUV seien generell im Trend, stellt auch Martin Schumacher fest. Er ist Verkaufsleiter im Autocenter Emil Frey in Safenwil. Auch die Nachfrage nach Kleinwagen sei merklich gestiegen, so seine Feststellung. Aufgrund der Pandemie hätten sich viele Kunden ein Auto gekauft, weil sie sich so sicherer fühlten als im öffentlichen Verkehr, weiss er aus Gesprächen. Schumacher:

«Überraschenderweise waren auch Cabriolets, Sportcoupés oder Campingfahrzeuge vermehrt gefragt.»

Er vermutet, dass es an den veränderten Freizeitgewohnheiten liegt, insbesondere bedingt durch die eingeschränkten Reisemöglichkeiten. Was Schumacher auch feststellt: «Gegenwärtig mangelt es an älteren Eintauschfahrzeugen und im Markt sind automatisch jüngere Occasionsfahrzeuge im Angebot verblieben.»

Neuwagenzulassungen auf Niveau, das man zuletzt 1975 bei der Ölkrise sah

Die Autoscout-Studie zeigt denn auch, dass die im Aargau angebotenen Autos im Schnitt ein Jahr jünger waren als jene in Ausserrhoden. Während der durchschnittliche Kilometerstand hier mit rund 33'500 Kilometern fast halb so hoch war wie im Vergleichskanton (65'421 Kilometer).

Ob Aargau oder Appenzell, Zug oder Zürich, eines kann man über alle Kantone hinweg sagen: Der Occasionsmarkt boomt. Auch wegen dem historischen Rückgang der Neuzulassungen aufgrund von Corona. Laut Eurotax brach die Zahl der neu immatrikulierten Personenwagen von 2019 auf 2020 um 24 Prozent ein. «In den letzten zwei Jahren verzeichnete die Autoindustrie massive Produktionsrückgänge. Dieses tiefe Niveau sah man zuletzt 1975 bei der Ölkrise», kommentiert Maurice Acker, Verkaufsdirektor von Autoscout24.

Grund waren zuerst die Fabrikschliessungen, dann die Halbleiter-Knappheit und zuletzt wurden auch Rohstoffe wie Magnesium knapp. Das wird als leichtgewichtige, sehr stabile Komponente bei der Aluverarbeitung miteinbezogen und zum Beispiel in Teilen des Schaltgetriebes verbaut.

Die meisten Händler hatten Mühe mit dem Nachschub, Kunz importierte ihn

Und wenn weniger Neuwagen auf den Markt kommen, dann gibt es weniger Occasionen. Oder in den Worten von Robert Madas: «Die Lage ist auf dem Schweizer Markt nach wie vor gekennzeichnet durch ein geringes Angebot an Occasionen bei stabiler Nachfrage.» Madas ist Marktanalytiker bei Eurotax, dem Spezialisten für Restwerte von Autos, und spezialisiert auf die Schweiz und umliegende Länder. Folge der Angebotsverknappung: Die Preise gingen hoch. Seit Beginn der Pandemie um durchschnittlich 12 Prozent.

Wobei die Preissteigerung bei älteren Fahrzeugen ab sieben, acht Jahren noch stärker war. Sie betrug fast 20 Prozent. Das würde die Feststellung von Emil-Frey-Verkaufsleiter Schumacher bestätigen, wonach ältere Fahrzeuge Mangelware seien. Der überproportionale Anstieg bei den alten Fahrzeugen liegt aber auch daran, dass bei einem alten Gefährt ein paar 100 Franken mehr prozentuell viel mehr ausmachen als bei einem Auto mit weniger Kilometern und folglich höhrem Ausgangswert.

Roger Kunz, ist Verwaltungsratspräsident des Autodiscounters Auto Kunz AG in Wohlen. Alex Spichale / AGR WIR

Während viele nicht nur bei den älteren Fahrzeugen die Knappheiten zu spüren bekamen, sagt Kunz, dass sie auch jetzt noch alles im Angebot hätten. Sein Unternehmen gehört zu den wenigen in der Schweiz, die Occasionen auch aus dem angrenzenden Ausland importieren. Zudem hätten sie ein eigenes Autoabo neben dem klassischen Leasing. Zwei weitere Quellen für Nachschub. Denn weniger Leute kamen und wollten ihr Auto gegen ein neues eintauschen, das spürte auch er.

Angebotspreisentwicklung seit Februar 2020. Eurotax Schweiz

Trotz grosser Nachfrage, sagt Kunz, seien die Preise bei ihnen um höchstens 5 Prozent rauf. Es sei sein Ziel nicht nur alles im Angebot zu haben, was nachgefragt werde, sondern dies auch zu einem Toppreis. «Unser Anspruch ist es, schweizweit die besten Preise zu haben, wir sind ein Discounter», sagt er. Auf Autoscout müsse das Angebot von Auto Kunz im ersten Drittel der Angebote auf der ersten Seite landen.