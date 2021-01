Oberwil-Lieli Andreas Glarner wird Weinhändler – zusammen mit seinem Hausarzt Er ist Nationalrat und Präsident der SVP Aargau. Seit kurzem ist der politisch umstrittene und als Geschäftsmann umtriebige Andreas Glarner zudem in den Weinhandel eingestiegen. 31.01.2021, 10.16 Uhr

Andreas Glarner, Nationalrat und Präsident SVP Aargau, fotografiert in seinem Büro in Oberwil-Lieli, am 29. Januar 2021. Severin Bigler / ©

SVP-Politiker Andreas Glarner hat in den letzten Tagen eine neue Firma gegründet. Mit seiner Firma Omnitrade AG mit Sitz in Oberwil-Lieli evaluiert er seit Monaten Geschäftsmodelle für die Gründung von Start-up-Unternehmen. Eines davon ist nun konkret geworden: Glarner steigt in den Weinhandel ein, wie er am Rande eines Interviews mit der AZ bestätigt.