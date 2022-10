Kollision in Oberwald im Goms (VS): 83-jähriger Aargauer stirbt

Oberwald (VS) Zwei Schwerverletzte bei Kollision mit zwei Autos – 83-jähriger Aargauer stirbt Am Sonntag ereignete sich in Oberwald im Goms ein Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Aargauer kam dabei ums Leben und zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. 24.10.2022, 13.13 Uhr

Baselbieter Polizei SymbolbildTriopan mit Aufschrift Polizei Polizei Bl / BLZ

Am Sonntagnachmittag fuhr ein Autofahrer alleine von Obergesteln in Richtung Oberwald. In einer leichten Rechtskurve kollidierte sein Fahrzeug frontal mit einem anderen Auto, das korrekt in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilt.

Die Lenkerin des Fahrzeugs, die von Oberwald in Richtung Brig unterwegs war, wurde schwer verletzt und mit dem Helikopter ins Inselspital Bern geflogen, sie befindet sich in Lebensgefahr. Trotz der schnellen Hilfe der Rettungskräfte verstarb ihr Beifahrer, ein 83-jähriger Mann aus dem Kanton Schaffhausen mit Wohnsitz im Kanton Aargau, noch am Unfallort.

Der Fahrer des zweiten Unfallfahrzeugs wurde ebenfalls verletzt und mit dem Helikopter in das Krankenhaus von Sitten geflogen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln. (nic)

Aktuelle Polizeibilder:

Birrwil, 24. Oktober: Aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit einer Automobilistin kam es zu einer Auffahrkollision. Kapo Aargau Muhen, 23. Oktober: Auto brennt nach Unfall komplett aus. zvg Oberrohrdorf, 18. Oktober: Eine betrunkene Frau verursacht eine Frontalkollision. Kapo AG Walterswil, 16. Oktober: Eine Person kam von der A1 ab und kollidierte mit einem Wildschutzzaun. Kapo AG Benzenschwil, 16. Oktober: Zwei Verletzte und grosser Sachschaden nach frontal-seitlicher Kollision Kapo AG Kölliken, 15. Oktober: Selbstunfall mit Oldtimer verursacht hohen Sachschaden – Lenker blieb unverletzt. Kapo AG Kölliken, 14. Oktober: Auffahrkollision zwischen zwei PW bei Autobahn A1/Kölliken. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Kapo AG Hallwil, 14. Oktober: 31-Jähriger baut alkoholisiert einen Selbstunfall . Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Kapo AG Kaiseraugst, 10. Oktober: Bei einem Verkehrsunfall kippte ein Lastwagen zur Seite. Der Lenker wurde leicht verletzt ins Spital gebracht. Kantonspolizei Aargau Schupfart, 5. Oktober: Ein Töfffahrer (46) kollidiert mit einem Reh und verletzt sich schwer. Ein Helikopter fliegt ihn ins Spital. Kapo AG Turgi, 5. Oktober: Zwei Jugendliche (15) haben in der Region Baden einen SUV, Marke Range Rover, entwendet. In Untersiggenthal entziehen sie sich einer Polizeikontrolle und flüchten. In Turgi dann bauen sie einen Unfall. Kapo AG Muri, 2. Oktober: Ein betrunkener Autofahrer verursachte in der Nacht einen Selbstunfall. Ohne Reifen wollte er sich danach aus dem Staub machen, wurde aber von der Polizei gestoppt. Kapo AG Möhlin, 2. Oktober: Auf der Autobahn A3 Richtung Basel ist ein Tesla von der Strasse abgekommen und überschlug sich dabei mehrfach. Alle Insassen, eine vierköpfige Familie, wurden nur leicht verletzt. Kapo AG Schafisheim, 2. Oktober: Zwei Personen müssen nach einer Frontalkollision ins Spital. Kapo AG Aarau Rohr, 1. Oktober: Bei einer Geschwindigkeitskontrolle ging der Polizei ein 18-Jähriger Raser ins Netz. Er war Innerorts mit 113 km/h unterwegs und musste seinen Führerschein vorläufig abgeben. Tele M1 Aarburg, 1. Oktober: Eine Autofahrerin gerät im Festungstunnel auf die Gegenfahrbahn und stösst mit zwei anderen Autos zusammen. zvg