Romay AG: Wurden heimlich Jobs abgebaut in Oberkulm?

Oberkulm «Eine friedliche Übernahme hat nicht stattgefunden»: Mitarbeitende einer Aargauer Firma teilen die Meinung der neuen Führung nicht – was ist da los? Die Romay AG in Oberkulm wurde 2021 vom polnischen Unternehmer Adam Kurowski übernommen. Die neue Führung spricht von friedlicher Übernahme – einige Mitarbeitende sprechen jedoch von einem beträchtlichen Stellenabbau. Was läuft wirklich ab? Jocelyn Daloz 3 Kommentare 28.09.2022, 05.00 Uhr

Unternehmer Thomas Huber (links) hat vergangenes Jahr seine Firma an Adam Kurowski aus Polen verkauft. Urs Helbling

Über Monate habe er um seinen Job gebangt. «Ich sah, wie in allen Abteilungen Leute entlassen wurden.» In diesen Zeiten entstaubte Mitarbeiter R. (Name der Redaktion bekannt) seinen Lebenslauf. Im Falle wenn. «Ich dachte mir: ‹Wann bin ich dran?›»

Dieser Mitarbeiter, der anonym bleiben wird, arbeitet bei der Romay AG. Die Firma mit Sitz in Oberkulm produziert Komponenten und Verkleidungssysteme aus Kunststoff für Firmen wie Stadler Rail, Siemens Medical oder Roche.

Firmenübernahme einer «Industrieperle»

Bis zum vergangenen Jahr gehörte die Romay AG noch Lokalunternehmer Thomas Huber. Während seiner 40-jährigen Amtszeit ist das Unternehmen von 70 Mitarbeitenden auf über 300 Vollzeitstellen – inklusive einer Gruppengesellschaft in China – herangewachsen. Somit ist das Unternehmen, das als «Industrieperle» beschrieben wird, einer der grössten Industrie-Arbeitgeber im Wynental.

Thomas Huber verkaufte 2021 die Romay an Adam Kurowski, einen polnischen Unternehmer, der eine Industrie-Gruppe von rund 1350 Mitarbeitenden führt, die IM-Group.

Die Übernahme wurde im August 2021 als optimale Lösung beschrieben: «Ich habe Freude, dass es gelungen ist, eine gute Nachfolgeregelung zu finden», erklärte Huber der AZ damals. Adam Kurowski machte mit dem Kauf der Immobilien ein klares Bekenntnis zum Standort und liess sich zitieren: «Wir wollen die Romay weiterentwickeln.»

Rund 60 Stellen abgebaut?

Unterdessen berichten mehrere aktive oder ehemalige Mitarbeitende von einer Übergangsphase, die alles andere als glimpflich vor sich her ging. Mindestens drei davon sagen, unabhängig voneinander, dass ein Stellenabbau im Gange sei. «Eine friedliche Übernahme hat nicht stattgefunden», sagt ein zweiter Mitarbeiter, der seinen Job verlor.

Mitarbeiter R. wiederum schätzt, dass der Personalbestand des Unternehmens um 60 Personen reduziert worden sei. «60 Personen, das kommt etwa hin», bestätigen die zwei anderen befragten Mitarbeitenden.

Dabei gingen einige Angestellte auch freiwillig und wurden nicht ersetzt. Am Standort in Oberkulm arbeiteten schätzungsweise etwa 250 Mitarbeitende, jetzt seien es nur noch 190, hält R. fest. Die Kündigungswellen hätten jedoch nie eine Anzahl erreicht, die zu einer Meldepflicht wegen Massenentlassung geführt hätten.

Viel Umbruch in den Büros

Alle drei Mitarbeiter sagen, es sei zwar auch in der Produktion abgebaut worden, aber vor allem in den Büros soll der Umbruch am grössten sein, unter anderem im Management.

Dabei sehen es die zwei im Unternehmen Verbleibenden nicht nur negativ: «In der Planung und den Führungsetagen hatte es eigentlich zu viele Leute», sagt R. Ein Kollege von ihm meint, dass mit dem Entlassen von einigen Personen auch Wissen verloren ging. Die Sparrunden hätten jedoch auch positive Effekte gegeben, unter anderem auf die Bilanz des Unternehmens.

Dass innerhalb des Unternehmens Unsicherheit herrscht, wird auch auf der Webseite «Kununu» ersichtlich; dort können Angestellte ihre Arbeitgeber bewerten. Die Firma erhält eine Punktzahl von 2,2 von 5. Nur 24 Prozent der Mitarbeitenden, die eine Auswertung eingereicht haben, würden die Firma weiterempfehlen. In einer Bewertung von diesem September heisst es, dass es «überall Brandherde» gebe.

Andere Darstellung der Geschäftsleitung

Die Geschäftsführung verneint jeglichen Stellenabbau, wie CEO Artur Matwijow auf Anfrage per E-Mail schreibt: «Die Feststellung, dass die Mannschaft um 60 Personen geschrumpft ist, kann ich mit aller Entschiedenheit verneinen.»

Das Unternehmen sei «plus/minus» auf dem gleichen Personalbestand wie vergangenes Jahr und soll sogar noch ausgebaut werden. Einzig bestätigt das Unternehmen die positive Entwicklung des Ergebnisses, auch wenn sie keine genauen Zahlen nennt.

Keine offiziellen Zahlen, aber Zahl der Parkplätze gibt Hinweis

Konkret lassen sich keine der beiden Darstellungen bestätigen. Die Gewerkschaft Syna gibt an, keine Mitglieder beim Unternehmen zu haben. Das RAV wurde nicht über allfällige Massenentlassungen informiert und verfügt über keine Zahlen, da die Daten zu den Anmeldungen nach Wohn- und nicht Arbeitsort erhoben werden.

Ein Dokument, das der AZ vorliegt, gibt aber zumindest einen Hinweis auf einen personellen Umbruch bei der Firma: Auf einer Liste von Parkplätzen, die für die Romay AG reserviert sind, wurden 32 von 58 Namen gestrichen.

3 Kommentare Claude Nowak vor etwa 2 Stunden 6 Empfehlungen Herr Schneider - Ihre Idee kann man unter den Titel setzen “Know-how verlässt die Schweiz”! In den 90-er Jahren ging bereits viel Know-how verloren. Sind die Firmen erst einmal weg, so kommen sie nie mehr zurück. Durch den fehlenden Rahmenvertrag mit der EU befürchtet man einen weiteren Verlust von Firmen, da der Zugang auf den EU Markt erschwert ist. Diese Unternehmen werden dort mit offenen Armen empfangen und erhalten diverse Zuschüsse und steuerliche Vergünstigungen. 6 Empfehlungen Alex Schneider vor etwa 4 Stunden In Anbetracht des riesigen Exportüberschusses der Schweiz und des damit zusammenhängenden starken Schweizer Frankens: Wäre es nicht sinnvoller, exportorientierte Betriebe, die hauptsächlich mit ausländischem Personal arbeiten, ins Ausland zu verlegen? Alle Kommentare anzeigen