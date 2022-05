Sexueller Übergriff in der Klangschalentherapie

Obergericht Nackt in der Klangschalen-Therapie: Lud das Opfer den Therapeuten trotz sexuellem Übergriff ein zweites Mal ein? Das Obergericht hatte über einen schwierigen Fall von sexueller Nötigung zu entscheiden. Ein Therapeut soll während einer Behandlung plötzlich auf seine Patientin gesprungen sein und ihr seinen Penis in den Mund gesteckt haben. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 16.05.2022, 11.51 Uhr

Das Bezirksgericht Brugg-Zurzach verurteilte einen Therapeuten wegen sexueller Nötigung. Dieser Zog das Urteil ans Obergericht weiter. Sandra Ardizzone

Es war an einem Abend im Januar 2018, als Mathilda (alle Namen geändert) ihre Wohnung für eine Klangschalen-Therapie zur Verfügung stellte. Von dieser speziellen Therapieform erfahren hatte sie durch ihre Kollegin Sabrina. Diese kannte den Ägypter Marik, der schon seit vielen Jahren in der Schweiz lebt und mit Klangschalen praktiziert, schon länger. Die beiden Frauen und Marik verabredeten sich also in Mathildas Wohnung – man massierte sich an diesem Abend gegenseitig.

Was an diesem Abend und in den folgenden Wochen sonst noch geschah, darüber sind sich die Protagonisten nicht einig. Laut Mathilda ging Sabrina irgendwann nach Hause. Marik habe bei ihr übernachten wollen wegen der langen Heimreise und weil Sabrina ihm nur ein Sofa hätte anbieten können. Er habe sie dann noch einmal massiert, sie musste sich ausziehen und auf den Rücken legen.

Als sie sich dann auf den Bauch drehte, sei Marik plötzlich nackt gewesen, auf sie gesprungen und hätte mit seinen Beinen ihren Körper fixiert. Mathilda berichtet vor Obergericht:

«Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es war ein absoluter Horror.»

Sie hat langes, graues, beinahe weisses Haar und ist von zierlicher Statur. Marik dagegen ist bullig, hat Glatze und buschige Augenbrauen.

Trotz «Todesangst» kommt es zu weiterem Treffen

Marik soll dann Mathilda seinen Penis in den Mund gesteckt haben, die Hände an ihren Hals. Während fünf bis fünfzehn Minuten. Dann habe er von ihr abgelassen, sie habe sich zusammengekauert und gewartet bis es Morgen wurde, berichtet Mathilda vor Obergericht. «Warum haben Sie nicht die Polizei gerufen? Warum haben sie nicht zugebissen, als er Ihnen seinen Penis in den Mund steckte?», wollen die Richter wissen. «Er hat mir von seiner militärischen Ausbildung und seinen Fähigkeiten im Kampfsport erzählt, er hat mir gedroht», berichtet Mathilde, spricht sogar von Todesangst.

Am Morgen kam dann Sabrina zurück in die Wohnung – sie wohnt gleich nebenan – und traf in der Küche auf Mathilda und Marik. «Sie machte einen aufgelösten Eindruck und hat geweint», berichtet Sabrina. Allerdings sei es im Gespräch um die verstorbene Tochter von Mathilda gegangen. Laut Aussage von Mathilda habe sie Sabrina vom sexuellen Übergriff erzählt, ihre Nachbarin habe sie aber nur belächelt. «Sie hat gesagt, sie glaube mir nicht – dabei hätte ich von ihr Hilfe erwartet.»

Obwohl laut Mathilda ein sexueller Übergriff stattgefunden hat, ein äusserst traumatisches Erlebnis, bei dem sie Todesängste ausgestanden hat, lässt sie sich rund eine Woche später erneut zu einer Klangschalen-Therapie überreden. Sabrina sagt aus, sie habe sogar selber die Initiative ergriffen und wegen Schmerzen im Bein erneut eine Massage haben wollen. Ob sie glaube, dass ein sexueller Übergriff stattgefunden habe, wollen die Richter von ihr wissen. «In Mathildas Vorstellung bestimmt. Ich finde es aber schwierig, bei ihr zu beurteilen, was real ist und was nicht.»

Marik sagt aus, er könne gar keine Erektion bekommen

Warum sie Marik erneut zu sich eingeladen hat, kann Mathilda vor Gericht nicht so recht erklären. «Ich habe mich wohl manipulieren lassen, Sabrina wollte, dass ich das mache.» Auf weiter Nachfrage der Richter sagt sie:

«Ich stand unter Schock. Auch noch nach einer Woche, ich war nicht mehr ich selber – das bin ich bis heute nicht.»

Als die Richter sie fragen, ob sie sich zu Marik hingezogen fühlte, wehrt sie ab: «Nein, um Gottes Willen, sicher nicht zu so einem Menschen!»

Marik dagegen sagt aus, Mathilda habe ihm ihre Unterwäsche gezeigt, gefragt, ob er ein Kondom dabei habe. «Ich habe gesagt, so was mache ich nicht.» Zudem sagt Marik aus, er leide unter einer erektilen Dysfunktion: «Eine Erektion ist bei mir gar nicht möglich.» Weiter führt die Verteidigung aus, das Geschehene könne sich so, wie es Mathilda schildere, gar nicht zugetragen haben, das sei physikalisch unmöglich.

Das Gericht glaubt Mathilda: «Die Aussagen sind stimmig»

Rund einen Monat nach dem Vorfall macht Mathilda eine Anzeige. Einen Tag später zieht sie sie wieder zurück. «Sabrina hat mich überredet, die Anzeige zurückzuziehen», erklärt sie vor Gericht, und Marik habe ihr zudem gedroht, er mache sie fertig vor Gericht. Schliesslich habe sie sich von einer Polizistin überzeugen lassen, die Anzeige doch einzureichen. «Sie sagte, es würde helfen, weil sich von den anderen Frauen keine getraue.» Marik ist einschlägig vorbestraft, zwei Frauen bezichtigten ihn, er habe sie unsittlich berührt. «Ich wurde zwei Mal ungerecht verurteilt», sagt er vor Gericht.

Das Bezirksgericht Brugg-Zurzach hatte Marik schuldig gesprochen, dieser akzeptierte das Urteil nicht. Doch auch das Obergericht ist von seiner Schuld überzeugt. Dass es nach dem Übergriff zu weiteren Treffen mit dem Beschuldigten gekommen ist, vermöge die glaubhaften Aussagen von Mathilda zum erzwungenen Oralverkehr nicht zu schmälern, zumal sie nachvollziehbar geschildert habe, dass die Initiative dazu nicht von ihr ausgegangen ist, heisst es in der Urteilsbegründung.

Die Aussage von Marik, er leide unter einer erektilen Dysfunktion, erschien den Richtern nicht glaubhaft. Zudem handle es sich dabei lediglich um «eine Schwäche, nicht jedoch einen vollständigen Ausschluss der Erektionsfähigkeit». Gegen die Glaubhaftigkeit von Marik sprach auch, dass er das Geschehene in der ersten und zweiten Einvernahme anders geschildert hatte, als in der Berufungsverhandlung.

Marik wird wegen sexueller Nötigung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Schwerer wiegen dürfte für ihn, dass er für fünf Jahre des Landes verwiesen wird. Ihm wird zudem für drei Jahre verboten, einen Beruf auszuüben, bei dem eine physische Behandlung von Dritten erfolgt, insbesondere Massagen oder Therapien. Schliesslich muss er an Mathilda eine Genugtuung von 5000 Franken bezahlen und die Verfahrenskosten tragen.

