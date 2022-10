Proteste gegen Nokraftwerk in Birr

Im Februar sollen in Birr acht neue Ölkraftwerke in Betrieb genommen werden. Dagegen gingen am Samstag in Birr erneut Menschen auf die Strasse. Die Bewegung Klimastreik Schweiz schreibt von 70 Demonstranten – die Polizei spricht von deutlich weniger Teilnehmenden.

29.10.2022, 17.35 Uhr