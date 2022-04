Notfallversorgung im Aargau soll neu organisiert werden

Gesundheitspolitik Aargauer Regierung soll Rezepte gegen die «zunehmend kritische» Notfallversorgung präsentieren Im Aargau soll die ambulante Grund- und Notfallversorgung neu organisiert werden. Das fordern Grossrätinnen und Grossräte verschiedener Parteien. Sie wollen die Hausärztinnen und Hausärzte entlasten. Noemi Lea Landolt 01.04.2022, 05.00 Uhr

Können vorgelagerte Notfallpraxen an Spitälern Hausärztinnen und Hausärzte entlasten? Christian Beutler / Keystone

2019 kamen im Aargau auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner 0,63 Hausärztinnen und Hausärzte. Damit liegt die Hausärztedichte deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt von 0,83.

«Die Situation spitzt sich immer mehr zu», stellen Grossrätinnen und Grossräte von Mitte, SVP, SP, GLP, EVP und Grünen fest. Angesichts der «klar absehbaren Lücken» im Bereich der ambulanten Grundversorgung und der «zunehmend kritischen» Notfallversorgung sehen sie den Kanton in der Pflicht, eine «qualitativ hochstehende und kosteneffiziente» Gesundheitsversorgung sicherzustellen.

In einer Motion verlangen sie vom Regierungsrat, dass ein Konzept für eine «flächendeckende und langfristig gesicherte» ambulante Grundversorgung erarbeitet wird. Nach Ansicht der Grossrätinnen und Grossräte soll dabei insbesondere der stärkere Einbezug der Spitäler und Kliniken in die Notfallversorgung geprüft und geplant werden unter Berücksichtigung der finanziellen Abgeltung an Spitäler.

Notfallpraxen an Spitälern

Im Hinblick auf den akuten Hausarztmangel müsse das Thema prioritär angegangen werden, da die Notfallversorgung für viele eine grosse Belastung darstelle, schreiben die Motionärinnen und Motionäre. Sie können sich beispielsweise vorstellen, an Spitälern und Regionalspitälern vorgelagerte Notfallpraxen einzurichten. Geklärt werden müssten Zuständigkeiten, Organisation, Entschädigung sowie die allfällige Anpassung der rechtlichen Grundlagen, heisst es in der Motion.

Die Abdeckung des Nacht- und Hintergrunddienstes, zum Beispiel bei fürsorgerischen Unterbringungen oder medizinischen Abklärungen zur Haftfähigkeit, müsste aus Sicht der Grossrats- ­mitglieder separat organisiert werden.

Rückkehr zum Amtsarzt-System?

Sie könnten sich zum Beispiel eine Rückkehr zum Amtsarzt-System vorstellen. Dieses wurde 2016 abgeschafft, da es immer schwieriger geworden war, Hausärzte zu finden, die diese Aufgaben im Milizsystem übernahmen. Seither ordnen Ärztinnen und Ärzte des privaten Unternehmens Mobile Ärzte AG fürsorgerische Unterbringungen an.

Die Notfallversorgung durch die mobilen Ärzte sei «nicht gesichert», halten die Motionärinnen und Motionäre fest. Und auch der Regierungsrat hielt Ende 2020 in einer Antwort auf einen Vorstoss fest, es gebe viele Probleme. Angefangen bei falsch oder unleserlich ausgefüllten Formularen bis hin zu fehlenden Sprachkenntnissen und mangelnder Empathie.

Die Grossrätinnen und Grossräte schlagen nun vor zu prüfen, ob stattdessen pensionierte Hausärztinnen oder Pflegeexperten mit Schwerpunkt Notfallversorgung einbezogen werden können.