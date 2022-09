Zum Gedenken: Kavallerie-Delegation reitet von Bière nach Aarau

Nostalgie Sie schlafen im Stroh und biwakieren auf Kuhweiden: 60 Reiter lassen Geist der Kavallerie auf Gedenkritt aufleben Vor 50 Jahren wurde die Kavallerie der Schweizer Armee abgeschafft. Zum Andenken reitet eine Delegation in acht Tagen von Bière nach Aarau. In Uniformen. Am Donnerstag campierte der Tross auf dem Weissenstein oberhalb Solothurn. Ein Besuch im Mittagsbiwak. Livia Häberling Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Eine 60-köpfige Delegation reitet in acht Tagen von Bière nach Aarau. Geritten wird in historischen und älteren Uniformen. Bild: zvg

In einer Kuhweide auf dem Weissenstein endet die Suche. Sie ist der Ort, wo man die 60 Pferde, ihre Reiter und die Hilfspersonen kurz vor Mittag findet. Als man tags zuvor nach einer Adresse gefragt hat, sind einem Koordinaten angeboten worden. Mit etwas Geduld ist es gelungen, stattdessen einen Kartenausschnitt zu ergattern, den Mitreiter Reto Unternährer per Whatsapp-Nachricht übermittelte, als er ausnahmsweise mal Handynetz hatte. Willkommen bei der Armee!

Wobei: So ganz stimmt das nicht. Die 60 Männer, die sich am 17. September in Bière aufmachten, um in acht Tagen 225 Kilometer in den Aargau zu reiten, sind nicht im Auftrag der Schweizer Armee unterwegs. Aber im Gedenken an die Kavallerie, eine ehemalige Truppengattung, deren letzter Waffenplatz sich in Aarau befand.

Die Schweizer Kavallerie ist im Jahr 1972 abgeschafft worden, was zugewandte Kreise bis heute bedauern und betrauern. Und weil sich dieser Schnitt im Jahr 2022 zum fünfzigsten Mal jährt, entschieden sich die Schweizer Kavallerie-Schwadron 1972 und die Berner Dragoner 1779 zu einem Gedenkritt.

Alles durchgetaktet – bis zur Brotscheibe

Der Ritt wurde von der Schweizer Armee bewilligt und wird im Rahmen der ausserdienstlichen Tätigkeiten unterstützt. Er wird denn auch «mit militärischem Dienstbetrieb nach Kavalleriemanier» durchgeführt, was sich akustisch erstmals bemerkbar macht, als Reto Unternährer gerade erklären will, weshalb er hier mitreitet.

Das Mittagsbiwak in der Kuhweide. Die Pferde ruhen sich in ihren Ständen aus, die Reiter warten auf das Mittagessen. Livia Häberling

«Mittagessen fassen!», bellt der Trompeter.

Und holt Luft.

Fünf Minuten später ist die Suppe gefasst, die zugewiesene halbe Scheibe Brot ebenfalls (einem, der aus der Schüssel ein zweites Stückchen hamstern will, wird bei der Essensausgabe verbal auf die Finger geklopft).

Zu Reto Unternährer an die Festbank setzen sich die anderen sieben Arizonesen. Sie alle haben die Offiziersschule besucht und sind in ihren 20ern (die bei den meisten schon mindestens 30 Jahre zurückliegen) der Reitgesellschaft Arizona beigetreten. Diese ist eine Untersektion der Offiziersgesellschaft Aarau, bei der Offiziere ausserdienstlich ihr reiterliches Können erhalten und fördern.

So kam es, dass die Reitgesellschaft Arizona angeschrieben und zum Gedenkritt eingeladen wurde. Besagte acht, die nun am Tisch sitzen, meldeten sich an. Das sei «Ehrensache», sagt Reto Unternährer. Im Zeughaus in Thun hätten sie Augen gemacht, als unter all den Jungen eine Gruppe Weisshaariger vorbeikam, um die Uniform zu fassen.

Die Arizonesen (v. l.): Reto Unternährer, Lukas Heuri, Martin Bachmann, Reto Berli, Georg Hartmann, Carlo Vercelli, Thomas Nadler und Marc Suter. Livia Häberling

Zurück ins Glied: Offiziere werden nochmals zu Soldaten

Seit dem Aufbruch heisst es für sie alle: Aufstehen um halb sechs, antreten um sieben Uhr, täglich knapp 30 Kilometer reiten oder marschieren, je nach Vorgabe. Am Mittag und am Abend aus Baumstämmen ein Pferdebiwak aufstellen (und es vor dem Abritt wieder abräumen), die Tiere tränken und füttern, schlafen auf Heuböden oder in Armeeunterkünften und nächtliches Wachehalten bei den Pferden.

Bevor die Armeedecke auf den Pferderücken gelegt werden kann, muss sie ausgeschüttelt und neu gefaltet werden. Livia Häberling

Der Zeitplan sei straff, sodass Teamarbeit, oder «die Kameradschaft», wie die Arizonesen es nennen, ein wesentlicher Teil des Erfolgs ausmache. Etwa beim Satteln der Pferde oder beim Rückbau des Biwaks. «Eigentlich», sagt einer, «sind wir alles Offiziere. Aber auf diesem Ritt werden wir fast wieder zu Soldaten.»

66 Reiter haben den Ritt in Angriff genommen, inzwischen sind es noch 60. Der ganze Anlass sei denn auch nicht zu unterschätzen, erklären Reto Unternährer und seine Kameraden. «Man ist von morgens bis abends beschäftigt, baut Infrastruktur auf und wieder ab, schläft wenig und sitzt während Stunden in einem harten Armeesattel. Es ist harte Arbeit.»

Die Pferde werden den Arizonesen vom Bund zur Verfügung gestellt. Jeden Tag ist die Delegation mehrere Stunden unterwegs. Livia Häberling

Dass die Arizonesen nicht mit eigenen, sondern mit Pferden des Bundes unterwegs seien, mache es nicht einfacher: Das Pferd ist während des Ritts zwar der wichtigste Teamkamerad, aber auch hier wird nicht ausgewählt, sondern gefasst, was einem zugeteilt wird.

Eine Wunde, die auch nach 50 Jahren noch schmerzt

Trotz aller Strapazen sind sich die Teilnehmenden einig: Kameradschaft, Pferde, Natur – und die Erinnerungen an frühere Zeiten – machen den Ritt zu einem einmaligen Erlebnis.

Oberst Jürg Liechti dürfte das freuen. Er war es, der den Gedenkritt konzipiert hat. Er sagt: «Mit der Abschaffung hat man der Schweizer Armee einen Arm abgetrennt und eine Wunde hinterlassen, die bis heute nicht richtig verschlossen ist.» In seinen Augen ein Fehlentscheid, zumal die Kavallerie als Truppe mit hoch motivierten Leuten und grossem Zusammenhalt bekannt gewesen sei.

Sein Schlusswort im Gespräch könnte zu diesem achttägigen Ritt kaum besser passen. Liechti sagte, wichtig sei vor allem dies: «Der Geist der Kavallerie lebt weiter.»

Die Delegation trifft heute Samstag um zirka 16 Uhr in Aarau ein. Der Umzug führt via Pont Neuf, Rathausgasse, Graben und Halde zum Schachen, wo das Biwak aufgestellt wird. Am Sonntag findet auf der Schachenwiese die Standartenabgabe statt. Publikum ist herzlich willkommen. Infos zum Ritt gibt’s hier.

