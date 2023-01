Die Listen der Aargauer Parteien für den Nationsratswahlen 2023

Nominierte Sie wollen in den Nationalrat: Die Listen der Aargauer Parteien im Überblick Es ist Wahljahr. Am 22 Oktober wird der National- und Ständerat gewählt. Die Aargauer Parteien nominieren ihre Wunschkandidatinnen und -kandidaten für den Nationalrat. Eine Übersicht der Listen. 16.01.2023, 11.49 Uhr

In keinem anderen Kanton sei die Partei so nahe an einem zweiten Nationalratssitz, sagte Grünen-Schweiz-Präsident Balthasar Glättli bei der Nomination der Aargauer Grünen. Diesen Sitz will die Partei mit einem Fünferteam von bekannten Kandidierenden erobern.

Die Liste der Nominierten der Grünen Aargau:

Seit zwölf Jahren ist die GLP mit Beat Flach im Nationalrat vertreten – nun will die Partei einen zweiten Sitz in der grossen Kammer. Die Grünliberalen setzen dafür auf eine Zebraliste, auf der sich Männer und Frauen abwechseln. Ungewöhnlich: Den Präsidenten findet man erst auf dem zweitletzten Listenplatz.

Die Liste der Nominierten der GLP Aargau:

Die SVP-Spitze gab als erste Partei im Aargau bereits Anfang Januar ihre Wunschkandidatinnen und -kandidaten für die Nationalratswahlen bekannt. Der Konkurrenz ist gross, viele prominente Namen sind auf der Liste.

Die Liste der Nominierten der SVP Aargau:

Die Mitte, EDU, EVP, FDP und SP haben sich noch nicht auf ihre Kandidierenden festgelegt.

Die SP wird am 21. Januar nominieren, die FDP am 26. Januar. Der Nominationsparteitag der Mitte findet am 23. März statt. Die EVP wird die Nomination am 30. März vornehmen.