GLP-Liste: 16 Kandidierende für einen zweiten Nationalratssitz

Nomination Grünliberale treten im Zebralook an und wollen einen zweiten Sitz im Nationalrat – mit diesen 16 Namen steigt die Partei in den Wahlkampf Seit zwölf Jahren ist die GLP mit Beat Flach im Nationalrat vertreten – nun will die Partei einen zweiten Sitz in der grossen Kammer. Die Grünliberalen setzen dafür auf eine Zebraliste, auf der sich Männer und Frauen abwechseln. Ungewöhnlich: Den Präsidenten findet man erst auf dem zweitletzten Listenplatz. Fabian Hägler 13.01.2023, 20.44 Uhr

Gruppenbild der Kandidatinnen und Kandidaten an der Nominations-Mitgliederversammlung der GLP Aargau für die Nationalratswahlen 2023. Henry Muchenberger

Die GLP strebt einen Wähleranteil von zehn Prozent, einen zweiten Sitz im Nationalrat und eine Vertretung im Ständerat an. An der Mitgliederversammlung am Freitag bei Jura-Cement in Möriken-Wildegg wurde bekannt, welche 16 Personen auf der GLP-Liste stehen. Die Grünliberalen kommen schwarz-weiss daher – Männer und Frauen wechseln sich auf der Liste ab wie beim Zebra die Streifen.