#NoLiestal Aargauer Regierung will Corona-Kundgebungen trotz heftiger Kritik nicht generell untersagen – erkrankter Badener stellt sich gegen Skeptiker Weil die Maskenpflicht nicht eingehalten wird, bewilligen die Kantone Uri und Baselland vorläufig keine Coronademos mehr. Im Aargau dagegen will der Regierungsrat – wie schon bei der Kundgebung in Wohlen – auch künftig nicht einschreiten. Dafür machen immer mehr Aargauer beim Aufruf #NoLiestal mit. Fabian Hägler 27.03.2021, 05.00 Uhr

Je nach Quelle zwischen 5000 und 10'000 Personen waren es, die am letzten Samstag in Liestal BL gegen die Coronamassnahmen demonstrierten. Bei der Kundgebung hielten sich die meisten Teilnehmer nicht an die Maskenpflicht, doch dies hat für sie keine Folgen. Obwohl der Verein Stiller Protest, welcher die Kundgebung organisierte, die Auflagen nicht einhielt, drohen keine strafrechtlichen Konsequenzen.

Rund einen Monat früher fand in Wohlen eine erste grosse Coronademo mit rund 3000 Teilnehmern statt. Auch dort trugen viele Demonstranten keine Maske und hielten die Abstandsregeln nicht ein:

Bis zu 3000 Personen sind laut Organisatoren in Wohlen zusammengekommen. Mit Lautsprecher-Durchsagen wurden die Teilnehmenden aufgefordert, Masken zu tragen. Allerdings nicht ganz ohne Ironie. Viele der Teilnehmer trugen im Voraus bestellte Schutzanzüge. Auch Alain Berset nahm teil – oder zumindestens jemand, der den Gesundheitsminister imitierte. Viele Teilnehmer trugen keine Maske. Die Präsidentin des Vereins «Stiller Protest» bei ihrer Rede. Die Teilnehmenden bilden die «Menschenkette der Liebe» in Wohlen. Zuger alt Kantonsrat und Bäckermeister Thomas Brändle zu den Massnahmen: «Es ist ein Suizid auf raten für die KMU.» Diese Yogalehrerin will, dass sie ihr Studio wieder öffnen kann. Sie sagt: «Ich kann das Wort Solidarität nicht mehr hören. Mit uns geht man alles andere als solidarisch um.» Familientherapeutin Mana: «Nicht der Virus tötet, sondern die Massnahmen dagegen.» «Dialog unmöglich», schreiben diese Teilenehmenden auf ihren Plakaten. «Demokratie wird überschätzt», meint ein Demonstrationsteilnehmer. «Verbrechen an Kindern stoppen», fodert einer der Teilnehmenden. «Moderne Sklaven tragen Masken» steht auf einem Schild einer Demonstrierenden in Schutzanzug.

Der Gemeinderat Wohlen hatte die Demo bewilligt, die Polizei hielt sich bei der Kundgebung zurück und griff trotz Verletzung der Auflagen nicht ein. Die Bewilligung durch die Gemeinde und die Zurückhaltung der Polizei lösten nach der Demonstration heftige Kritik von Lokalpolitikern aus.

Polizei büsste keine Teilnehmer und zeigte auch niemanden an

«Es ist unbestritten, dass es bei der Kundgebung in Wohlen zu diversen Verstössen gegen die Covid-19-Gesetzgebung kam», räumt Polizeisprecherin Corina Winkler auf Anfrage ein. Im Interesse eines friedlichen Verlaufs der Kundgebung und unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit habe man in Kauf genommen, «dass gewisse Widerhandlungen gegen die Covid-19-Gesetzgebung unsanktioniert blieben», sagt Winkler weiter.

Corina Winkler, Sprecherin der Kantonspolizei Aargau, begründet die Zurückhaltung der Polizei in Wohlen mit der Verhältnismässigkeit. Bild: Britta Gut

Das klingt, als habe die Polizei in Wohlen dennoch einige Verstösse von Teilnehmern geahndet – doch dies ist nicht der Fall. Es seien weder Ordnungsbussen ausgestellt worden, noch habe man jemanden angezeigt, hält die Polizeisprecherin fest. Wollte man Recht und Gesetz bei einer Grossveranstaltung bis zum letzten Verstoss konsequent durchsetzen, würde dies unweigerlich nach einem Grossaufgebot rufen, gibt Winkler zu bedenken.

Um jeden Verstoss zu ahnden, wäre ein Grossaufgebot nötig

«Ein solches Dispositiv mit polizeilichem Eingriff bei sämtlichen Widerhandlungen ist mit diversen Risiken verbunden und erscheint im Kontext einer Kundgebung wie in Wohlen, die von der Gemeinde bewilligt war und absolut friedlich verlief, unverhältnismässig», so die Polizeisprecherin. Die anwesenden Polizeikräfte hatten laut Winkler nur den Auftrag, «Konfrontationen mit Störern zu verhindern und grobe Verstösse zu ahnden».

Bei einer unbewilligten Demonstration gegen die Coronamassnahmen am 20. März in Bern griff die Polizei ein und büsste rund 600 Teilnehmer. Bild: Peter Schneider / Keystone

Anders war dies in Bern, wo die Stadtpolizei am Samstag eine unbewilligte Demonstration auflöste und danach rund 600 Bussen ausstellte. Die Frage, ob eine Kundgebung bewilligt war, wie in Wohlen, oder eben nicht, wie in Bern, hat laut Corina Winkler einen wesentlichen Einfluss auf das polizeiliche Vorgehen. Im Gegensatz zu einem bewilligten Anlass könne «die Polizei bei einer unbewilligten Kundgebung die Strategie verfolgen, Ansammlungen zu verhindern». Das kann beispielsweise bedeuten, anreisende Teilnehmer frühzeitig abzufangen und wegzuweisen.

«Ist es sinnvoll, solche Demonstrationen zu bewilligen?»

Die Polizeisprecherin betont aber, auch während der Coronapandemie seien politische Veranstaltungen, an denen die Teilnehmer ihre Grundrechte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit ausüben könnten, mit einer entsprechenden Bewilligung grundsätzlich erlaubt. Falls die notwendigen Voraussetzungen erfüllt seien, hätten die Veranstalter einen Anspruch auf die Bewilligung.

Beim bewilligten Protestmarsch am 20. Februar in Wohlen hielt sich die Polizei zurück und büsste auch keine Maskenverweigerer. Bild: Andre Albrecht

Bei der Kundgebung in Wohlen handelte es sich laut Winkler um eine durch diese Grundrechte geschützte Veranstaltung, die von der Gemeinde bewilligt wurde. Inzwischen wissen die Polizei aber, dass es bei den bisherigen Corona-Kundgebungen zu Verstössen gekommen sei. «Dies stellt die Gemeindebehörden künftiger Austragungsorte vor die Frage, ob es sinnvoll sei, solche Anlässe weiterhin zu bewilligen», sagt Winkler.

Für den 10. April war in Altdorf die nächste Coronademo geplant – die Organisatoren rechneten mit bis zu 10'000 Teilnehmern. Doch am Donnerstag verbot der Urner Regierungsrat die Kundgebung. Zuvor hatte schon der Regierungsrat von Baselland entschieden, dass die Organisatoren der umstrittenen Demo von Liestal künftig im Kanton keine Bewilligung mehr erhalten.

Aargauer Regierungsrat: Bewilligung ist Sache der Gemeinden

Regierungssprecher Peter Buri sagt, im Aargau seien die Gemeinden für die Bewilligung von Demos und Kundgebungen zuständig. Bild: Fabio Baranzini

Anders sieht dies im Aargau aus, wie Regierungssprecher Peter Buri auf Anfrage mitteilt. Weder vor noch nach der Demonstration in Wohlen sei die Kundgebung ein Thema im Regierungsrat gewesen, hält er fest. Auch ein Verbot künftiger Coronademos im Aargau, wie im benachbarten Baselland, zieht die Regierung laut Buri derzeit nicht in Betracht.

Von Gesetzes wegen seien die Gemeinden, bei Bedarf in Absprache mit der Polizei, für die Behandlung von Gesuchen zur Durchführung von Kundgebungen und Demonstrationen zuständig, hält Buri fest. Zurzeit sei aufgrund der aktuellen Lage keine Änderung dieser Praxis geplant. «Falls sich die Situation markant verändern sollte, zum Beispiel aufgrund übergeordneter Sicherheitsaspekte, würde die Frage der Zuständigkeiten fallweise überprüft», sagt der Regierungssprecher weiter.

Polizei und Urs Hofmann verboten 2017 eine Türken-Versammlung

Einen solchen Fall gab es im Aargau vor rund vier Jahren: Im März 2017 verboten die Kantonspolizei und der damalige Regierungsrat Urs Hofmann eine geplante Versammlung der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) in Spreitenbach. Dort sollte ein Vertrauter des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan auftreten und unter den Türken in der Schweiz für ein Ja zur Verfassungsreform werben.

Als die Kantonspolizei vom geplanten Auftritt erfuhr, führte sie eine Lagebeurteilung durch und kam zum Schluss, dass gewisse Sicherheitsrisiken bestanden. Es war demnach nicht klar, wie viele Leute kommen und nicht auszuschliessen, dass auch politische Gegner des türkischen Politikers nach Spreitenbach reisen würden. «So könnten sich Auseinandersetzungen ergeben, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen», begründete ein Polizeisprecher damals das Verbot.

Umgemünzt auf die Diskussion um Coronademos würde das bedeuten: Wenn die Polizei und der heutige Innendirektor Dieter Egli zum Schluss kämen, dass eine massive Konfrontation mit Gegendemonstranten droht, könnte eine Kundgebung verboten werden. Ob allein die Weigerung von Teilnehmern, eine Maske zu tragen, als Gefährdung der öffentlichen Sicherheit gilt, scheint im Aargau hingegen eher fraglich.

#NoLiestal: Protest gegen Coronademos auch aus dem Aargau

In den sozialen Medien ist in den letzten Tagen eine Gegenbewegung zu den protestierenden Coronaskeptikern entstanden. Unter dem Hashtag #NoLiestal geben Tausende ein Statement ab gegen die Maskenverweigerer und Co. und für ein Durchhalten in der Pandemie. Unter ihnen ist der Badener Lehrer Marc Halter, der letztes Jahr schwer an Covid-19 erkrankte und um sein Leben kämpfte.

Und auch Mitte-Grossrätin Maya Bally macht auf Twitter unter dem Hashtag #NoLiestal ihre Position klar. «Gegen die Ignoranz: Diskussion Ja, Demos ohne Schutzmasken Nein», schreibt sie.

SP-Grossrat Thomas Leitch hält fest, Corona bedeute für ihn, eine gewisse Zeit auf Individualismus zu verzichten. «Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Andern beginnt. Solidarisch verhält sich, wer alles tut, was dem Nächsten nicht schadet».

Mia Jenni, SP-Einwohnerrätin in Obersiggenthal und ehemalige Präsidentin der Juso Aargau, kritisiert auf Twitter, dass auch Nazis und Antisemiten bei den Demos dabei gewesen seien. Auch ihr Parteikollege, der Wohler Gemeindeammann und SP-Grossrat Arsène Perroud, störte sich an Plakaten mit rechtsextremen Slogans.

Unter anderem war zu lesen: «Impfen macht frei». Dies in Anlehnung an den Schriftzug «Arbeit macht frei», der während des Zweiten Weltkriegs über den Konzentrationslagern der Nazis hing. Perroud bezeichnete dies gegenüber der AZ als «problematische Aussagen». Konsequenzen für die Teilnehmer haben aber auch diese Plakate nicht – laut Fiona Strebel, Sprecherin der Aargauer Staatsanwaltschaft, sind nach der Demonstration in Wohlen keine Anzeigen eingegangen.

Maskengegner aus Würenlos verteidigt Demos mit Hashtag #YesLiestal

Eine andere Position vertritt Steven Schraner aus Würenlos, der beim Regierungsrat eine Petition gegen die Maskenpflicht für 5.- und 6.-Klässler im Aargau einreichte. Er kritisiert die Aktion gegen die Coronademos in den sozialen Medien unter dem Hashtag #YesLiestal.