In New York wurden kürzlich rund hundert nicht zugelassene Motorräder von einem Bulldozer zerstört. Die Stadt will mit der Aktion ein Zeichen für die Verkehrssicherheit setzen. Gemäss dem Bürgermeister Eric Adams würden die Zweiräder das Leben der New Yorker gefährden.

27.06.2022, 07.53 Uhr