Aargau: bald keine Baumpieper und Gartenrotschwänz mehr

Neueste Zahlen Warum es im Aargau wohl bald keine Baumpieper und Gartenrotschwänze mehr gibt Neue Zahlen der letzten Jahre zu den Brutbeständen verschiedener Kulturlandvögel im Kanton Aargau zeigen: Einige sind in den letzten Jahrzehnten sehr stark zurückgegangen, andere haben sich gut gehalten, eine Art hat sogar zugenommen. Mathias Küng Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aus zahlreichen Beobachtungen und Erhebungen wie den Daten des Schweizer Brutvogelatlas 2013 bis 2016 zeichnet sich ab, «dass die Populationen mehrerer Brutvogelarten im Kulturland in den letzten Jahrzehnten deutlich geschrumpft sind». Das schreiben Manfred Lüthy von Agrofutura und Françoise Schmit von der Abteilung Landschaft und Gewässer des Kantons in einer Auswertung für «Umwelt Aargau».

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der Kanton benötigte ein konkretes Bild zum Zustand dieser Bestände. Das Ornithologische Inventar des Kantons Aargau 1985 bis 1987 und eine neue Untersuchungsphase von 2018 bis 2021 ergeben jetzt einen hoch spannenden Vergleich. Für die Brutvogelzählungen kamen freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Einsatz. Sie wurden nach Möglichkeit in vorgegebene, potenziell interessante Gebiete losgeschickt. Das sind Gebiete, in denen eine Art vorkommt oder zumindest vermutet wird. Die gute Nachricht vorweg: Beim Neuntöter und bei der Zaunammer scheinen die Bestände recht stabil. Gut gehalten hat sich auf tiefem Niveau auch die Wachtel. Das seltene Schwarzkehlchen wurde im jüngsten Monitoring sogar mehr beobachtet.

Françoise Schmit, Abteilung Landschaft und Gewässer des Kantons Aargau. zvg

Einen deutlichen Rückgang sehen die Forscher jedoch bei Dorngrasmücke und Feldlerche. Da ist der Brutbestand gegenüber vor 35 Jahren auf weniger als einen Drittel gesunken. Manfred Lüthy und Françoise Schmit vermuten, dass wahrscheinlich analog zum Kanton Zürich Gebiete mit kleinen Vorkommen (nur wenige Brutpaare) zuerst verlassen werden. Die Gebietsverluste sind deshalb vermutlich entsprechend grösser als die Verluste an Brutpaaren.

Da in vielen Gebieten nur noch einzelne oder sehr wenige Paare brüten, müsse man damit rechnen, «dass die Feldlerche diese in den nächsten Jahren ganz verlassen wird», schreiben Lüthy und Schmit. Einzelpaare werden in Gebiete wechseln, wo noch andere Feldlerchen vorhanden sind. In etwa zehn Jahren werde es im Aargau vielleicht nur noch zehn Gebiete geben, wo die Feldlerche überhaupt noch zu hören ist.

Hier ist die Feldlerche noch zu Hause

Die zehn Gebiete mit den grössten Feldlerchen-Populationen im Aargau sind aktuell: Ruckfeld, Birrfeld, Wabrig, Oberes Suhrental, Schafisheim, Möhliner Feld, Rifeld (Rietheim/Zurzach), Chornberg, Ebnet (Mettauertal) und Bözberg.

Von der Dorngrasmücke wurden 2018 bis 2021 nur gerade noch maximal 20 Brutpaare gezählt. Verbreitungsschwerpunkte sind grössere, offene Gebiete in den Flusstälern wie Möhliner Feld, Sisslerfeld, Chli Rhy Rietheim, Klingnauer Stausee und Umgebung, Ruckfeld, Reussebene, Bünztal, Suhrental, Rothrist. Daneben gibt es einzelne Beobachtungen aus den Jurahügeln, wobei ein Schwerpunkt im Raum Herznach-Zeihen liegt.

Baumpieper verzieht sich in höhere Lagen

Die weiteren Ergebnisse lassen aufhorchen. So ist nämlich der Bestand des Baumpiepers seit den 1990er-Jahren von über 500 bis auf wenige Brutpaare zusammengebrochen. Eine Erklärung dafür könnte eine Untersuchung aus dem Kanton Glarus liefern, so Schmit und Lüthy. Dort verschob sich die untere Verbreitungsgrenze der Baumpieperreviere von zirka 500 Metern über Meer auf 1000 bis 1200 Meter über Meer. Im Aargau fehlen diese Höhenlagen. Erfolgversprechende Massnahmen zur Rettung des Baumpiepers im Aargau seien deshalb kaum möglich, sagen die Fachleute.

Aber warum verzieht er sich in höhere Lagen? Weil es immer wärmer wird? Françoise Schmit sagt, grundsätzlich sei dies eine Folge der Industrialisierung der Landwirtschaft, von Insektizideinsatz und Düngung. Dazu kommt ein enormer Stickstoffeintrag, also zusätzlicher Dünger aus der Luft. In der Folge werden die Wiesen zwar ertragreicher, aber immer artenärmer und dichter. «Auf diesen sogenannten Fettwiesen fehlen Brutplätze und Nahrungsinsekten.»

Der Baumpieper baut sein Nest am Boden, unter Grasbüscheln oder in Böschungen. Da lebt er gefährlich. Freilaufende Hunde setzen ihm zu. Gefährlich sind für ihn auch Fettwiesen, die mehrmals im Jahr geschnitten werden. Auch die übrig gebliebenen Trockenwiesen und -weiden in den Niederungen konnten seinen Rückzug in höhere Lagen nicht aufhalten.

Weniger Insekten – weniger Vögel

Dramatische Rückgänge betreffen auch den Gartenrotschwanz und den Wendehals. Für den Gartenrotschwanz ergibt sich ein aktueller Bestand im Aargau von etwa zehn Brutpaaren, verglichen mit gut 700 Brutpaaren vor rund 35 Jahren. Schwerpunktmässig leben sie im Fricktal um Magden, Möhlin und Gipf-Oberfrick sowie im Raum Zofingen.

«Der Gartenrotschwanz sucht die Nahrung am Boden, am liebsten in lückigen, artenreichen Wiesen», sagt Françoise Schmit. Diesen Vögeln könnte es helfen, wenn solche Wiesen zeitlich gestaffelt geschnitten würden. Im gemähten Teil können sie die Insekten gut erreichen, die selber in dem Teil mit höherem Gras leben. Sie spüren natürlich wie andere Vögel den deutlichen Rückgang an Insekten, entsprechend ist für sie weniger Futter verfügbar.

Auch durch Überbauungen geht Lebensraum verloren

Der Wendehals brütete in den letzten Jahren zumindest gelegentlich im Kantonsgebiet und tauchte einmal da, einmal dort auf. Dauerhaft besetzte Brutplätze gibt es laut Lüthy und Schmit nicht. Der Brutbestand betrage entsprechend null bis fünf Paare. Der Wendehals verköstigt sich an Ameisenlarven, die je nach Untergrund unterschiedlich verfügbar sind. «Ihm und anderen Vogelarten fehlen offene Bodenstellen für den Nahrungserwerb», sagt Françoise Schmit.

Lebensraum geht ebenfalls durch neue Überbauungen verloren. Selbst Menschen, die durch schöne Naturlandschaften spazieren, können ein Stressfaktor sein. Warum? «So verständlich unser Wunsch ist, in solch schöner Landschaft unterwegs zu sein», sagt Schmit, «kann das stören, weil diese Vögel eine Fluchtdistanz von bis zu 100 Metern haben.»

Der Gartenrotschwanz liebt Hochstammobstbäume

Auch für den massiven Rückgang des Gartenrotschwanzes gibt es eine Erklärung. Er ist vorab in Hochstammobstgärten daheim. Gesamtschweizerisch hat die Zahl dieser Bäume von 15 auf zwei Millionen abgenommen. Viel Lebensraum ging also verloren. Ersatzweise gepflanzte Niederstammobstbäume sind für die Vögel kein Ersatz. «Einst gab es um viele Dörfer einen Ring von Hochstammobstbäumen», erklärt Françoise Schmit. Danach kamen die Felder, schliesslich der Wald. Wenn Dörfer bevölkerungsmässig wachsen, müssen oft als Erstes diese Bäume weichen.

Schmit lobt die Anstrengungen von Birdlife Schweiz im Fricktal für Hochstammobstbäume, aber: «Vögel haben einen grossen Lebensraum. Folglich müsste man für einen sichtbaren Erfolg ganze Landschaftskammern aufwerten. Der Aufwand wäre enorm.»

Was könnte man tun, um die Lebensräume für Vögel zu verbessern? 95 Prozent der Feucht- und Trockengebiete in der Schweiz sind verschwunden, stellt Schmit fest: «In diesem Ausmass ist das nicht mehr wiederherzustellen.» Bei den Schutzgebieten sei die Schweiz im europäischen Vergleich heute am Schluss. «Nötig wäre eine Verdoppelung unserer Schutzgebiete», sagt Schmit. «Das wäre eine echte Hilfe für Vögel und natürlich für viele weitere Tiere.»

«Kaum noch Hoffnung für den Baumpieper»

Schmit und Lüthys Fazit: «Während beim Baumpieper kaum mehr Hoffnung besteht, die Art im Aargau halten zu können, gibt es bei Wendehals und Gartenrotschwanz noch letzte Hoffnung, ihre Restpopulationen mit zielgerichteten, aber aufwendigen Artenförderungsprojekten zu stabilisieren und ihren Bestand zu sichern.» Kritisch sei die Lage bei der Feldlerche. Gute Chancen sehen sie für Neuntöter und Zaunammer. Für Dorngrasmücke und Schwarzkehlchen seien erfolgversprechende Fördermassnahmen bekannt.

Es gibt auch einige positive Nachrichten

Das langsame Verschwinden gewisser Kulturlandvögel ist deprimierend. Immerhin gibt es vereinzelt auch Neuzuzüger. So breitet sich bei uns der Südliche Kurzschwänzige Bläuling (ein hübscher Tagfalter) rasant aus. 2019 erstmals festgestellt, wird er inzwischen bereits vielerorts im Aargau gesichtet.

Die Grüne Strandschrecke (eine Heuschrecke) beschränkt sich in der Schweiz aktuell auf das Südtessin, die Region Genf und seit 2014 auch auf die Umgebung von Basel. Im Aargau gibt es inzwischen einen sicheren Nachweis von 2021. «Wahrscheinlich», vermutet Françoise Schmit, «findet eine noch zögerliche Ausbreitung statt.»

Die Helm-Azurjungfer (eine Libellenart) wurde 1893 am Binnenkanal auf der Aargauer Seite der Reussbrücke zwischen Ottenbach und Merenschwand beobachtet. Dann fehlten jahrzehntelang jegliche Beobachtungen. 2015 gab es wieder einen Nachweis in Dietwil. «Die Art ist wärmebedürftig und könnte vom Klimawandel profitieren», sagt Schmit. Auch diese Libellenart ist sehr selten und steht auf der Roten Liste. Bislang ist im Aargau eine Ausbreitung ausgeblieben.

Birdlife Aargau: Stimmt leider völlig mit unseren Daten überein

Die Ergebnisse der Untersuchung sind für Gertrud Hartmeier, Präsidentin von Birdlife Aargau, «absolut nicht überraschend». Viele Birdlife-Mitglieder arbeiteten am Brutvogelatlas der Vogelwarte Sempach. Der Verband führt selbst Kurse zur Artenerkennung zum Feldornithologen durch. Hartmeier: «Deshalb hatten wir selbst schon viele Daten. Diese stimmen leider völlig mit der Untersuchung überein.»

Gertrud Hartmeier, Präsidentin Birdlife Aargau. Alex Spichale

Bezüglich der Zukunft von Gartenrotschwanz, Wendehals und Feldlerche ist Hartmeier gleichwohl «vorsichtig positiv gestimmt». Denn Projekte von Birdlife Schweiz im Jura, an denen sich die Aargauer Sektion beteiligt, zeitigten durchaus Erfolge. Chancen habe man aber nur, «wenn es gelingt, Lebensräume aufzuwerten und zu vernetzen». Wenn man die Kräfte bündele, sieht Hartmeier im Aargau auch für die Feldlerche eine Zukunft.

Kantonale Gewässer-Initiative: Unterschriften praktisch beisammen

Wo würde sie denn als Erstes ansetzen, bei der kantonalen Gewässer-Initiative für mehr lebendige Feuchtgebiete, für die die Unterschriften praktisch zusammen sind? «Ja klar», sagt Hartmeier: «Die Gewässer-Initiative allein reicht nicht. Sie ist aber ein wichtiger Stein in einem ganzen Puzzle von Massnahmen, die es braucht, um Lebensräume zu schützen oder wiederherzustellen.»

Die angesprochenen Vögel leben in unserem Kulturraum, vorab im landwirtschaftlich genutzten Raum: «Da kann man vieles tun, zum Beispiel Hecken und Heckensäume erhalten oder wiederherstellen, gewisse Bodenstellen offen lassen, weniger Pestizid einsetzen.»

Birdlife Schweiz betreut ein gutes Beispiel im Obstgarten Farnsberg. Er liegt im nördlichen Teil des Baselbieter Tafeljuras. Hier fördern Birdlife Schweiz, gut 25 Landwirte (die für den Verlust von Produktionsgebiet eine Entschädigung bekommen) und lokale Natur- und Vogelschutzvereine Hochstamm-Obstgärten mit möglichst vielfältigem Unternutzen, Blumenwiesen, Weiden und anderen naturnahen Elementen. Dieses Projekt laufe sehr positiv, so Hartmeier, es bringe «für beide Seiten eine Win-win-Situation».

«Noch bestehende wertvolle naturnahe Gebiete erhalten»

Die Birdlife-Aargau-Präsidentin plädiert dafür, «die noch bestehenden wertvollen naturnahen Gebiete, die leider immer kleiner werden, zu erhalten». Sie wohnt in Brugg und ist viel im Birrfeld unterwegs. Hier befindet sich ein grösseres Brutgebiet der Feldlerche. Hartmeier wünscht sich mehr Rücksicht auf die noch vorhandenen Bestände und eine Anpassung der Nutzung. Wie? «Es würde helfen, wenn das Argovia-Fäscht, das ein tolles Fest ist und das ich nicht missen will, nicht schon in der Bruthochsaison der Feldlerche im Juni, sondern erst im August oder Anfang September stattfinden könnte.»

«Wir sind die Stimme der Natur, besonders der Vögel», sagt Hartmeier. Beim Kanton höre man sie gut, sie schätzt die Zusammenarbeit sehr. Doch der Erhalt der Biodiversität müsse allen ein Anliegen sein: «Ich weiss, das ist ein technischer Begriff. Es geht darum, dass wir gemeinsam die Artenvielfalt schützen. Ein vielfältiges Vogelkonzert und das Zirpen und Summen einer Blumenwiese tragen viel zu unserer Lebensqualität bei.»

Zum Anliegen zum Argovia-Fäscht antwortet Robin Brühlmann, Leiter Event CH Media Entertainment: «Generell freuen wir uns über jegliche Rückmeldungen rund um das Argovia-Fäscht. Wir sind aktuell noch in der Debriefing-Phase, in welcher wir, genauso wie in den vergangenen Jahren, unter anderem abwägen, ob und wo Anpassungen und Justierungen für eine nächste Ausgabe des Argovia-Fäscht vorgenommen werden müssen.»

Das Programm Labiola des Kantons Mit dem Programm Labiola fördert der Kanton Aargau die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft im Kulturland. Verschiedene Massnahmen und Projekte im Bereich der Biodiversität und der Landschaftsqualität tragen zu einer attraktiven Landschaft und damit zu wertvollen Naherholungsräumen im Kanton Aargau bei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen