Dieter Wicki: Ex-Chef des Aargauer Führungstabs wird Diplomat

Neuorientierung Dieter Wicki wird Diplomat: Der ehemalige Chef des Aargauer Führungsstabs soll Verteidigungsattaché in der Türkei werden Im ersten Jahr der Pandemie war Dieter Wicki als Leiter der Taskforce Coronavirus eine wichtige Figur im kantonalen Krisenmanagement. Später überwarf er sich mit Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati und verliess die Verwaltung. Nun hat er einen neuen Job: Wicki wird Diplomat, nach Informationen der AZ in der Türkei.

Dieter Wicki – hier als Chef der kantonalen Taskforce Coronavirus bei einer Medienkonferenz im April 2020 – vertritt künftig die Schweiz als Verteidigungsattaché – wohl in Ankara. Alex Spichale / AGR

«Herr Dieter Wicki übernimmt die Funktion als Verteidigungsattaché in Ausbildung innerhalb des Bereiches Internationale Beziehungen V.» Das steht in einem internen Informationspapier des Armeestabs, welches der AZ vorliegt. Wicki war im ersten Jahr der Pandemie als Leiter der Taskforce Coronavirus eine wichtige Figur im kantonalen Krisenmanagement. Im Frühling 2021 überwarf er sich mit Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati und verliess die Verwaltung.

Nun hat er also einen neuen Job: Dieter Wicki wird Diplomat. Momentan ist die Schweiz in 20 Ländern mit Verteidigungsattachés vertreten. Sie sind Teil des Botschaftsteams und sollen ein «krisenresistentes, bündnisunabhängiges Netzwerk» aufbauen, sowie Informationen beschaffen und auswerten, wie es auf der Website des Verteidigungsdepartements heisst. Weiter ist dort nachzulesen: «Zur Wahrnehmung militärischer und sicherheitspolitischer Interessen sind direkte Kontakte und Erfahrungsaustausch zwischen politisch und militärisch verantwortlichen Chefs von zentraler Bedeutung.»

Einsatzort noch geheim, aber wohl in der Türkei

Doch in welchem Land wird Dieter Wicki als Verteidigungsattaché künftig stationiert? Der AZ liegen Hinweise vor, dass der Aarauer in der Schweizer Botschaft in der türkischen Hauptstadt Ankara zum Einsatz kommen soll. «Der Einsatzort kann gemäss diplomatischen Gepflogenheiten erst publiziert werden, wenn die Zustimmung des Empfangsstaates vorliegt», sagt Armeesprecher Daniel Reist auf Anfrage.

Vorbehältlich dieser Zustimmung werde Wicki im Verlauf der zweiten Jahreshälfte 2022 seine neue Stelle antreten, teilt Reist weiter mit. Als Verteidigungsattaché in Ankara wäre der frühere Chef des kantonalen Führungsstabs, der in Aarau für die Mitte im Einwohnerrat politisiert, auch für Aserbaidschan und Georgien zuständig.

«Wer Verteidigungsattaché werden will, muss sich bewerben und dann ein mehrstufiges Selektionsverfahren bestehen», sagt Armeesprecher Reist. Dieses steht Offizieren der Schweizer Armee ab Grad Major offen und findet alle zwei Jahre statt. Das Selektionsverfahren ist laut Reist angelehnt an den sogenannten «concours diplomatique» des Aussendepartements für die Rekrutierung von diplomatischem Karrierepersonal.

Wicki war einst Berater von Bundesrat Guy Parmelin

Reist sagt: «Dabei werden nebst der grundsätzlichen Eignungsabklärung insbesondere auch sprachliche und analytische Fähigkeiten sowie sicherheitspolitische und militärische Kenntnisse geprüft.» Diese sind bei Wicki mit Sicherheit vorhanden: Bevor er im Aargau im Jahr 2017 die Leitung der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz übernahm, war er unter anderem Militärbeobachter im Nahen Osten und sicherheitspolitischer Berater von Bundesrat Guy Parmelin.

Wicki ist Oberst im Generalstab und hat das Selektionsverfahren als Verteidigungsattaché im Jahr 2020 bestanden, wie Reist sagt. Danach wurde er in den Personalpool für diese Funktion aufgenommen. Doch was bedeutet der Zusatz «in Ausbildung» in seinem Fall? «Die Einsatzvorbereitung und Ausbildung dauert ungefähr sechs Monate», erläutert der Armeesprecher. Sie umfasst insbesondere aufgabenspezifische Vertiefungen in der internationalen Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie regionen- und länderspezifische Themen.

Dazu kommt laut Sprecher Reist das diplomatische Handwerk, also der Aufbau und die Pflege eines persönlichen Netzwerks. Ein weiteres Augenmerk wird laut Reist auf Sicherheitsaspekte gelegt: Dabei geht es um persönliche Sicherheit, Informationssicherheit und Sensibilisierungen. So weit wie möglich würden auch Sprachkurse in der Landesprache des Gastlandes belegt, wie der Armeesprecher ausführt. Wegen der Verschiebung des Lebensmittelpunktes ins Ausland seien auch organisatorische und administrative Tätigkeiten ein Teil dieser Ausbildung.

