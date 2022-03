So trifft die Steuersenkung die Aargauer Gemeinden

Neueste Berechnungen Ausfälle zwischen 12'500 Franken und 3,5 Millionen im Jahr 2025: So trifft die Steuervorlage Ihre Gemeinde Am 15. Mai wird im Aargau über eine Steuersenkungsvorlage abgestimmt. Diese führt auch bei den Gemeinden zu Ausfällen, die je nach Ort sehr unterschiedlich sind. Die AZ zeigt nach den neuesten Berechnungen des Kantons, welche Gemeinde wie stark betroffen ist. Mathias Küng Jetzt kommentieren 16.03.2022, 21.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Finanzdirektor Markus Dieth (links) und Gemeindeammänner-Präsident Patrick Gosteli: Wie stark die Steuerreform die Gemeinden trifft, kann entscheidend sein für die Abstimmung. Kanton Aargau / Zvg

Die vom Grossen Rat beschlossene Erhöhung des Versicherungsabzugs und eine gestaffelte Senkung der Firmensteuern führen bei Kanton und Gemeinden zu Mindereinnahmen – wenn die Vorlage am 15. Mai an der Urne angenommen wird. Insgesamt erhöhen sich die Steuereinnahmen in den Jahren 2023, 2024 und 2025 laut Berechnungen des Steueramts im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr aber in allen Gemeinden. Ein bürgerliches Komitee setzt sich dafür ein, die Gegnerschaft präsentiert am Donnerstag ihre Argumente für ein Nein. Doch was bedeutet die Vorlage für jede einzelne Gemeinde? Uns liegen die neuesten Berechnungen des Kantons vor.

Einige Beispiele: In absoluten Zahlen wäre die Stadt Baden im Jahr 2025 mit einem Minus von 3,5 Millionen Franken beim Steuerertrag am stärksten betroffen, wobei die Gesamteinnahmen auch hier höher wären als 2021. Am tiefsten wäre der Steuerausfall mit 12'500 Franken in Geltwil im Freiamt. Geltwil wäre mit einem Steuerausfall von 0,8 Prozent auch relativ gesehen am wenigsten betroffen – am stärksten würde es Spreitenbach mit Mindereinnahmen von 5,7 Prozent treffen. Gegenüber den Steuereinnahmen von 2021 würde 2025 aber doch ein Plus von 4,9 Prozent resultieren.

In der Karte unten sehen Sie die prognostizierten Steuerausfälle für das Jahr 2025 für jede Gemeinde in absoluten Zahlen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Steuereinnahmen steigen wegen Steuervorlage langsamer

Der Chef des Kantonalen Steueramts, Daniel Schudel, geht aufgrund der Berechnungen davon aus, dass sich die Steuereinnahmen trotz Corona über den Zeitraum bis 2025 positiv entwickeln dürften. Dies gelte «auch vor dem Hintergrund der Steuergesetzrevision 2022». Er verweist zusätzlich auf die Erholung der Wirtschaft nach dem Corona-Schock.

Laut den Berechnungen des Kantons würden die Steuereinnahmen der Gemeinden ohne Steuerreform (also wenn diese vom Volk am 15. Mai abgelehnt werden sollte) von 2021 bis 2025 von 1,972 auf 2,143 Milliarden Franken ansteigen. Mit Reform und inklusive Kompensationszahlungen des Kantons würden sie um rund 67 Millionen Franken weniger, aber immer noch auf 2,075 Milliarden Franken ansteigen.

Daniel Schudel ist Steueramtsvorsteher des Kantons Aargau. Alex Spichale / AGR

Bei der Berechnung stützt sich das Steueramt auf die Prognosen zum Wachstum von Bevölkerung und Bruttoinlandprodukt ab. Gemeinden, die mit wesentlich tieferem oder höherem Bevölkerungswachstum rechnen, sollten dies laut Steueramt bei der Interpretation der Zahlen beachten. Es vergleicht die voraussichtliche Entwicklung der Steuereinnahmen über alle Gemeinden ab 2022 bis 2025 im Vergleich mit den Ergebnissen von 2021.

Der Kanton hat diese Daten schon im vergangenen August ein erstes Mal berechnet. Jetzt wurden sie, ausgehend von den Beschlüssen des Grossen Rates und von den Gemeindeabschlüssen 2021, neu gerechnet.

Firmensteuern stiegen letztes Jahr um 15 Prozent

Ein Überblick über die Gemeindefinanzen per Ende 2021 liegt noch nicht vor. Vergleichen kann man aber bereits ihre letztjährigen Einnahmen aus Steuern von natürlichen und juristischen Personen. Darauf hatte die Steuervorlage, über die im Mai abgestimmt wird, natürlich noch keinerlei Einfluss. Im Vergleich zu 2020 stiegen die Steuererträge der juristischen Personen für die Gemeinden laut Schudel letztes Jahr deutlich um rund 15 Prozent. Als mögliche Erklärungen sieht er etwa einen starken Aufholeffekt aufgrund der Covid-19-Pandemie oder dass Firmen im Voraus Steuerzahlungen geleistet haben.

Sagen lässt sich zusätzlich, dass die Steuereinnahmen der Gemeinden von natürlichen und juristischen Personen 2021 gegenüber dem Vorjahr trotz Corona um 48 Millionen auf 1,972 Milliarden Franken gestiegen sind. Die bisherigen Befürchtungen wegen Corona trafen damit steuerlich nicht ein.

Pauschalabzug trifft die Gemeinden unterschiedlich

Die Gemeinden sind von der Erhöhung des Pauschalabzugs für Versicherungsprämien je nach Einkommens- und Vermögensstruktur steuerlich unterschiedlich betroffen. Für die Mehrheit ergeben sich laut Kantonalem Steueramt Mindereinnahmen von zwei bis drei Prozent, was angesichts der guten Abschlüsse im 2021 verkraftbar sei.

Die Mindereinnahmen aus der Tarifsenkung bei den Gewinnsteuern für Firmen werden für alle Gemeinden einheitlich berechnet. Die Reduktion betrage rein rechnerisch rund acht Prozent der Steuern der juristischen Personen im ersten Jahr 2022, hält das Steueramt dazu fest. Dank Kompensationszahlungen des Kantons an die Gemeinden betrage die resultierende Steuerreduktion bei den Firmensteuern effektiv aber weniger als drei Prozent im Jahr 2022, präzisiert Schudel: «Zudem machen diese Steuern in den meisten Aargauer Gemeinden einen untergeordneten Anteil an den Gesamtsteuereinnahmen aus und fallen deshalb nicht so stark ins Gewicht.»

Im Jahr 2022 noch keine dynamischen Effekte kalkuliert

Die vom Kanton erwarteten Mehreinnahmen aus dynamischen Effekten wie die Verlagerungen von wertschöpfenden Tätigkeiten in den Aargau, Zuzügen, Investitionen und der Schaffung von attraktiven Arbeitsplätzen (an die die Gegner der Vorlage nicht glauben) seien im 2022 nicht berücksichtigt, da diese erst in den Folgejahren wirksam werden.

Darum geht es in der Steuervorlage Die Vorlage vom 15. Mai enthält zwei Bereiche. Erstens bringt sie für Steuerzahlende rückwirkend per Anfang 2022 einen 50 Prozent höheren Versicherungsabzug. Ein verheiratetes Paar kann neu pauschal 6000 Franken abziehen, bisher 4000. Das kostet die Gemeinden 42, den Kanton 46 Millionen Franken. Dieser Abzug wurde seit dem Jahr 2001 nicht mehr angepasst. Zweitens soll der Steuersatz für Firmengewinne ab 250000 Franken gestaffelt bis 2024 von 18,6 auf 15,1 Prozent sinken. Dies, weil der Aargau heute für solche Firmen inzwischen den dritthöchsten Tarif aller Kantone kennt. Viele Kantone haben ihre Tarife gesenkt. Basel-Stadt etwa von 22,2 auf 13 Prozent. Im Jahr 2024 kostet dieser Teil der Vorlage den Kanton 84 Millionen Franken (vorbehältlich, dass der Souverän der Vorlage am 15. Mai an der Urne zustimmt). Dazu kommen dynamische Effekte und Zahlungen an die Gemeinden. Der Kanton gleicht den Gemeinden die Mindereinnahmen bei den Firmensteuern drei Jahre lang mittels Steuerfussabtausch zu zwei Dritteln und im vierten Jahr noch zu einem Drittel aus. Zusätzlich gibt er 2022 den Gemeinden 10 Millionen Franken als Ausgleich. Dazu kommen je nach Verlauf weitere Ausgleichszahlungen des Kantons. Deshalb treffen die Ausfälle die Gemeinden im Jahr 2024 laut den Prognosen des Kantons deutlich weniger.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen