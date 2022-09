Der Aargauische Katholische Frauenbund hat ein neues Logo

Neues Logo Der Aargauische Katholische Frauenbund stellt sich neu auf Drei neue Mitglieder und ein neues Logo: Der Aargauische katholische Frauenbund richtet sich neu aus – und setzt künftig auf drei Säulen: Spiritualität, soziales Engagement und Politik. 15.09.2022, 11.30 Uhr

Als grösster kantonaler Frauenverband ist der Aargauische Katholische Frauenbund (AKF) bereits seit 110 Jahren im Aargau unterwegs. Und, so schreibt der Frauenbund in einer Mitteilung, wohl auch etwas in die Jahre gekommen. Dank neuen Vorstandsmitgliedern und zwei eingehenden Klausuren starte der AKF nun «erfrischt und aufgehübscht» neu durch. Insgesamt drei neue Frauen sollen frischen Wind bringen: Fabiola Bachmann, Sandra Blasucci und Karin Müller ergänzen den Vorstand.

Der neue Vorstand des Aargauischen Katholischen Frauenbunds (v.l.n.r.): Stefania Sola, Gisela Zinn, Karin Müller (neu), Pia Viel, Sandra Blasucci (neu), Caroline Küng, Fabiola Bachmann (neu). zvg/Aargauer Katholischer Frauenbund

Es sei das Ziel, vermehrt Frauen anzusprechen, denen in anderen Frauennetzwerken der spirituelle Aspekt fehlt, schreibt der AKF weiter. Spiritualität bedeute einerseits, Anlässe zu ermöglichen, an denen die Verbundenheit im Glauben und die Stärkung des Vertrauens in das göttliche Geheimnis spürbar sein können. Es bedeute aber auch auch, achtsamer durch das Leben zu gehen, sowohl in der sozialen als auch in der politischen Umwelt.

Das neue AKF-Logo zvg

Dazu wurde auch ein neues Logo entworfen. Dieses beinhaltet neben der Spiritualität auch soziales Engagement und Politik, drei Säulen auf die künftig gesetzt werden soll.

Der AKF übernehme bereits seit Jahren eine relevante soziale Verantwortung und unterstützt regionale Frauen- und Familienprojekte. Daher stehe neben dem Netzwerk-Fokus auch die aktive Meinungsbildung im Mittelpunkt. Der Einsatz im Sozialbereich müsse ebenfalls künftig stärker nach aussen getragen werden. Pia Viel, Präsidentin des AKF, sagt dazu: «Mein Wunsch ist es, mit dem neuen Logo und vermehrter Kommunikation, Frauen in allen Lebenslagen anzusprechen und das Frauennetzwerk im Aargau zu stärken.»