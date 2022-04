Neuer CEO Gäumann-Nachfolger Reto Sopranetti will die Kultur bei der Migros Aare verändern: weniger Hierarchie, mehr Silicon Valley Fast um 2 Prozent hat die Migros Aare die Preise im vergangenen Jahr gesenkt. Aber die Preissenkungen dürften 2022 ein Ende haben. Das sagt Reto Sopranetti so zwar nicht, aber er tönt es an. Derweil er den Koloss auf modern trimmen will. Sébastian Lavoyer 01.04.2022, 17.46 Uhr

Reto Sopranetti, der neue CEO der Migros Aare, im Gespräch mit Telebärn. zvg

Um 1,9 Prozent hat die Migros Aare im Verlauf des vergangenen Jahres die Preise gesenkt – und trotzdem hat die grösste der schweizweit zehn regionalen Migros-Genossenschaften 2021 im Gegensatz zum Vorjahr einen operativen Gewinn schreiben können. Die Preissenkungen erklärten denn auch zu einem grossen Teil den minimen Umsatzrückgang von 3,39 auf 3,34 Milliarden Franken. Mengenmässig sei man gar gewachsen.

Finanzchef Roger Reinhard erklärt, was die Preissenkungen für die Migros Aare bedeuten: Die Minus-2-Prozent seien vergleichbar mit einer Investition in die Kunden. Und zwar in Höhe von 60 Millionen Franken. zvg

«Die umfassenden Preissenkungen von fast zwei Prozent bedeuten, dass wir auf rund 60 Millionen zugunsten unserer Kunden verzichtet haben», sagt denn auch Finanzchef Roger Reinhard. Der neue CEO, Reto Sopranetti, ist überzeugt, dass der eingeschlagene Weg, mit Preissenkungen die Preisleistungsführerschaft anzustreben, «der absolut richtige Weg» sei.

Preise werden kaum mehr lange weiter sinken können

Sopranetti hat seit Mitte November und nach dem forcierten Abgang von Anton Gäumann die Migros Aare interimistisch geführt. Am Donnerstag wurde er von der Verwaltung der Migros Aare und dem Genossenschaftsbund als neuer CEO gewählt und bestätigt. Es ist sein erster öffentlicher Auftritt in dieser Funktion. Und die Preise sind unter Druck. Von allen Seiten. Rohstoffe, Energie, Transport – alles ist teurer geworden. Sopranetti sagt:

«Wir setzen alles daran, die Preissteigerungen möglichst nicht an die Konsumenten weiterzugeben.»

Was er nicht sagt, aber mitschwingt: Es wird kaum überall möglich sein.

Der neue CEO der Migros Aare, Reto Sopranetti, ist seit 1995 im Betrieb tätig. Er will ihm jetzt eine neue Kultur verpassen. zvg

Sopranetti ist wie Gäumann ein Migros-Urgestein und seit 1995 für den Betrieb tätig. In diversen Funktionen, seit zwölf Jahren in der Geschäftsleitung, zuletzt fünf Jahre unter seinem Vorgänger. Bilanzmedienkonferenzen hat er schon um die zehn erlebt, wie er selbst sagt. Im Fokus steht er zum ersten Mal. Umso mehr, weil der Abgang von Gäumann medial hohe Wellen schlug.

Sopranetti will eine neue Betriebskultur – inspiriert vom Silicon Valley

Die wichtigste Arbeitgeberin der Region setzt mit ihm auf Kontinuität, aber Sopranetti betont auch die Unterschiede. Zum Beispiel, wenn er die Entwicklung der Migros hin zu einer agilen Organisation zu seinem Steckenpferd ernennt. Da erwähnt er Gäumann zwar nicht explizit, aber er unterstreicht doch, dass er einen anderen Weg einschlagen will.

Denn Gäumann funktionierte stark hierarchisch. Geprägt von fünf Jahren im Dienste des Vaterlands. Sopranetti will nicht kommandieren, er will vernetzen, das Unternehmen in der Breite zusammenbringen, man wolle «voneinander lernen». Start-up-Spirit für den Grosskonzern. Genau dieses Mindset habe ihn vor fünf Jahren am meisten fasziniert, als er erstmals das Silicon Valley besuchte.

Das tönt nach einer neuen Kultur, einer zeitgemässeren vermutlich. Zugleich kämpft Sopranetti mit ähnlichen Herausforderungen wie sein Vorgänger. Die Billig-Anbieter Aldi und Lidl drängen in die Städte vor, sie machen den Platzhirschen Migros und Coop den Umsatz streitig. Die Digitalisierung fordert zum Umdenken, Sopranetti spricht von der Vernetzung von Online- und Offline-Einkaufserlebnis, der besseren Nutzung von Daten, Cyber Security. Neue Herausforderungen, neue Kosten.

Die Migros Aare durchleuchtet ihr Immobilien-Portfolio gründlich

Es sind Entwicklungen, die auf die Marge drücken. Der Umsatz ist zwar seit 2016 mehr oder weniger konstant geblieben, der Gewinn aus dem operativen Geschäft aber ist von über 60 auf 6 Millionen Franken im letzten Jahr geschrumpft. Nun ist die Migros zwar nicht den Shareholdern verpflichtet, aber der Druck wächst. Sonst fehlen irgendwann die Mittel um fit zu sein für die Zukunft.

Trotz pandemiebedingt schwierigen Umständen habe man 2022 über 200 Millionen Franken investiert, betont Finanzchef Reinhard. Im ersten Coronajahr waren es gar 235 Millionen. Viel Geld. Zugleich waren es 2015 noch fast 500 Millionen. Das liege auch daran, dass man weniger in neue Immobilien und Grundstücke investiere.

Der Margen-Druck macht sich auch in diesem Bereich bemerkbar. Die Migros Aare ist im Besitz von Immobilien mit einem Buchwert von über 1,2 Milliarden Franken. Man werde «in den kommenden Jahren das Portfolio durchleuchten», sagt Reinhard. Mit der Frage: Ist die Immobilie betriebsnotwendig oder nicht? Und je nach Antwort wird verkauft.

Guter Dinge: Finanzchef Roger Reinhard freut sich, dass man auch in schwierigen Jahren über 200 Millionen Franken in der Region investiert hat. zvg

Die Bereinigung des Immobilienportfolios hat im letzten Jahr zu ausserordentlichen Gewinnen von fast 50 Millionen Franken geführt. Geld, das man wieder in die Auffrischung der bestehenden Filialen stecken kann. Wie es zuletzt beim Umbau der eben erst wiedereröffneten Filiale in Grenchen geschah. Oder bei der Investition in den neuen Standort in Villmergen.

Aus der Region. Für die Region. Denn nicht nur beschäftigt die Migros Aare über 11'000 Menschen in den Kantonen Aargau, Bern und Solothurn, sondern sie investiert auch hier. Zuletzt auch in tiefere Preise. Doch damit dürfte vorerst Schluss sein.