Schulstart im Aargau: Die wichtigsten Infos

Neuenhof Impfung nur mit Einwilligung der Eltern, Kampf dem Lehrermangel: Die zehn wichtigsten Fragen und Antworten zum Schulstart im Aargau Mehr Schülerinnen und Schüler denn je besuchen die Aargauer Volksschulen. Doch es gibt nicht genügend Lehrpersonen. Dies sollen neue Kurse an der Pädagogischen Hochschule und ein spezielles Programm namens «Magis» ändern. Ausserdem soll bald auch an den Volksschulen geimpft werden – aber nur mit der Zustimmung der Eltern. Raphael Karpf 09.08.2021, 16.42 Uhr

Bildungsdirektor Alex Hürzeler begrüsste in der Schule Neuenhof die sechste Klasse von Lehrer Sven Böhringer. Chris Iseli Für die Schülerinnen und Schüler startete am Montag das neue Schuljahr. Chris Iseli Chris Iseli Regierungsrat Alex Hürzeler neben Lehrer Sven Böhringer. Chris Iseli Chris Iseli Chris Iseli Die Schule in Neuenhof ist mit 1000 Schülerinnen und Schülern eine der grössten im Kanton. Georgios Kefalas Chris Iseli Renate Baschek, Schulleiterin Schule Neuenhof. Chris Iseli Kathrin Hunziker, Leiterin Abteilung Berufsbildung. Valentin Hehli Sabina Larcher, Direktorin Pädagogische Hochschule FHNW. Chris Iseli Christian Aeberli, Leiter Abteilung Volksschule. Chris Iseli

Für fast 80'000 Aargauer Kinder und Jugendliche ging am Montag die Schule wieder los. In der Schule in Neuenhof, einer der grössten im Kanton mit rund 1000 Schülerinnen und Schülern, beantworteten Bildungsdirektor Alex Hürzeler und sein Team die wichtigsten Fragen zum Start des Schuljahres.

Regierungsrat Alex Hürzeler (rechts) und Lehrer Sven Böhringer. Chris Iseli

Das oberste Ziel sei es, betonte Hürzeler, das Schuljahr regulär durchzuführen:

«Wir setzen alles daran, den Präsenzunterricht beizubehalten.»

Die Maskenpflicht wurde an sämtlichen Schulen aufgehoben. Dieser Schritt sei mit dem Gesundheitsdepartement abgesprochen und vertretbar. Die Lehrpersonen können selbst entscheiden, in welchen Situationen doch Masken getragen werden müssen (als Beispiel nennt Hürzeler etwa ein Labor an der Kanti).

Mehr Klarheit hätte sich der Aargauische Lehrerinnen- und Lehrerverband gewünscht: «Vorgaben seitens des Kantons, in welchen Situationen Masken getragen werden sollten, wären hilfreich und einige schwierige Diskussionen würden sich dadurch erübrigen.»

Der Aargau hält sich in dieser Frage an die Empfehlung des BAG: Geimpfte Jugendliche sollen nicht regelmässig getestet werden. Sie können aber, wenn sie oder die Eltern das wünschen. Hürzeler betonte: Die repetitiven Tests seien freiwillig. Rund 15'000 wöchentliche Tests wurden vor den Ferien an den Schulen durchgeführt. Nun hätten sich noch weitere Schulen entschlossen, mitzumachen. Hürzeler:

«Wir empfehlen allen Schulen, an den repetitiven Tests teilzunehmen.»

Allerdings wird das erst ab nächster Woche möglich sein. Diese Woche fehlen die Testkits.

«Die Impfung ist die Lösung, um zur Normalität zurückkehren zu können», sagte Hürzeler. Deshalb soll ab nächster Woche auf Stufe Sek II (Kanti und Berufsschule) geimpft werden. Und an der Volksschule, auf Stufe Sek I (Oberstufe), soll spätestens ab Anfang September geimpft werden. Aber, so Hürzeler:

«An der Volksschule wird nur mit der Einwilligung der Eltern geimpft.»

Damit geht der Aargau weniger weit, als er könnte. Jugendliche ab 12 dürfen sich auch ohne Einwilligung der Eltern impfen lassen, sofern sie bereits urteilsfähig sind. Ab wann ein Jugendlicher urteilsfähig ist, wird im Einzelfall entschieden.

Sie steigen. Und das seit Jahren. 79'100 Kinder und Jugendliche besuchen dieses Jahr die Volksschule. Das sind 1000 mehr als vor einem Jahr und 7000 mehr als vor sieben Jahren. 14'400 Kinder besuchen heuer den Kindergarten, 43'400 Schülerinnen und Schüler die Primarschule, 21'300 Jugendliche die Oberstufe.

Christian Aeberli, Leiter Abteilung Volksschule. Valentin Hehli

Mit Ach und Krach. 8950 Lehrpersonen unterrichten an der Volksschule. Das sind zu wenig. Gemäss Philipp Grolimund, Co-Präsident des kantonalen Schulleiterverbandes, fehlen zum Schulstart 130 Lehrerinnen und Lehrer. Gemäss Kanton entsprechen die an der Volksschule aktuell ausgeschriebenen Stellen 61 Vollzeitäquivalenten. Das sind fast doppelt so viele wie zum selben Zeitpunkt vor einem Jahr. Christian Aeberli, Leiter Abteilung Volksschule beim Kanton, sagt dazu:

«Nur dank Notmassnahmen war es möglich, dass alle Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden.»

So wurden vereinzelt Klassen zusammengelegt oder aber pensionierte Lehrerinnen und Lehrer oder Quereinsteiger ohne adäquate Ausbildung eingestellt. Es sei eminent wichtig, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich genügend gut ausgebildete Menschen für den Lehrerberuf entscheiden, so Aeberli.

Renate Baschek, Schulleiterin Schule Neuenhof.

Valentin Hehli

Von 100 Lehrerinnen und Lehrern an der Schule in Neuenhof haben 25 keine adäquate Ausbildung. Schulleiterin Renate Baschek betont:

«Das heisst nicht, dass sie schlecht sind. Sondern nur, dass sie kein Diplom haben.»

Wie viele Lehrerinnen und Lehrer ohne Diplom kantonsweit eingestellt wurden, wie viele Klassen zusammengelegt wurden oder wie viele Pensionierte eingestellt wurden, damit alle Kinder unterrichtet werden können, ist unbekannt. Diese Zahlen gibt es nicht. Daran gibt es Kritik. In einer Mitteilung des Lehrerinnen- und Lehrerverbands heisst es: «Eltern haben ein Recht, zu wissen, über welche Qualifikationen die Person verfügt, die ihr Kind unterrichtet und betreut.» Deshalb solle der Kanton diese Zahlen erfassen und transparent kommunizieren.

Das Lohnsystem für Aargauer Lehrerinnen und Lehrer wurde bereits überarbeitet. Ab dem ersten Januar 2022 erhalten sie mehr Lohn. Das würde bereits helfen, dass weniger Fachpersonen in andere Kantone abwandern. Ausserdem wird das Departement Bildung, Kultur und Sport einen neuen Entwicklungsschwerpunkt setzen: Unter dem Titel «Magis» sollen sämtliche Bemühungen gebündelt werden, um sowohl den Lehrerinnen- und Lehrer- als auch den Schulleitermangel zu bekämpfen. Das Projekt ist bis 2025 angesetzt.

Sabina Larcher, Direktorin Pädagogische Hochschule FHNW.

Valentin Hehli

Die Zahl der Absolventinnen und Absolventen der Pädagogischen Hochschulen ist konstant hoch. Ausserdem werden zusätzliche Kurse geschaffen, um noch mehr Lehrerinnen und Lehrer zu rekrutieren. Bereits diesen Herbst bietet die Fachhochschule Nordwestschweiz einen Kurs für über 30-jährige Quereinsteiger an. 78 Personen haben sich dafür angemeldet, deutlich mehr, als man erwartet hatte, sagte Sabina Larcher, Direktorin der Pädagogischen Hochschule.

Der Lehrerinnen- und Lehrerverband fordert, diesen Kurs doppelt anzubieten. Diese Forderung wird nicht erfüllt, der Lehrgang wird aber mit Überkapazitäten gestartet. Ausserdem solle im Herbst 2022 ein weiterer neuer Kurs angeboten werden, so Larcher: ein Regelstudiengang für Teilzeitstudierende. Die Angebote sollen zudem laufend erweitert werden.

Der Aargau hat eine der höchsten Quoten von Schülerinnen und Schülern, die an Sonderschulen unterrichtet werden. Diese Schulen sind am Anschlag. Der Aargau hat deshalb das Projekt «Sonderschulung 2021–2024» lanciert. Das kurzfristige Ziel: die aktuelle Situation entschärfen. Dazu werden in diesem Schuljahr 40 zusätzliche Sonderschulplätze geschaffen. Mittel- bis langfristiges Ziel ist es, die Sonderschulquote mit verschiedenen Massnahmen zu senken.

Praktisch keinen. Die Schülerinnen- und Schülerzahlen auf Stufe Sek II sind stabil. 1800 Jugendliche traten am Montag in die Mittelschulen ein, praktisch gleich viele wie vergangenes Jahr.

5900 Jugendliche starteten eine Lehre, rund 100 mehr als im Vorjahr. Ausserdem mussten mit 750 Jugendlichen sogar leicht weniger als im Vorjahr ein Brückenangebot in Anspruch nehmen.