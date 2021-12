2G oder Lockdown für Restaurants: Das sagt Gastro Aargau

Neuen Massnahmen Gastro-Präsident Lustenberger: «Wir sind wieder mal der Prügelknabe, aber alles ist besser als ein Lockdown» Er hat mit den Verschärfungen aus Bern gerechnet. Bruno Lustenberger, Präsident von Gastro Aargau, macht aber klar: Ein Lockdown müsse verhindert werden und die Restaurants seien wieder auf finanzielle Hilfe angewiesen. Rolf Cavalli 10.12.2021, 17.58 Uhr

Wohl bald wieder Realität: Bruno Lustenberger und sein Team in der «Krone »Aarburg arbeiten - im besten Fall - bald wieder mit Maske. (Bild vom 20.04.2021) Britta Gut

Der oberste Aargauer Wirt hatte am Donnerstag einen prominenten Auftritt im «10vor10». Bruno Lustenberger wurde im TV-Beitrag als Restaurant-Betreiber vorgestellt, der freiwillig bereits jetzt auf 2G setzt. In seiner «Krone »in Aarburg mache er damit gute Erfahrungen. Es gebe nur vereinzelt negative Reaktionen von Gästen. Es sei auch angenehmer zu arbeiten, wenn man dank 2G ohne Maske in der Küche arbeiten könne, so Lustenberger.

Doch auch das wird schon bald überholt sein. Nächste Woche entscheidet der Bundesrat, ob für alle Beizen 2G mit Maskenpflicht (ausser beim Essen am Tisch) gilt oder ob sogar alle Restaurants geschlossen werden. Er wartet dazu die Meinung der Kantone ab bis Dienstagabend.

Für Lustenberger ist klar: Alles sei besser als ein Lockdown. Dass er und seine Mitarbeiter dafür wieder Maske tragen müssten, sei das kleinere Übel. Der Gastro-Präsident wird bestätigt mit seinem Vorangehen in Sachen 2G. Er bekomme täglich mehr Anrufe von Kollegen, die das inzwischen auch einführen.

Auch wenn ein Lockdown vermieden werden kann, verlangt Lustenberger finanzielle Hilfe für seine Branche. «Wir haben Einbussen um die 50 Prozent», klagt er. Vor allem die Weihnachtsessen, die eines ums andere in den letzten Tagen und Wochen abgesagt wurden, machen den Wirten zu schaffen.

Lustenberger traut der Sache mit der Variante 2G noch nicht. Gut möglich, so der Gastro-Präsident, dass der Bundesrat in einer Woche dann 2G-Plus einführe. Also Zugang für Restaurants nur noch für Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem Test. So wie im benachbarten Deutschland etwa.