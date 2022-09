Neuen Germanische Medizin Aargau Tourismus bewirbt Vortrag mit antisemitischem Beigeschmack Das Aargauer Dachmarketing bewirbt über die Website «Aargau Tourismus» Events im Kanton verschiedenster Arten. Führungen, Konzerte, Kunst sowie auch Vorträge. Ein kurioser Vortrag der «Neuen Germanischen Medizin» ist zwei glp-Grossrätinnen besonders ins Auge gestochen. Cyrill Felder, ArgoviaToday 16.09.2022, 09.01 Uhr

In einer Interpellation wollen die beiden glp-Mitglieder Manuela Ernst und Leandra Kern Knecht von der Aargauer Regierung wissen, wie das steuergeldfinanzierte Dachmarketing «Aargau Tourismus» seine Events prüft. Am Montag wurde auf dem Webauftritt ein Vortrag beworben: «Die 5 biologischen Naturgesetze und Gesetze des Lebens». In Olten soll der Anlass einer Vortragsreihe der «Neuen Germanischen Medizin» NGM durchgeführt werden.