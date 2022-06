Neue Zahlen Fischfang in Aargauer Gewässern bricht ein: Futter, Klima und andere Gründe für den drastischen Rückgang Die Fangzahlen sind 2021 in allen Aargauer Gewässern stark gesunken. Am meisten im Hallwilersee. Der massive Rückgang hat mehrere Gründe. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 15.06.2022, 18.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kälteliebende Fischarten wie diese Forellen haben es in den Aargauer Gewässern immer schwerer, denn die Temperaturen steigen wegen des Klimawandels. Andrea Stalder

Der Aargau ist ein «Wasserschloss». Gleich vier grosse Schweizer Flüsse – die Aare, die Limmat, die Reuss und der Rhein – fliessen durch den Kanton. Und so ist der Aargau ein Kanton, wo begeisterte Fischerinnen und Fischer eigentlich auf ihre Kosten kommen sollten.

Bis Anfang Mai melden Fischerinnen und Fischer im Aargau jeweils ihre Fänge aus dem vergangenen Jahr bei der Sektion für Jagd und Fischerei des Kantons. Daraus entsteht der Jahresbericht, der immer wieder Hiobsbotschaften – sowohl für Fischer als auch Fische – bereithielt.

Fangzahlen brechen nicht nur im Rhein ein

Und so auch 2021: Im Vergleich zum Vorjahr wurden markant weniger Fische mit der Rute gefangen. Im Hallwilersee wurden gar 73 Prozent weniger Fische gefangen als noch 2020. Im Rhein brachen die Fangzahlen um fast 50 Prozent ein. Und auch in allen anderen Gewässern im Aargau gingen die Fangzahlen zurück.

Alles anzeigen

Insgesamt wurden im Aargau mehr als 10'000 Fische weniger gefangen als im Vorjahr und rund 15’000 weniger als 2019. Auch die Netzfischerei am Hallwilersee ist rückläufig: Während 2020 noch ganze 27'000 Fische gefangen wurden, waren es 2021 nur noch rund 13'000.

Woher kommt der Trend? Rückläufige Fangzahlen zeugen nicht zwingend von einem Einbruch der Fischbestände, heisst es im kantonalen Jahresbericht. Genauso könnten sie Ausdruck einer Veränderung der Fischerei sein. Die Zahl der aktiven Anglerinnen an den Gewässern, ein Wandel bei den Zielfischarten, eine nachhaltigere Fischerei, erneuerte gesetzliche Grundlagen und die Bewirtschaftung von Fischarten verändern die Gewohnheiten und in der Folge auch den Fangertrag.

Alles anzeigen

Kurt Braun, Präsident des Aargauischen Fischereiverbands (AFV), sieht mehrere Gründe für den drastischen Rückgang der Fangzahlen. Ein erster sind die Fangstunden, welche die Fischerinnen und Fischer investieren, die ebenfalls erfasst werden und im Vergleich zu 2020 an allen Gewässern im Aargau gesunken sind. «Die Fischer sind unzufrieden, weil sie viel weniger fangen als früher», sagt Kurt Braun. «Darum gehen sie weniger fischen.» Es brauche heutzutage viel mehr Zeit, eine Forelle zu fangen, als noch vor einigen Jahren.

Forellen und auch Äschen sind bei Fischerinnen und Fischern sehr beliebte Arten. «Die kämpfen aber mit den Temperaturen», sagt Braun. Die Klimaerwärmung ist ein weiteres Hauptproblem für die Fischer. «Das Wasser der Limmat zum Beispiel wird im Sommer fast 26 Grad warm», sagt Braun, «das ist tödlich für Äschen und Forellen, die sich zwischen 18 und bei höchstens 22 Grad wohlfühlen.» Die Fische kommen unter Stress und suchen dann kältere Orte auf, wo sie überleben.

Gerade in der Aare nehmen Welse, die auch wärmere Temperaturen aushalten, immer mehr zu, während die Forellen, die zu warm haben, verschwinden. Sandra Büchi

Dafür siedeln sich Fischarten wie Welse, Flussbarsche oder der Alet an, die weniger Ansprüche an die Wassertemperatur haben. Dies bestätigt auch die Statistik: Seit Beginn der Erfassung der Fangdaten werden stetig weniger Forellen- und Äschenfänge verzeichnet. Der Alet ist mittlerweile Spitzenreiter in Aargauer Gewässern.

Alles anzeigen

Die kälteliebenden Fischarten ziehen sich in höher gelegene, kühlere Gegenden zurück. Der AFV unternimmt laut Braun aber grosse Anstrengungen, um den Trend zu verlangsamen. Unter anderem arbeite man in Seitenbächen und Zuflüssen daran, die Beschattung zu erweitern, und grabe Löcher, wo sich Arten wie die Forelle wohler fühlen als in den Hauptflüssen. So habe man zum Beispiel in der Surb, die bei Döttingen in die Aare fliesst, Löcher als Rückzugsort für Forellen gegraben.

Das Fischereijahr 2021 sei, so wie es der Trend schon seit vielen Jahren aufzeigt, kein gutes gewesen, gibt Braun zu bedenken. Die Zukunft der Fischerei im Aargau bezeichnet er denn auch als «schwierig». Im Verband sind die Mitgliederzahlen aber stabil, es seien keine Vereine ausgetreten. Die Fischerinnen und Fischer seien anpassungsfähig. «Manche gehen gezielt Welse fischen, die in den Aargauer Gewässern jetzt mehr vorkommen», sagt der Präsident des AFV.

Die Fischerei kämpfe neben den steigenden Temperaturen mit einer Abnahme des Futterangebots für die Fische, denn Nährtiere wie Insekten oder auch Pflanzen werden ebenfalls weniger. Unter anderem deshalb hat der AFV zusammen mit anderen Umweltverbänden im Februar die Aargauer Gewässerschutzinitiative lanciert. Sie soll Aargauer Feuchtgebiete fördern, vergrössern und vernetzen – für mehr Biodiversität und eine attraktivere Landschaft.

AFV-Präsident Kurt Braun bei der Lancierung der kantonalen Gewässerschutzinitiative in Aarau im Februar 2022. Valentin Hehli

«Auch kleinere Gewässer sollen gut vernetzt und beschattet werden», sagt Braun. «Die Initiative wird zu Stande kommen», ist er sich sicher. Die Abstimmung werde dann aber schwer, «denn da treten wir gegen die Bauernlobby an, die ganz andere Interessen hat», sagt der AFV-Präsident. Weiter vermisst Braun eine kohärente Strategie beim Kanton, um die Fischbestände zu retten.

Der Aargau hat Nachholbedarf

«Wenn ich den Aargau mit anderen Kantonen vergleiche, die eigene Fischzuchten und Aufzuchtbäche – beispielsweise für Forellen – haben, dann hat der Aargau noch so einiges zu tun», sagt er. Natürlich könne man das Temperaturproblem nicht einfach so lösen, das sei aber nur ein Teil der Problematik.

Denn auch die Gewässer seien, zum Beispiel durch Medikamente, die ungefiltert durch die Kläranlagen in die Gewässer gelangen, anders belastet als früher. All das habe Auswirkungen auf die Nährtiere im Fluss, die für den Fischbestand überlebenswichtig sind.

Unter anderem sei der Einbruch der Fangzahlen im Hallwilersee darauf zurückzuführen. Hinzu komme der jahrelange Fokus der Behörden auf den Hochwasserschutz, der zu weniger Holz und mehr Stein in den Gewässern geführt habe. «Und Holz ist Leben», sagt Braun. Darum hat sich der AFV in einem interkantonalen Pilotprogramm für kälteliebende Fischarten eingesetzt. Der Aargau und der Schweizerische Fischereiverband sind ebenfalls daran beteiligt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen