Regierung lockert Massnahmen, Infektiologin mahnt zur Vorsicht

Neue Regeln Regierungsrat lockert Massnahmen – Infektiologin warnt: «Omikron kann die Leute genau gleich krank machen wie Delta» Ab Freitag gelten im Aargau für Veranstaltungen im Freien die Bundesregeln. Es darf wieder im Stehen gegessen und getrunken werden. Es gebe keinen Grund für strengere kantonale Massnahmen mehr, heisst es beim Gesundheitsdepartement. Infektiologin Andrée Friedl vom Kantonsspital Baden warnt davor, die aktuelle Situation zu unterschätzen. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Samstagabend, Muri, Stiefelinacht. Da stehen sie. Schulter an Schulter. Gut gelaunt. Es waren über 1000, die rein wollten. Das Ende der Menschenschlange? Irgendwo da hinten. Vielleicht. Die Glücklichen, die es am letzten Wochenende trotz coronabedingter Kapazitätsbeschränkung weiter als in die Warteschlange geschafft haben, feiern drinnen. Endlich wieder Fasnacht!

Pandemie? Rekordhohe Fallzahlen? Hochansteckende Omikron-Variante? Scheint für einmal vergessen. Wie schon in Wengen oder in Adelboden.

An der Stiefelinacht in Muri galt die 2G-plus-Regel. Dominic Kobelt

Der Anlass in Muri war regelkonform. Rein kamen nur Geimpfte oder Genesene. Bei jenen, deren Impfung oder Infektion länger als vier Monate her ist, wurde zusätzlich ein negativer Coronatest verlangt (2G-plus-Regel).

Auch die Näbelgeischternacht am kommenden Samstag in Jonen wird regelkonform sein. Gefeiert wird draussen oder in halb offenen Festzelten. Zutritt haben nur Geimpfte und Genesene. Die zusätzliche Testpflicht entfällt, weil der Anlass im Freien stattfindet.

Trotzdem stellt sich die Frage: Genügt das?

«Ich war sehr erstaunt, als ich diese Fasnachtsbilder vom letzten Wochenende gesehen habe», sagt Andrée Friedl, Infektiologin am Kantonsspital Baden (KSB).

Andrée Friedl, Infektiologin am KSB. Alex Spichale

«Solche Bilder signalisieren den Leuten, dass Corona überhaupt kein Problem mehr ist. Dem ist aber nicht so.»

Gleichzeitig räumt Andrée Friedl ein, dass es jetzt zu spät sei für neue, striktere Massnahmen. «Ich hätte mir das vor Weihnachten gewünscht.»

In der Schweiz steckten sich vermutlich jeden Tag 100'000 Personen mit dem Coronavirus an, das lasse sich kaum noch abbremsen, sagt die Infektiologin. «Trotzdem sollte man das Infektionsgeschehen nicht noch weiter befeuern, indem man Hunderte feiernde und singende Leute zusammenpfercht.»

Regierungsrat hebt seine strengeren Regeln auf

Auch der Regierungsrat hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch mit den Regeln für Veranstaltungen befasst. Oder besser gesagt: dem strengeren Aargauer Regime für Veranstaltungen, Fach- und Publikumsmessen. Im Dezember hatte die Regierung beschlossen, dass auch an Veranstaltungen im Freien nur im Sitzen gegessen und getrunken werden darf. In der Bundesverordnung gibt es diese Sitzpflicht nicht.

Nun hat sie auch der Regierungsrat aufgehoben. Ab heute Freitag gelten im Aargau die weniger strengen Bundesregeln. Einzig die Meldepflicht für Veranstaltungen mit mehr als 300 Personen bleibt.

«In der aktuellen Situation gibt es keinen Grund für strengere kantonale Massnahmen gegenüber den Bundesmassnahmen», sagt Barbara Hürlimann, Leiterin der Abteilung Gesundheit. Sie betont, es handle sich um kein Entgegenkommen gegenüber den Veranstaltern oder Organisationen, sondern eine Lagebeurteilung. «Es ist wichtig, regelmässig die geltenden Massnahmen zu prüfen und diese, wenn nötig, zu justieren.»

Sie hält ausserdem fest, dass der Regierungsrat nicht gewusst habe, welche nationalen Massnahmen der Bundesrat beschliessen würde, als er die strengeren kantonalen Massnahmen beschlossen hatte.

Das stimmt zwar. Doch der Regierungsrat hätte die kantonale Verordnung jederzeit an die Bundesverordnung anpassen können. Er hat dies im Dezember 2021 auch mehrmals getan, aber jedes Mal an den strengeren Regeln für Veranstaltungen im Freien festgehalten.

Was kommt auf die Spitäler zu?

Die Fallzahlen im Aargau sind weiterhin hoch. Für Mittwoch meldet der Kanton 2895 neue Fälle. Am Mittwoch vor einer Woche wurden 2655 Neuansteckungen registriert.

In den Spitälern sind am Mittwoch 113 Covid-Patientinnen und Covid-Patienten behandelt worden. 16 davon lagen auf der Intensivstation, fünf auf der Überwachungsstation.

Verglichen mit den rekordhohen Fallzahlen ist die Zahl der Hospitalisationen tief – viel tiefer als während der zweiten Welle und auch noch tiefer als Anfang Dezember. Infektiologin Andrée Friedl sagt:

«Im Moment ist es sehr schwierig, die Entwicklung vorauszusehen.»

Im Kanton Tessin zum Beispiel seien die Fallzahlen hochgeschossen, nicht aber die Hospitalisationen. Im Kanton Genf wiederum würden ähnlich viele Patienten behandelt wie in der zweiten Welle. Dass Omikron nur ein leichter «Pfnüsel» sei, lässt Friedl nicht gelten:

«Omikron kann die Leute genau gleich krank machen wie Delta. Aber der Anteil schwerer Verläufe ist tiefer.»

Es gebe vorläufige Daten, die zeigten, dass zunehmend auch Omikron-Patienten im Spital auf der Intensivstation landen würden.

Für eine Entwarnung ist es also zu früh – auch wenn die Fasnachtsbilder einen anderen Eindruck vermitteln.

Auf einen Blick: Diese Regeln gelten ab heute Freitag Die Sitzpflicht in Restaurants, Bars und Clubs wird im Aussenbereich aufgehoben. Die Maskenpflicht an Veranstaltungen wie auch Fach- und Publikumsmessen fällt im Aussenbereich. Schülerinnen und Schüler ab der 1. Klasse müssen vorerst bis Ende Februar eine Maske tragen. Der Regierungsrat nimmt aber bereits Mitte Februar eine neue Lagebeurteilung vor. Klassenquarantänen werden nur noch in Ausnahmefällen angeordnet. Das regelmässige Testen in Schulen und Firmen wird aufgrund der knappen Laborkapazitäten auch nach den Sportferien nicht wieder aufgenommen. Mitarbeitende im Gesundheitswesen oder in Betreuungseinrichtungen, die nicht geimpft oder genesen sind oder deren Impfung oder Erkrankung länger als vier Monate her ist, müssen sich nicht mehr zweimal pro Woche testen lassen. Der Regierungsrat wandelt die Pflicht in eine Empfehlung um.

