SVP Aargau gibt Nationalratsliste zuhanden des Parteitags bekannt

Nationalratswahlen Aargauer SVP-Liste steht: Glarner ruft den Wahlkampf aus und hofft auf einen siebten Sitz im Nationalrat Die SVP-Spitze gibt als erste Partei im Aargau ihre Wunsch-kandidatinnen und -kandidaten für die Nationalratswahlen bekannt. Der Konkurrenz ist gross, viele prominente Namen sind auf der Liste. Andreas Glarner fordert von den SVPlern den «bedingungslosen Willen zum Sieg». Das Wahljahr ist damit lanciert. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als die SVP Aargau vor vier Jahren ihre Kandidaten für den Nationalrat nominierte, trat Satiriker Andreas Thiel am Parteitag auf. Sieben Sitze im Nationalrat und Hansjörg Knecht als Ständerat: Das verkündet der damalige Kantonalpräsident Thomas Burgherr im Januar 2019 als Ziel. Und er kündigte an, sich dieselbe farbige Irokesenfrisur schneiden zu lassen wie Thiel, wenn die SVP erneut einen Wähleranteil von 38 Prozent erreiche.

Satiriker Andreas Thiel mit seiner Irokesenfrisur als Markenzeichen am Aargauer SVP-Parteitag am 23. Januar 2019. Andre Albrecht

Doch so weit kam es nicht, denn die Wahlen im Herbst 2019 brachten der Volkspartei deutliche Verluste: Die SVP verlor fast 6,5 Prozent an Wähleranteil und büsste auch einen Sitz im Nationalrat ein.

Nun, vier Jahre später, steht erneut ein Wahlparteitag der SVP Aargau an. Am 25. Januar nominieren die Delegierten in der Bärenmatte Suhr die 16 Männer und Frauen für den Nationalrat und Benjamin Giezendanner für den Ständerat. Dass der Transportunternehmer den Sitz des abtretenden Hansjörg Knecht verteidigen will, ist seit Ende Oktober bekannt. Mit der Einladung zum Parteitag wird aber auch publik, welche Kandidatinnen und Kandidaten die SVP für den Nationalrat aufstellen will.

Benjamin Giezendanner (stehend) ist Spitzenkandidat auf der SVP-Nationalratsliste und soll auch den Ständeratssitz verteidigen – Parteipräsident Andreas Glarner (sitzend) will den siebten Sitz zurückholen. Alex Spichale

Glarner ruft Partei zu Einigkeit und bedingungslosem Einsatz auf

Definitiv entscheiden am Parteitag die 350 Delegierten zusammen mit den 113 Mitgliedern des SVP-Kantonalvorstands, doch dieses Gremium hat die Liste bereits abgesegnet. Parteisekretär Pascal Furer empfiehlt dem Parteitag in der Januar-Ausgabe des Magazins «SVP aktuell» denn auch «mit grosser Freude, diesen Vorschlag so anzunehmen».

Parteipräsident Andreas Glarner will sich auf Anfrage nicht auf ein konkretes Wahlziel festlegen, sagt aber: «Natürlich hoffen wir darauf, den verlorenen siebten Sitz zurückzuholen.» Glarner schreibt im Parteiblatt «SVP aktuell», die momentanen Themen wie Energieknappheit und Migration seien auf seine Partei zugeschnitten. Für den Erfolg bei den Wahlen müsse die SVP aber kämpfen und alles tun, um die Bevölkerung zu mobilisieren.

«Gewinnen werden wir nur, wenn die Wählerinnen und Wähler uns als Problemlöser ansehen und uns vertrauen», schreibt Glarner. Für einen Wahlsieg brauche es alle Parteimitglieder und den bedingungslosen Willen zum Sieg. Zudem müsse die SVP Aargau nicht nur Einigkeit demonstrieren, sondern dies auch leben. Alle haben am gleichen Strick zu ziehen, und das auf der gleichen Seite, gibt Glarner als Richtung vor.

Diese Aargauer SVPler sollen auf die Nationalratsliste

Auf dem ersten Platz der SVP-Liste steht Benjamin Giezendanner – und zwar nicht nur, weil er auch für den Ständerat kandidiert, sondern auch, weil er 2019 von allen SVP-Kandidierenden am meisten Stimmen holte. Dahinter folgen mit Andreas Glarner, Thomas Burgherr, Martina Bircher, Stefanie Heimgartner und Alois Huber die weiteren fünf Bisherigen.

Alles anzeigen

Bei der SVP wird die Liste nach klaren Kriterien aufgebaut: Zuerst die Bisherigen nach Stimmenzahl, dann die erneut Kandidierenden nach Stimmenzahl, schliesslich die ganz neu Antretenden alphabetisch. Demnach folgen auf den Plätzen 7 bis 10 die erneut kandidierenden Grossratsmitglieder Christoph Riner, Christian Glur, Christoph Hagenbuch (Bauernverbandspräsident) und Désirée Stutz (Fraktionschefin).

Borer-Mathys, Gosteli, Gut: bekannte Namen auf den hinteren Plätzen

Grossrat Miro Barp aus Brugg führt die Gruppe der Kandidierenden an, die zum ersten Mal auf der Nationalratsliste stehen. Danach folgt Barbara Borer aus der SVP-Hochburg Holziken, die Glarners Stil kritisiert hatte. Nicole Burger, die in Aarau erfolglos für den Stadtrat kandidiert hatte, ist die fünfte Frau auf der Liste.

Die letzten drei Plätze bei der SVP besetzen Kandidaten mit bekannten Namen: Patrick Gosteli aus Böttstein präsidiert die Gemeindeammänner-Vereinigung. Philipp Gut aus Lenzburg profilierte sich in der «Weltwoche» und im «Nebelspalter» als Impfkritiker, obwohl er zuvor für die Impfkommunikation im Departement von SVP-Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati zuständig war. Rolf Jäggi aus Egliswil unterlag in der Ausmarchung um das Parteipräsidium gegen Andreas Glarner.

Sechs kandidieren neu – Nicole Müller-Boder nicht mehr auf der Liste

Auf der Liste stehen gleich sechs SVP-Politiker, die bisher noch nie für den Nationalrat kandidiert haben. Das bedeutet auch, dass sechs Personen, die 2019 noch kandidierten und zum Teil auch gewählt wurden, nun auf eine erneute Kandidatur verzichten. Klar ist dies bei Hansjörg Knecht, der Spitzenkandidat auf der Nationalratsliste war, die Wahl in den Ständerat schaffte und nun nicht mehr antritt. Ähnlich liegt der Fall bei Jean-Pierre Gallati, der in den Nationalrat und in den Regierungsrat gewählt wurde, und deshalb nur kurz in Bundesbern sass.

Nicole Müller-Boder tritt nicht mehr an für den Nationalrat. zvg

Nicht mehr auf der Liste stehen auch Gesundheitspolitiker Clemens Hochreuter aus Erlinsbach und die zurückgetretene Grossrätin Michaela Huser aus Wettingen.

Auch die Buttwiler Grossrätin Nicole Müller-Boder ist nicht aufgeführt, damit fehlt eine Vertretung aus dem Bezirk Muri. Schliesslich kandidiert Bruno Rudolf aus Reinach nicht mehr, der im November 2021 dort die Wahl zum Gemeindeammann verpasst hatte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen