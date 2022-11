Irène Kälin tritt als Nationalratspräsidentin ab

Nationalratspräsidium Irène Kälin dankt allen und gibt ihr Amt ab – doch in zwei Jahren hat der Aargau schon wieder eine Nationalratspräsidentin Die Suche nach dem grössten gemeinsamen Nenner sei unsere Aufgabe, sagte Irène Kälin (Grüne) zum Abschied als Nationalratspräsidentin. Ihr Nachfolger ist Martin Candinas (Mitte, GR), der Aargau darf sich aber freuen: Maja Riniker (FDP) wurde zur zweiten Vizepräsidentin gewählt und wird 2025 höchste Schweizerin. Mathias Küng Jetzt kommentieren 28.11.2022, 17.48 Uhr

Elija sitzt auf dem Schoss seiner Mutter Irène Kälin, nachdem sie das Nationalratspräsidium an ihren Nachfolger Martin Candinas übergeben hat. Alessandro Della Valle / Keystone

Zum Auftakt der Wintersession war das Nationalratspräsidium neu zu besetzen. Die Aargauerin Irène Kälin (Grüne) amtierte ein letztes Mal als höchste Schweizerin, um dann an ihren Nachfolger Martin Candinas (Mitte/GR) zu übergeben.

Kälin bedankte sich beim Nationalrat, bei allen Mitarbeitenden vor und hinter den Kulissen, und ganz besonders bei ihrer Familie. Sie hoffe, dass sie ihrem Anspruch gerecht geworden sei, «je zu einem Hundertneunundneunzigstel Ihre Präsidentin zu sein».

Sicherheit und Frieden in der Schweiz schätzen gelernt

Ein Dank ging auch «an meinen wunderschönen Aargau, meine Wohngemeinde Schinznach und meinen Dorfteil Oberflachs».

Sie freue sich, dass eine weitere Aargauerin – FDP-Frau Maja Riniker – die Runde des Präsidiums wieder vervollständigen werde.

Sie habe ein reiches und bewegtes Präsidialjahr gehabt, sagte die scheidende Präsidentin. «Auch wenn der Beginn von der Pandemie bestimmt wurde und dann eintraf, wovon wir so sehr gehofft hatten, dass es nicht eintreffen würde: Krieg.»

So sehr der mit nichts zu rechtfertigende Krieg und sein Elend alles überschattet hätten, so sehr habe sie Rückhalt, Zusammenarbeit, Vertrauen, Begegnungen, Verpflichtungen und Freuden ihres Amtes genossen. Und umso mehr habe sie geschätzt, «dass wir in der Schweiz in Sicherheit und Frieden leben und politisieren können», so Kälin.

Irène Kälin gratuliert Martin Candinas zur hervorragenden Wahl. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Ihr Herz schlage grün, und so sehr sie sich eine grünere, gerechtere, solidarischere und klimafreundlichere Zukunft für unser Land wünschen würde, so habe sie höchsten Respekt vor allen Wünschen und Zukunftsträumen für unser Land entwickelt – egal, wie weit weg sie von ihren eigenen seien.

Suche nach dem grössten gemeinsamen Nenner als Aufgabe

Sie sei überzeugt, dass es nicht darum gehen dürfe, dass eine möglichst knappe Mehrheit ihre Meinung kompromisslos durchbringe. Ziel müsse sein, dass eine möglichst grosse Mehrheit einen Kompromiss finde, mit dem möglichst viele so zufrieden sind wie möglich und möglichst wenige so wenig unzufrieden wie möglich. «Die Suche nach dem grössten gemeinsamen Nenner ist unsere Aufgabe.»

Der Rat dankte Kälin für ihre souveräne Ratsleitung und für ihre Worte mit Standing Ovations. Nachdem sie das Präsidium abgegeben hatte, durfte ihr Sohn Elija zu ihr in den Nationalratssaal kommen und das weitere Geschehen verfolgen. Zur Freude vieler Nationalrätinnen, die es sich nicht nehmen liessen, den jungen Mann persönlich zu begrüssen.

Das neugewählte Präsidium der grossen Kammer posiert zum Gruppenbild. Von links: Maja Riniker, FDP/AG, zweite Vizepräsidentin, Nationalratspräsident Martin Candinas, Mitte/GR, und Eric Nussbaumer, SP/BL, erster Vizepräsident. Alessandro Della Valle / Keystone

Maja Riniker zur zweiten Vizepräsidentin gewählt

Am ersten Sessionstag wurde nicht nur der neue Präsident neu gewählt, sondern auch mit Eric Nussbaumer (SP/BL) der erste neue Vizepräsident sowie mit der Sicherheitspolitikerin Maja Riniker (FDP) eine weitere Aargauerin als zweite Vizepräsidentin.

Riniker bekam 131 von 167 gültigen Stimmen. In zwei Jahren wird der Aargau also erneut eine Nationalratspräsidentin feiern können. Eine stolze Bilanz nach den bisherigen Aargauer Nationalratspräsidentinnen Christine Egerszegi (FDP), Pascale Bruderer (SP) und Irène Kälin (Grüne).

