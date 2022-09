Schlägt dem Eigenmietwert jetzt die letzte Stunde?

Nationalrat Schlägt dem Eigenmietwert die letzte Stunde oder gibt es Strafaufgaben für die vorberatende Kommission? Das sagen Aargauer Volksvertreter dazu Am Donnerstagmorgen ist in der grossen Kammer der Dauerbrenner Eigenmietwert traktandiert. Die Bürgerlichen wollen ihn abschaffen. Ob die Vorlage fertig behandelt wird, ist aber höchst ungewiss. Denn die Mitte will sie zwecks Abspeckens an die vorberatende Kommission zurückweisen. Das sagen vier Aargauer Nationalrätinnen und Nationalräte dazu. Mathias Küng Jetzt kommentieren 28.09.2022, 16.20 Uhr

Viele träumen von den eigenen vier Wänden, im Idealfall gar an so traumhafter Lage wie hier in Seengen am Hallwilersee. Florian Wicki

Die Geschichte der Bemühungen um eine Abschaffung des schweizerischen Unikums Eigenmietwert ist fast so alt wie der Eigenmietwert selbst. Nach zahlreichen gescheiterten Anläufen ringt das Parlament wieder einmal um eine mehrheitsfähige Lösung. Zur Diskussion stehen am Donnerstag am frühen Morgen die Vorschläge der Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK).

Cédric Wermuth (SP) will mit Einzelantrag eine Lösung für Rentner-Härtefälle

Der Aargauer Nationalrat und schweizerische SP-Co-Präsident Cédric Wermuth ist Mitglied der WAK. Die SP-Fraktion wird die Vorlage ablehnen. Wermuth: «Die jetzige Vorlage ist völlig überladen. Sie würde zu einer krassen Übervorteilung von Immobilienbesitzern führen. Das scheitert spätestens in einer Volksabstimmung. Für eine Diskussion über einen reinen Systemwechsel sind wir offen.»

Cedric Wermuth, SP-AG, spricht waehrend der dringlichen Debatte um Energiepreise, waehrend der Herbstsession der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 28. September 2022 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex) Anthony Anex / KEYSTONE

In einem Punkt gebe es aber Handlungsbedarf. Dazu hat Wermuth gar eine Einzelinitiative eingereicht. Es gebe Büezerinnen und Büezer, die sich mit grösstem Aufwand ein eigenes Haus erarbeitet und auch abbezahlt haben, um keine Schulden zu haben. Etliche hätten im Rentenalter dann aber nur die AHV und keine oder bloss eine kleine zweite Säule: «Da kann der Eigenmietwert in einigen Fällen so hoch sein, dass er im Vergleich zum Einkommen zum Problem wird.»

Er verstehe junge Familien, die ein Haus suchen und keins finden, aber auch die alten Menschen, die an ihren hart erarbeiteten vier Wänden hängen. Er schlägt deshalb vor, «Rentnerinnen und Rentnern, die ihr eigenes Haus oder ihre Wohnung selbst bewohnen, in Härtefällen den Eigenmietwert zu reduzieren».

Marianne Binder (Die Mitte): «Die aktuelle Vorlage ist der falsche Weg»

Die bürgerlichen Bundesratsparteien sind für den Systemwechsel, auch Die Mitte. Das sei steuersystematisch richtig und eine gute Massnahme, um den Mittelstand zu entlasten. Allerdings sei die aktuelle Vorlage der Mehrheit der WAK der falsche Weg.

Die kantonale Parteipräsidentin und Nationalrätin Marianne Binder-Keller (Die Mitte) unterstützt den Rückweisungsantrag ihrer Fraktion. Alex Spichale

Die Nationalrätin und kantonale Parteipräsidentin Marianne Binder begründet dies so: «Eine Abschaffung bei gleichzeitiger Beibehaltung fast aller Abzüge geht viel zu weit und führt zu untragbaren Steuerausfällen. Ich werde für Rückweisung an die Kommission stimmen, damit diese eine sachgerechte Vorlage ausarbeitet.»

Binder favorisiert persönlich ein Wahlmodell wie in Deutschland, wo jeder und jede einmal im Leben selbst das Besteuerungssystem wählen kann. Entscheidend sei, dass alle «nach ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und damit fair besteuert werden. Und dass auch die Jungen eine Chance haben, Wohneigentum zu erwerben.»

Maja Riniker (FDP): «Den Eigenmietwert für alle abschaffen»

Anders sieht dies die Aargauer FDP-Nationalrätin und Vorstandsmitglied des schweizerischen Hauseigentümerverbandes, Maja Riniker: «Es ist mir ein grosses Anliegen, den Eigenmietwert, mit dem den Eigentümerinnen und Eigentümern ein fiktives Einkommen belastet wird, linear für alle abzuschaffen.» Sie weiss, dass die Kantone nicht hinter der aktuellen Vorlage stehen und die Debatte sehr aufgeladen ist, hofft aber sehr, «dass wir heute eine mehrheitsfähige Lösung finden, mit der auch die Kantone leben können».

FDP-Nationalrätin Maja Riniker, von ihrer Partei nominiert als zweite Vizepräsidentin des Nationalrats, setzt auf eine Lösung zur Abschaffung des Eigenmietwerts, mit der auch die Kantone leben können. Alex Spichale

Den Rückweisungsantrag der Mitte wird sie ablehnen, ebenso den Einzelantrag Wermuth: «Es geht nicht, einzelne Anspruchsgruppen anders zu behandeln. So eine Einzellösung wäre wohl sogar verfassungswidrig. Ziel muss sein, den Eigenmietwert für alle abzuschaffen.»

Thomas Burgherr: «Systemwechsel für Erst- und Zweitliegenschaften»

Klar ist für SVP-Nationalrat Thomas Burgherr, Mitglied der WAK: «Der Eigenmietwert, diese Steuerstrafe für Eigentümer, mit der das Schuldenmachen unterstützt wird und die viel unnötige Bürokratie produziert, muss endlich abgeschafft werden. Dazu braucht es einen klaren Systemwechsel. Und zwar auf Erst- und Zweitliegenschaften.» Er wird den Rückweisungsantrag der Mitte ablehnen.

Thomas Burgherr, Nationalrat SVP und früherer kantonaler Parteipräsident, will den Eigenmietwert unbedingt abschaffen. Severin Bigler

Es sei allerhöchste Zeit, so Burgherr, diese Steuer, die ein fiktives Einkommen belaste, abzuschaffen, «die vor über 100 Jahren im Ersten Weltkrieg provisorisch als Kriegssteuer für vier Jahre eingeführt wurde». Er will damit auch all diejenigen stärken, die Wohneigentum kaufen, dafür bei anderen Dingen sparen und damit auch einen Teil zur «eigenverantwortlichen Altersvorsorge leisten».

«Auch die Linke sieht», sagt Burgherr zum Einzelantrag Wermuth, «dass mit dem Eigenmietwert ein fiktives Einkommen aufgerechnet wird, das dazu führt, dass die Leute nicht mehr in ihrem Eigenheim wohnen können». Doch anstatt das Übel an der Wurzel zu packen – nämlich den Eigenmietwert abzuschaffen –, wolle Wermuth mit einer blossen Härtefallregelung wieder den Staat heranziehen. Burgherr: «Das kann nicht die Lösung sein.»

