Humbel-Nachfolge: Will Andreas Meier gar nicht nach Bern?

Nationalrat Nach Theater um Humbel-Rücktritt: Will ihr designierter Nachfolger nun gar nicht mehr nach Bern? Monatelang hat es Gerüchte um den möglichen Rücktritt der Aargauer Nationalrätin Ruth Humbel gegeben. Vergangene Woche hat die Mitte-Politikerin diesen bekannt gegeben. Und schon kristallisiert sich das nächste Problem heraus: Ihr eigentlicher Nachfolger Andreas Meier will nun vielleicht doch nicht nach Bundesbern. Hat er sich verpokert? 23.12.2022, 21.15 Uhr

Ende Juni 2022 trat der Klingnauer Winzer Andreas Meier (Die Mitte) aus dem Grossen Rat des Kantons Aargau zurück, um Parteikollegin Ruth Humbel zu beerben. Sie wurde im Jahr 2003 in den Nationalrat gewählt und hat seither die Gesundheitspolitik unseres Landes mitgeprägt.

Ruth Humbel, am Freitag, 16. Dezember 2022, bei ihrer letzten Sitzung als Nationalrätin in Bern. Keystone

Alles klar also? Mitnichten. Denn Humbel bestätigte ihren Rücktritt vorderhand nicht. In einem Interview mit der AZ, das im Juli stattfand, sagte sie: «Wenn ich früher zurücktrete, ist das ein Entscheid, den ich selber bestimme.» Und, fügte sie an: «Wenn Andreas Meier entscheidet, im Sommer aus dem Grossen Rat zurückzutreten, ist das seine Sache.»

Fünf Monate sind seither vergangenen. Vor rund eineinhalb Wochen hat Ruth Humbel in einem weiteren Interview mit unserer Zeitung verkündet, dass ihre Zeit im Nationalrat am 16. Dezember, also am Freitag vor einer Woche, enden werde.

Andreas Meier weiss noch nicht, ob er nach Bern will

Dann hat jetzt also die Zeit von Andreas Meier doch noch geschlagen und er rückt für seine Parteikollegin in die grosse Kammer nach Bern nach? Könnte man meinen. Denn im Juni hat er gegenüber dem TV-Sender Tele M1 gesagt: «Ich bin sehr gespannt auf die Themen, die ich für unseren Kanton in Angriff nehmen darf und in Bern die Stimme dafür erheben zu dürfen.»

Wollte schon 2019 in den Nationalrat: Andreas Meier (damals CVP, heute Die Mitte) bei sich zuhause in Klingnau. Sandra Ardizzone

Doch Obacht. Jetzt lässt Meier gegenüber der AZ wie auch gegenüber dem TV-Sender Tele M1 verlauten, dass er sich nicht sicher sei, ob er überhaupt Nationalrat werden wolle. Er müsse sich erst noch Gedanken machen, denn das Amt als Nationalrat verlange einem vieles ab.

Da fragt man sich gemeinhin: Echt jetzt? Für Politologe Mark Balsiger ist klar: Andreas Meier hat sich verpokert. Balsiger sagt, Ruth Humbel sei später als erwartet zurückgetreten und Meier konnte deshalb nicht schon in der Herbstsession nachrücken.

Politologe Mark Balsiger. Claudio Thoma

Das wäre genau ein Jahr vor den nächsten Nationalratswahlen gewesen und so hätte der Klingnauer mehr Zeit gehabt, sich bekannt zu machen. Balsiger: «Vielleicht ist es ihm zu nah an den Wahlen und er hat Angst, bereits nach zwei Sessionen schon nicht mehr gewählt zu werden.»

Und wer würde dann eigentlich Andreas Meiers Platz erben, den er eben vielleicht gar nie besetzt haben wird? Die erste auf der Liste wäre die abgewählte Grossrätin Sabine Sutter-Suter, gefolgt von Alfons Kaufmann und der Präsidentin der Mitte-Frauen Schweiz, Christina Bachmann-Roth.

Die Partei äussert sich gegenüber Tele M1 nicht zur Nachfolge von Ruth Humbel. Bevor man im Januar entscheide, wolle man jetzt erst noch die Festtage geniessen. (cri)

Alles klar bei der Humbel-Nachfolge? Mitnichten. Tele M1