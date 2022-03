Ruth Humbel (Die Mitte) tritt vorzeitig als Nationalrätin zurück

Nationalrätin Nach 19 Jahren: Ruth Humbel tritt vorzeitig zurück – wer davon profitiert Eine lange Politkarriere neigt sich dem Ende zu: Die 64-jährige Aargauer Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel tritt nach 19 Jahren im Bundesparlament voraussichtlich im Sommer zurück. Ein Winzer aus Klingnau tritt in ihre Fussstapfen. Rolf Cavalli Jetzt kommentieren 14.03.2022, 05.00 Uhr

Ruth Humbel: eine der profiliertesten Gesundheitspolitikerinnen der Schweiz. Sandra Ardizzone

Im persönlichen Umfeld von Ruth Humbel ist es kein Geheimnis mehr: Die landesweit bekannte Politikerin aus Birmenstorf plant, im Sommer vorzeitig ihr Nationalratsmandat abzugeben. Damit neigt sich eine lange Bundeshaus-Karriere ihrem Ende zu. Die heute 64-Jährige ist seit 2003 Nationalrätin. Man erinnere sich: 2003 war das Jahr, als etwa Christoph Blocher in den Bundesrat gewählt wurde. Humbel ist aktuell die mit Abstand erfahrenste Aargauer Bundesparlamentarierin (siehe Box unten).

Ruth Humbel selber will die AZ-Informationen zurzeit nicht kommentieren. Und Parteipräsidentin Marianne Binder sagt auf Anfrage nur: «Der Zeitpunkt eines Rücktritts zu kommunizieren, liegt ganz klar nicht in meiner Kompetenz, sondern bei der betroffenen Person, in diesem Fall bei Ruth Humbel.» Fakt ist: Humbels Rücktritt vor den nächsten Wahlen 2023 ist intern schon länger besprochen.

Rücktritt schon vor den Wahlen 2019 ein Thema

Bereits vor den Nationalratswahlen 2019 war Thema, ob Ruth Humbel überhaupt nochmals antreten oder nicht damals schon einer neuen Kraft Platz machen sollte. Die CVP Aargau war nur mit einem Sitz in Nationalrat vertreten. Auch Marianne Binder, frühere Medienchefin der CVP Schweiz, hatte als Kantonalpräsidentin Ambitionen auf eine Rückkehr ins Bundeshaus. Ruth Humbel trat dann aber ein weiteres Mal als Spitzenkandidatin an.

Die Rechnung ging auf. Die CVP eroberte einen zweiten Sitz zurück. Humbel wurde mit 34'469 und Binder mit 27'202 Stimmen gewählt. Und so war die Aargauer Mitte-Partei für die nächsten Jahre mit zwei profilierten Politikerinnen im Nationalrat vertreten.

Gemäss parteiinternen Informationen gab es eine Abmachung: Ruth Humbel soll für ein Jahr das gewichtige Präsidium der nationalrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit führen können (bis Herbst 2021) und später vorzeitig zurücktreten, damit ein Parteikollege nachrücken kann.

Klingnauer Winzer ins Bundeshaus

Ruth Humbel wird so noch die Sommersession bestreiten, bereits in der Herbstsession ist dann vorgesehen, dass nicht mehr die Birmenstorfer Gesundheitspolitikerin den Zug nach Bern nimmt, sondern der Klingnauer Winzer Andreas Meier. Er erreichte bei den Nationalratswahlen mit 12'582 Stimmen den ersten Ersatzplatz auf der CVP-Liste und kann deshalb für Humbel nachrücken.

Winzer und Grossrat Andreas Meier: Bereit für den Schritt nach Bern. Sandra Ardizzone

Meier ist 60-jährig, Präsident der Bezirkspartei Zurzach und politisiert seit 2017 im Grossen Rat. Der Klingnauer ist Inhaber des Weingutes zum Sternen, einer Rebschule und in Gremien weiterer Weinbaubetriebe tätig. Zudem ist er Vizepräsident des Aargauischen Gewerbeverbandes. Meier lebt in Partnerschaft und hat drei erwachsene Töchter.

«Ja, ich trete als Grossrat auf den Sommer zurück», sagt Andreas Meier und bestätigt, dass er in Aussicht habe, als Nationalrat nachzurücken. Ein genaues Datum will er noch nicht nennen. Für Meier rückt im Grossen Rat Monika Baumgartner-Schwere aus Tegerfelden nach.

Profilierte Mitte-Politikerin ohne Scheu vor harten Debatten

Meier tritt in grosse Fussstapfen. Obwohl Ruth Humbel nicht einer lauten Pol-Partei angehört, steht sie als Mitte-Politikern bis heute in der ersten Reihe bei den wichtigsten gesundheits- und sozialpolitischen Debatten. Das hat sie zum einen ihrer profunden Dossierkenntnis zu verdanken, die weit über ihre Partei hinaus anerkannt ist; zum andern scheut sich Humbel nicht, sich Gehör mit zuweilen provokativen Vorschlägen zu verschaffen. Mal plädiert die ehemalige Spitzen-Orientierungsläuferin für verursachergerechtere Krankenkassen-Prämien (Sportlichkeit, Übergewicht) oder sie fordert eine Covid-Impfpflicht für über 65-Jährige.

Wenn es ihr den Hut lupft, redet Humbel Klartext. In der Debatte um die aktuelle AHV-Reform bezichtigt sie die Gewerkschaften etwa der «Lügenkampagne». Bei der Rentenreform schliesst sich der Kreis: Just im Herbst, wenn Humbel wohl nicht mehr im Nationalrat politisiert, stimmt das Volk voraussichtlich über die Zukunft der Rentenpolitik ab, die zu Humbels Kernkompetenzen gehört.

Humbels Karriere begann auf dem dritten Ersatzplatz

Am Anfang ihrer Bundeshaus-Karriere profitierte Ruth Humbel übrigens selber von einem vorzeitigen Rücktritt. CVP-Nationalrat und Paraplegiker-Arzt Guido A. Zäch gab 2003 sein Nationalratsmandat ab, nachdem er wegen Veruntreuung verurteilt worden war. Humbel war auf dem dritten Ersatzplatz. Weil die zwei vor ihr verzichteten, konnte sie das Nationalratsmandat im September 2003 übernehmen. In der Folge wurde sie fünfmal wiedergewählt.

Ruth Humbel gehört zu den erfahrensten Nationalrätinnen. Keystone (7.12.2021)

Die Polit-Dinosauer im Bundeshaus Der Nationalrats-Dino: Das unangefochtene Urgestein im Bundeshaus ist Daniel Brélaz. Der mittlerweile 72-jährige Waadtländer wurde 1979 (!) als weltweit erster Grüner in ein nationales Parlament gewählt. Er war bis 1989, von 2007 bis 2011 und nun seit 2015 wieder Nationalrat. Gleich lang wie Ruth Humbel im Nationalrat sind: Kurt Fluri (FDP, Solothurn), Walter Wobmann (SVP, Solothurn), Pirmin Schwander (SVP, Schwyz) und Martin Bäumle (GLP, Zürich). Die Aargauer Polit-Saurier: Noch mehr Amtsjahre in Bundesbern als Ruth Humbel hatten bis vor kurzem drei SVP-Politiker auf dem Buckel. Ulrich Giezendanner und Luzi Stamm waren je 28 Jahre Nationalrat, Maximilian Reimann sogar 32 Jahre (davon 16 Jahre als Ständerat). Giezendanner trat auf die Wahlen 2019 zurück, Reimann und Stamm wurden von der SVP nicht mehr aufgestellt; sie versuchten es dann je auf einer eigenen Liste, wurden aber nicht wiedergewählt. Die Aargauer Nationalräte: Nach Ruth Humbel mit 19 Amtsjahren sind aus dem Aargau Yvonne Feri (SP), Cédric Wermuth (SP) und Beat Flach (GLP) die Amtsältesten im Nationalrat (seit 2011). Insgesamt ist die 18-köpfige Aargauer Delegation (inklusive Ständeräte) eine vergleichsweise dienstjunge Gruppe. Die Hälfte der 16 aktuellen Nationalräte und Nationalrätinnen sind erst seit den Wahlen 2019 dabei.

